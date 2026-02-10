Dân mạng trầm trồ với những mâm cúng ông Công ông Táo cầu kỳ, đẹp mắt

|
Ngày 10/2 (23 tháng Chạp), nhiều gia đình chuẩn bị mâm cúng tiễn ông Công ông Táo về chầu trời, báo cáo những việc lớn nhỏ của gia chủ trong suốt một năm qua. Đây là nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa tâm linh quan trọng, mở đầu cho chuỗi hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Cao Nga.
Năm nay, ngày 23 tháng Chạp rơi vào thứ 3. Theo quan niệm dân gian và thực tế sinh hoạt hiện nay, gia chủ không bắt buộc phải thực hiện lễ cúng đúng vào buổi trưa ngày 23. Nhiều gia đình chủ động sắp xếp thời gian cúng sớm hơn, từ 22 tháng Chạp hoặc trong ngày 23, miễn sao hoàn tất trước thời điểm ông Táo về trời. Ảnh: Linh Hoàng.
Theo phong tục, lễ cúng ông Công ông Táo không đặt nặng sự cầu kỳ, xa hoa mà chú trọng đến sự sạch sẽ, gọn gàng và lòng thành của gia chủ. Lễ vật thường được chuẩn bị tùy theo điều kiện kinh tế, thói quen sinh hoạt và phong tục từng vùng miền. Tuy nhiên, các gia đình đều lưu ý sử dụng đồ lễ mới, đảm bảo vệ sinh, tránh dùng đồ cũ, đồ thừa hoặc kém chất lượng. Ảnh: Trịnh Thiên Di.
Sáng 23 tháng Chạp, Thanh Mai (28 tuổi, Lào Cai) dậy từ 6h để luộc gà, cắm hoa và bày biện mâm ngũ quả. Các món chị chuẩn bị trong mâm cúng đều là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình. "Năm nào tôi cũng tự tay chuẩn bị mâm cúng ông Công ông Táo để bày tỏ lòng thành và cầu mong sự ấm no, đầy đủ cho năm mới. Giờ cúng không cần sớm quá, trước 12h là được", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews. Ảnh: Thanh Mai.
Tương tự, chị Phan Thúy Quỳnh (TP.HCM) vẫn tranh thủ chuẩn bị mâm cơm tiễn ông Công ông Táo về trời. Chị cho biết mâm cúng của gia đình luôn bắt buộc phải có xôi, chè, gà luộc. "Dù công việc nhiều, tôi vẫn chuẩn bị mâm cúng chu đáo, thể hiện sự thành kính, mong các thần chứng giám và phù hộ cho gia đạo bình an", chị nói. Ảnh: Phan Thúy Quỳnh.
Từ ngày 22 tháng Chạp, chị Hồng Ngọc (Lào Cai) cho biết đã dậy từ sáng sớm để đi chợ, lựa chọn nguyên liệu chuẩn bị mâm cúng. Gia đình chị chủ động thực hiện lễ cúng sớm nhằm thuận tiện cho sinh hoạt và công việc. "Mâm cơm của gia đình tôi không quá cầu kỳ, chủ yếu là những món quen thuộc làm từ rau củ, chè, hải sản, gà... Điều quan trọng nhất vẫn là trọn vẹn lễ nghĩa và gửi gắm lòng biết ơn, mong năm mới bình an, đủ đầy và gặp nhiều may mắn", chị chia sẻ. Ảnh: Hồng Ngọc.
Trên mâm cúng tiễn ông Công ông Táo, các món ăn truyền thống như gà luộc, xôi, nem rán, giò lụa, canh rau củ, bánh chưng, lạp xưởng… vẫn xuất hiện phổ biến. Bên cạnh đó, nhiều gia đình linh hoạt bổ sung thêm các món mới như xôi hình thỏi vàng, thạch rau câu tạo hình cá chép hoặc các món chay, vừa phù hợp khẩu vị, vừa tăng tính thẩm mỹ cho mâm lễ. Ảnh: Kim Vũ.
Trên mạng xã hội, một tài khoản chia sẻ hình ảnh mâm cúng ông Công ông Táo được chuẩn bị đầy đủ các món chay, mặn, bày biện gọn gàng, tạo hình bắt mắt. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về nhiều bình luận khen ngợi sự chỉn chu, khéo léo của gia chủ. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ấn tượng: "Mâm cúng quá đẹp và gọn gàng", "Khéo tay thật sự", "Nhìn là thấy có tâm". Ảnh: Thảo Thanh Thị Trần.
Ở Bắc Ninh, chị Đinh Thị Cúc cũng tự tay chuẩn bị mâm cơm cúng với những món quen thuộc như chả lụa, tôm, gà, bánh chưng. Chị cho biết: "Cả năm mới có một lần nên tôi muốn dành trọn công sức để chuẩn bị mâm cơm tiễn các ông Táo về trời". Bên cạnh mâm cúng, gia đình chị Cúc còn mua cá chép đỏ để thực hiện nghi lễ phóng sinh. Ảnh: Đinh Thị Cúc.
Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh mâm cúng ông Công ông Táo được chuẩn bị công phu, bày biện đẹp mắt với đủ màu sắc và món ăn phong phú, thu hút sự quan tâm. Ảnh: Bùi Hoàng Long.
Với không ít người, đặc biệt là các gia đình trẻ hoặc những người lần đầu tự tay chuẩn bị lễ cúng, mâm cơm có thể chưa thật sự hoàn hảo. Tuy nhiên, theo quan niệm chung, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, sự sum vầy của các thành viên trong gia đình và việc gìn giữ nét đẹp truyền thống trong những ngày cuối năm Âm lịch.
