Dân mạng trầm trồ với những mâm cúng ông Công ông Táo cầu kỳ, đẹp mắt

Từ ngày 22 tháng Chạp, chị Hồng Ngọc (Lào Cai) cho biết đã dậy từ sáng sớm để đi chợ, lựa chọn nguyên liệu chuẩn bị mâm cúng. Gia đình chị chủ động thực hiện lễ cúng sớm nhằm thuận tiện cho sinh hoạt và công việc. "Mâm cơm của gia đình tôi không quá cầu kỳ, chủ yếu là những món quen thuộc làm từ rau củ, chè, hải sản, gà... Điều quan trọng nhất vẫn là trọn vẹn lễ nghĩa và gửi gắm lòng biết ơn, mong năm mới bình an, đủ đầy và gặp nhiều may mắn", chị chia sẻ. Ảnh: Hồng Ngọc.