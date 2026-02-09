Linh vật ngựa mặt 'cọc', lướt iPhone 17 Pro Max gây cười

Bên cạnh đó, cụm linh vật được kết hợp cùng thảm hoa và tiểu cảnh phục vụ người dân, du khách tham quan. Việc lựa chọn hình tượng ngựa, con giáp của năm, nhưng thể hiện bằng phong cách trẻ trung, hiện đại cho thấy nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc làm mới không gian Tết, hướng tới sự gần gũi và tương tác nhiều hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.