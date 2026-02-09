Linh vật ngựa mặt 'cọc', lướt iPhone 17 Pro Max gây cười

|
Sự xuất hiện của loạt mô hình đến từ phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khuấy động đường đua linh vật ngựa năm nay. Không phải bởi quy mô hoành tráng hay chất liệu cầu kỳ, cụm linh vật đặt tại quảng trường Nguyễn Tất Thành gây bão nhờ loạt tạo hình khác lạ, ngộ nghĩnh. Đặc biệt, hình ảnh linh vật ngựa cầm iPhone 17 Pro Max nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.
Linh vật ngựa nói trên được tạo hình tròn trịa, với mái tóc vàng xoăn nổi bật. Đáng chú ý là biểu cảm khó chịu, có hành động như đang lướt điện thoại. Chính gương mặt "cọc" này khiến nhiều người bật cười và dừng lại chụp ảnh.
Chú ngựa cầm iPhone 17 Pro Max là một phần trong cụm linh vật với nhiều tạo hình và cảm xúc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Từ dáng vẻ siêu anh hùng Batman, Superman hay hình tượng phi hành gia, mỗi linh vật mang một sắc thái khác nhau. Sự đa dạng này khiến tổng thể không bị đơn điệu.
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết hình tượng Thánh Gióng - Đất võ - Đại ngàn là cụm linh vật chính Xuân Bính Ngọ 2026. Quần thể tượng biểu thị cho sự dũng mãnh, vượt miền biển, đồng bằng cho đến núi cao của tỉnh Gia Lai. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành hơn 95%, dự kiến sẽ trình làng vào ngày 9/2.
Bên cạnh đó, cụm linh vật được kết hợp cùng thảm hoa và tiểu cảnh phục vụ người dân, du khách tham quan. Việc lựa chọn hình tượng ngựa, con giáp của năm, nhưng thể hiện bằng phong cách trẻ trung, hiện đại cho thấy nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc làm mới không gian Tết, hướng tới sự gần gũi và tương tác nhiều hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
Trên mạng xã hội, cụm linh vật ngựa tại Quy Nhơn nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít ý kiến cho rằng tạo hình linh vật năm nay mang đến làn gió mới cho không gian Tết.
Với kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch và văn hóa, cụm linh vật ngựa tại Quy Nhơn đang là điểm check-in thu hút người dân địa phương, khách du lịch.
