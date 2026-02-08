Linh vật ngựa 'thư giãn' ở Quy Nhơn gây sốt

Trái với dáng vẻ oai phong thường thấy ở các linh vật trang trí dịp Tết, cụm mô hình ngựa ở phường Quy Nhơn xuất hiện với phong cách du lịch biển gây chú ý.

Tạo hình linh vật ngựa tại quảng trường Chiến Thắng gây cười. Ảnh: NVCC.

Ngày 6/2, anh Lê Văn Thuật (người dân địa phương) cùng vợ dạo quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn, Bình Định). Bắt gặp cụm linh vật ngựa mang phong thái thư giãn, anh chụp lại và đăng tải lên trang cá nhân.

Linh vật ngựa trên khoác lên mình trang phục mang đậm không khí nghỉ dưỡng với mũ rộng vành, kính râm, áo họa tiết mùa hè, phối thêm phụ kiện. "Tạo hình này mang lại cảm giác hài hước, đúng tinh thần thành phố biển", anh Thuật chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cụm linh vật ngựa tại phường Quy Nhơn phù hợp với phương hướng phát triển du lịch biển của địa phương. Ảnh: NVCC.

Việc lựa chọn phong cách dạo biển cho linh vật được xem là cách bám sát đặc trưng của Quy Nhơn - điểm đến du lịch biển đang được định vị là nơi thân thiện, trẻ trung và giàu trải nghiệm.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh linh vật ngựa "đi biển" đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác.

Nhiều bình luận tỏ ra thích thú, cho rằng tạo hình này mang lại cảm giác gần gũi, vui nhộn. Không ít người đùa rằng chú ngựa "ăn diện còn kỹ hơn người đi du lịch", hay gọi vui đây là "linh vật hệ chill", "ngựa nghỉ dưỡng", "ngựa biết tận hưởng cuộc sống", "ngựa thư giãn".

Trong vài năm gần đây, nhiều địa phương đã lựa chọn hướng tiếp cận mới mẻ khi xây dựng linh vật trang trí: không quá nặng tính biểu tượng, mà ưu tiên yếu tố vui tươi, dễ lan tỏa trên mạng xã hội. Linh vật ngựa "dạo biển" ở Quy Nhơn được xem là một ví dụ.