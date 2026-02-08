Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Linh vật ngựa 'thư giãn' ở Quy Nhơn gây sốt

  • Chủ nhật, 8/2/2026 13:55 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Trái với dáng vẻ oai phong thường thấy ở các linh vật trang trí dịp Tết, cụm mô hình ngựa ở phường Quy Nhơn xuất hiện với phong cách du lịch biển gây chú ý.

Tạo hình linh vật ngựa tại quảng trường Chiến Thắng gây cười. Ảnh: NVCC.

Ngày 6/2, anh Lê Văn Thuật (người dân địa phương) cùng vợ dạo quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn, Bình Định). Bắt gặp cụm linh vật ngựa mang phong thái thư giãn, anh chụp lại và đăng tải lên trang cá nhân.

Linh vật ngựa trên khoác lên mình trang phục mang đậm không khí nghỉ dưỡng với mũ rộng vành, kính râm, áo họa tiết mùa hè, phối thêm phụ kiện. "Tạo hình này mang lại cảm giác hài hước, đúng tinh thần thành phố biển", anh Thuật chia sẻ với Tri Thức - Znews.

linh vat ngua anh 1

Cụm linh vật ngựa tại phường Quy Nhơn phù hợp với phương hướng phát triển du lịch biển của địa phương. Ảnh: NVCC.

Việc lựa chọn phong cách dạo biển cho linh vật được xem là cách bám sát đặc trưng của Quy Nhơn - điểm đến du lịch biển đang được định vị là nơi thân thiện, trẻ trung và giàu trải nghiệm.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh linh vật ngựa "đi biển" đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác.

Nhiều bình luận tỏ ra thích thú, cho rằng tạo hình này mang lại cảm giác gần gũi, vui nhộn. Không ít người đùa rằng chú ngựa "ăn diện còn kỹ hơn người đi du lịch", hay gọi vui đây là "linh vật hệ chill", "ngựa nghỉ dưỡng", "ngựa biết tận hưởng cuộc sống", "ngựa thư giãn".

Trong vài năm gần đây, nhiều địa phương đã lựa chọn hướng tiếp cận mới mẻ khi xây dựng linh vật trang trí: không quá nặng tính biểu tượng, mà ưu tiên yếu tố vui tươi, dễ lan tỏa trên mạng xã hội. Linh vật ngựa "dạo biển" ở Quy Nhơn được xem là một ví dụ.

Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs

Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.

Cận cảnh 2 linh vật ngựa được gọi là 'trùm cuối' ở Đà Nẵng

Hình ảnh "Kim Mã 4.0" dường như phát sáng dưới ánh trăng khuyết ở Đà Nẵng khiến người xem ấn tượng.

29:1731 hôm qua

Linh vật ngựa 'lộn đầu' bị gỡ bỏ vì phản cảm ở Trung Quốc

Đường đua linh vật năm Ngọ ở các địa phương tại Trung Quốc đang nóng dần lên, với đa dạng các tác phẩm từ hoành tráng đến hài hước.

31:1850 hôm qua

Hà Vi

linh vật ngựa Quy Nhơn ngựa 'đi biển' bình định quy nhơn du lịch biển

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý