Linh vật ngựa 'lộn đầu' bị gỡ bỏ vì phản cảm ở Trung Quốc

linh vật ngựa "lộn đầu" được đặt trước một trung tâm thương mại ở tỉnh Sơn Tây mới đây đã bị dỡ bỏ vì phản cảm, Sohu đưa tin. Đại diện đơn vị sản xuất ra chú ngựa này cho biết thiết kế là của trung tâm thương mại, phía mình chỉ chịu trách nhiệm thi công và mất 20 ngày để hoàn thiện. Ý nghĩa ban đầu của linh vật này là tượng trưng cho "thành công tức thì", nhưng cụm từ "ngựa lộn đầu" lại trùng cách phát âm với một cụm từ miệt thị của địa phương. Ảnh: Sohu.