Linh vật ngựa 'lộn đầu' bị gỡ bỏ vì phản cảm ở Trung Quốc

linh vật ngựa "lộn đầu" được đặt trước một trung tâm thương mại ở tỉnh Sơn Tây mới đây đã bị dỡ bỏ vì phản cảm, Sohu đưa tin. Đại diện đơn vị sản xuất ra chú ngựa này cho biết thiết kế là của trung tâm thương mại, phía mình chỉ chịu trách nhiệm thi công và mất 20 ngày để hoàn thiện. Ý nghĩa ban đầu của linh vật này là tượng trưng cho "thành công tức thì", nhưng cụm từ "ngựa lộn đầu" lại trùng cách phát âm với một cụm từ miệt thị của địa phương. Ảnh: Sohu.
|
Linh vật ngựa thần Pegasus chào mừng năm mới được đặt tại Zhengda Plaza (Thượng Hải) khiến dân mạng Trung Quốc trầm trồ vì mức độ lộng lẫy. Tác phẩm nghệ thuật này cao 4 m, được làm từ đường fondant - kết hợp giữa đường bột, glucose syrup và các thành phần khác. Chú ngựa trắng được phối thêm màu hồng rực rỡ ở bờm và đuôi, cùng với đó là đôi cánh khổng lồ mềm mại. Ảnh: China Daily.
Zhou Yi, một nghệ nhân làm bánh fondant nổi tiếng ở Trung Quốc và được mệnh danh là "vua đường", cho biết anh cùng 4 cộng sự đã mất 5 tháng để hoàn thành linh vật đặc biệt này. "tuân theo các kỹ thuật bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể", Zhou nói với China Daily. Ảnh: China Daily.
|
Trái ngược với vẻ "cực soái" của linh vật ngựa thần ở Thượng Hải, bức tượng hình ngựa cao khoảng 7,6 m đặt bên ngoài trung tâm thương mại Jingfeng, thành phố Nam Kinh lại khiến người xem bật cười. Với thân hình tròn trịa, đường nét căng đầy, tác phẩm nhanh chóng lan truyền với biệt danh "phì trư mã" (ngựa béo như heo), theo Sohu. Ảnh: @GoJiangsu/X.
Đại diện trung tâm Jingfeng cho biết bức tượng là một phần của triển lãm nghệ thuật theo chủ đề Tết Nguyên đán 2026. Triển lãm mang tên "Bảo mã Trường An hoa", lấy cảm hứng từ văn hóa linh vật năm ngựa, truyền tải thông điệp năm mới thông qua hình ảnh ngựa phi nước đại, tượng trưng cho may mắn và bình an. Ảnh: Weibo.
|
Linh vật ngựa đầy màu sắc ở phố đi bộ Hubin, Hàng Châu nhận nhiều lời khen về đường nét hoa văn độc đáo. Tác phẩm bằng đồng cao 3 m, nặng 1 tấn, trang trí bằng các đường nét gợi nhớ chùa Lôi Phong, tháp Tam Hồ Phản Chiếu Nguyệt Thạch, và các họa tiết sóng thủy triều của sông Tiền Đường.
|
Tháng 1/2026, du khách thích thú chụp ảnh kỷ niệm trước tác phẩm ngựa đen khổng lồ tại Trung tâm mua sắm Beijing Century Golden Resources (Bắc Kinh). Ảnh: Weibo.
|
Tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, tác phẩm ngựa khổng lồ tỏa sáng trong Lễ hội Đèn Tần Hoài lần thứ 40. Linh vật "Ngựa Bay" cao 15 m, rộng 28 m với phối màu đỏ - cam rực rỡ tạo nên không khí rộn ràng mừng năm mới. Ảnh: Global Times.
|
Linh vật năm Ngọ phiên bản Unicorn độc lạ gây chú ý tại Lâm Phần (Sơn Tây, Trung Quốc). Chú ngựa với kết cấu bằng bóng bay được dính lên bức tường khổng lồ, tạo nên tư thế hài hước. Ảnh: Weibo.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.