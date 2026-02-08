Đào trăm năm tuổi hiếm có, giá thuê 120 triệu ở chợ hoa Tết

|
Sáng 7/2 tại chợ hoa trên phố Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội), tiểu thương tất bật trưng bày hoa, cây cảnh phục vụ Tết. Đáng chú ý, một cây đào cổ thụ được chào cho thuê với giá 120 triệu đồng.
|
Ông Nguyễn Minh Tuấn (50 tuổi), chủ vườn đào Minh Tuấn (Nhật Tân), cho biết cây đào mang tên Ngũ Phúc Quần Thụ được ông đưa gốc từ rừng Điện Biên về chăm sóc, sau đó ghép cành đào bích. Cây đã được nuôi dưỡng hơn 50 năm, nổi bật với 3 thân chính đường kính khoảng 35-40 cm, bề mặt sần sùi, in nhiều vết u sẹo của thời gian. Lớp vỏ thân có màu xám nâu, xen lẫn rêu xanh.
|
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, cây đào trăm triệu này có vành gốc là 240 cm, chiều cao tính cả chậu cây lên tới 3m4, được trồng trong chậu khoảng 3 m², rêu phong bám đầy, vỏ cây xù xì, tán xòe khoảng chừng 5 m.
|
"Những cây cho thuê với giá trăm triệu thường mọi năm đã có khách quen đặt trước Tết. Nhưng gần đến ngày giao, khách đổi ý muốn chuyển sang loại cây khác chơi nên cây mới xuất hiện tại chợ. Những cây tôi cho thuê tới 19 tháng Giêng đã phải chở về lại vườn để chăm cho mùa mới", ông Tuấn chia sẻ.
|
Phần gốc và thân đào đan xen, tạo thế vững chãi của cây đào hàng trăm năm tuổi. Trên tán, hoa đào nở căng, cánh dày, phủ kín sắc hồng thẫm nổi bật. Các nhánh đồng loạt bung hoa dày đặc, trong khi cây vẫn còn nhiều nụ, hứa hẹn khoe sắc bền suốt dịp Tết.
|
Cũng tại chợ hoa phố Lạc Long Quân, một cây đào dáng nghiêng được trưng bày nổi bật, thu hút sự chú ý của người dân qua lại. Nhiều người dừng chân chụp ảnh, check-in bên cây đào có giá lên tới hàng trăm triệu đồng.
|
Chị Vũ Thị Nhung (43 tuổi, Thanh Xuân) cho biết chị không khỏi bất ngờ khi bắt gặp cây đào có dáng nghiêng lạ mắt giữa chợ hoa. “Ban đầu, tôi chỉ thấy cây đẹp và khác biệt nên dừng lại ngắm, đến khi nghe nói giá cho thuê lên tới 100 triệu đồng thì càng thấy ấn tượng, phải chụp lại vài tấm làm kỷ niệm ngày Tết”, chị Nhung nói.
|
Ở góc nhìn nghiêng, phần gốc đào lộ rõ hệ rễ nổi uốn lượn, tạo cảm giác vững chãi và cổ kính. Những gốc đào có tuổi đời hàng trăm năm như vậy hiện rất hiếm trên thị trường, phần lớn đã được khách đặt trước từ nhiều tháng.
|
Bên cạnh những cây đào cổ thụ có giá cho thuê lên tới hàng trăm triệu đồng, chợ hoa còn bày bán nhiều cây đào thân nhỏ, cao khoảng 3 m, với mức thuê phổ biến 5-10 triệu đồng. Ngoài ra, các cành đào dáng gọn, kích thước vừa phải cũng được chào bán với giá mềm hơn, phù hợp nhu cầu chơi Tết của nhiều gia đình.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.