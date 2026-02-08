Đào trăm năm tuổi hiếm có, giá thuê 120 triệu ở chợ hoa Tết

"Những cây cho thuê với giá trăm triệu thường mọi năm đã có khách quen đặt trước Tết. Nhưng gần đến ngày giao, khách đổi ý muốn chuyển sang loại cây khác chơi nên cây mới xuất hiện tại chợ. Những cây tôi cho thuê tới 19 tháng Giêng đã phải chở về lại vườn để chăm cho mùa mới", ông Tuấn chia sẻ.