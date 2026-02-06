Trung tâm TP.HCM đông nghẹt khi người dân đi mua sắm, gặp gỡ cuối năm

Mai Phương (23 tuổi) và Thu Huyền (20 tuổi) cùng nhóm bạn đến một quán cà phê gần phố đi bộ Nguyễn Huệ để chụp ảnh và trò chuyện. Mai Phương cho biết nhóm của cô đi bốn người, tranh thủ ghé quán sau giờ học. "Những ngày này ra đường thấy đông hơn bình thường, các quán cũng nhộn nhịp hơn", cô chia sẻ.