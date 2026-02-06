Trung tâm TP.HCM đông nghẹt khi người dân đi mua sắm, gặp gỡ cuối năm

|
Hơn 17h ngày 6/2, khu vực trung tâm TP.HCM bắt đầu trở nên đông đúc khi người dân đổ ra đường mua sắm, ăn uống, tụ họp bạn bè trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Lượng phương tiện tăng cao khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn ứ, di chuyển chậm trong giờ cao điểm cuối ngày.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, tại khu vực đường Lý Tự Trọng giao Đồng Khởi, dòng xe máy, ôtô liên tục đổ về các trung tâm thương mại và khu mua sắm như Vincom, Parkson khiến giao thông nhiều thời điểm bị tắc nghẽn kéo dài.
Trên đường Lê Thánh Tôn, đoạn trước trụ sở UBND TP.HCM, tình trạng tương tự cũng được ghi nhận. Dòng xe xếp thành hàng dài, mật độ phương tiện dày đặc, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn trong khung giờ tan tầm.
Hai bên khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, lượng người đến tham quan, mua sắm và ăn uống tăng cao. Nhiều quán cà phê có không gian ngoài trời ghi nhận đông khách, người dân và du khách tranh thủ dạo phố, nghỉ ngơi, hóng gió trong tối thứ 6.
Tại khu The New Playground trên đường Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn), lượng khách đến mua sắm đông đúc. Khu mua sắm này quy tụ hơn 30 thương hiệu thời trang nội địa, phụ kiện, khu chụp ảnh (photobooth), thu hút đông đảo du khách, giới trẻ đến tham quan và mua sắm.
Minh Ngọc (21 tuổi) cho biết cô thường tranh thủ mua sắm vào những ngày cận Tết. "Tôi hay đi mua sắm vào cuối tuần. Không khí trước Tết khá đông vui, nhiều hoạt động hơn nên đi dạo cũng thoải mái", Ngọc chia sẻ.
Một cửa hàng thời trang trong khu chung cư Tôn Thất Thiệp, cũng rất đông khách. Nhiều người xếp hàng chờ thử đồ và thanh toán.
Ngọc Hương (22 tuổi) cho biết dù đã mua áo dài từ trước, cô vẫn ghé khu vực này để tham quan và chọn thêm phụ kiện. "Tôi đến đây chủ yếu để dạo phố, mua thêm vài món nhỏ. Những ngày này, tôi cùng các bạn tranh thủ đi mua sắm để chuẩn bị Tết", Hương nói.
Không chỉ các điểm mua sắm, nhiều quán cà phê tại khu vực trung tâm cũng ghi nhận lượng khách tăng cao, nhiều nơi kín chỗ vào buổi chiều tối. Khách chủ yếu là nhóm bạn trẻ, gia đình.
Mai Phương (23 tuổi) và Thu Huyền (20 tuổi) cùng nhóm bạn đến một quán cà phê gần phố đi bộ Nguyễn Huệ để chụp ảnh và trò chuyện. Mai Phương cho biết nhóm của cô đi bốn người, tranh thủ ghé quán sau giờ học. "Những ngày này ra đường thấy đông hơn bình thường, các quán cũng nhộn nhịp hơn", cô chia sẻ.
