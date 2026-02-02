Ngựa 'bay', ngựa vàng phủ khắp trung tâm TP.HCM

Lễ hội chính thức khai mạc từ ngày 1/2, quy tụ 6 mô hình linh vật ngựa, tạo nên không gian xuân rực rỡ, ấm áp và đậm sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng đô thị. Chị Nguyễn Quỳnh Như (30 tuổi, phường Sài Gòn) cho biết đặc biệt ấn tượng với khu Khai xuân trí lực, nơi linh vật được bài trí theo hình bàn cờ vua. Đây là năm thứ 5 chị đến tham quan. “Không gian rộng rãi, có nhiều góc để mọi người chụp ảnh. Cứ nhìn thấy Nhà văn hóa Thanh niên và phố ông đồ là cảm nhận rõ Tết đang đến rất gần”, chị Như chia sẻ.