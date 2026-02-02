Ngựa 'bay', ngựa vàng phủ khắp trung tâm TP.HCM

|
Ghi nhận ngày cuối tuần, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM rộn ràng không khí đón Tết, trưng bày linh vật ngựa. Trong đó, Nhà văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn) diễn ra Lễ hội Tết Việt thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, chụp ảnh. Điểm nhấn năm nay là mô hình linh vật ngựa được đặt tại cổng chính, với tạo hình như đang “bay” từ hoa mai vàng rực rỡ.
|
Lễ hội chính thức khai mạc từ ngày 1/2, quy tụ 6 mô hình linh vật ngựa, tạo nên không gian xuân rực rỡ, ấm áp và đậm sắc màu văn hóa dân tộc giữa lòng đô thị. Chị Nguyễn Quỳnh Như (30 tuổi, phường Sài Gòn) cho biết đặc biệt ấn tượng với khu Khai xuân trí lực, nơi linh vật được bài trí theo hình bàn cờ vua. Đây là năm thứ 5 chị đến tham quan. “Không gian rộng rãi, có nhiều góc để mọi người chụp ảnh. Cứ nhìn thấy Nhà văn hóa Thanh niên và phố ông đồ là cảm nhận rõ Tết đang đến rất gần”, chị Như chia sẻ.
|
Chụp hình với linh vật ngựa vàng ngay chính giữa mang theo thông điệp Phúc mã khai xuân, chị Quỳnh Mai cho biết: "Các mô hình linh vật được đầu tư, thiết kế kỹ lưỡng. Không gian năm nay rất hoành tráng so với những năm trước". Năm nay, 6 mô hình ngựa kích thước lớn được xây dựng với các ý nghĩa tượng trưng cho sức mạnh, trí tuệ, tốc độ, niềm vui, nội lực và tinh thần khởi đầu mới.
|
Lễ hội Tết Việt trải qua 18 năm tổ chức, trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp xuân về, thu hút hàng trăm nghìn lượt người dân và du khách đến trải nghiệm các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống.
|
Bên cạnh nhiều linh vật ngựa, hoạt động xin chữ - cho chữ tại phố ông đồ gợi nhớ về những giá trị tốt đẹp trong những thời khắc giao thừa.
|
Nhiều hoạt động và hạng mục trang trí lấy cảm hứng từ linh vật ngựa được bố trí xuyên suốt trong khuôn viên lễ hội.
|
Tại phường An Khánh, mô hình robot khổng lồ nằm trong khu đô thị Sala, được khoác áo mới.
|
Ghi nhận tại các trung tâm thương mại (phường Bến Thành), nhiều mô hình linh vật ngựa được trưng bày và trang trí nổi bật.
|
Trung tâm Takashimaya sử dụng hình tượng ngựa mạ vàng làm điểm nhấn, gợi liên tưởng đến tài lộc và sự thịnh vượng. Tông màu đỏ - vàng kim kết hợp các bề mặt ánh kim, phản quang tạo hiệu ứng thị giác nổi bật trong không gian trung tâm thương mại.
