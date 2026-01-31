Dâu hào môn thổi bùng cơn sốt hoa mộc lan dịp Tết

Loạt video của nhiều nàng dâu hào môn trên MXH tạo cơn sốt chơi hoa mộc lan dịp Tết, với đủ loại và mức giá trên thị trường.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chăm chút cho chậu hoa mộc lan gây sốt. Ảnh: doha_20.07/TikTok.

Những ngày cận Tết, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại khoảnh khắc các nàng dâu hào môn và người có sức ảnh hưởng cắm hoa mộc lan trong nhà. Trong đó, hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp xếp từng cành mộc lan vào chậu gốm đặt giữa phòng khách, nhanh chóng gây sốt.

Tại Việt Nam, mộc lan xuất hiện chủ yếu dưới dạng cành chiết, đặt trong bình được trưng bày trong phòng khách. Sự lan tỏa trên mạng xã hội tạo hiệu ứng dây chuyền, kéo theo nhu cầu mua mộc lan tăng mạnh trong mùa Tết năm nay.

Mộc lan lên ngôi

Lý giải về sức hút của hoa mộc lan, chị Hải Yến Nguyễn, người sáng lập Flory hoa tươi thả bình phong cách, đồng thời là KOL chuyên về hoa với 320.000 lượt theo dõi, nhận định mộc lan được yêu thích không phải vì sự nổi bật, mà vì cảm giác "yên".

"Hoa mộc lan mang vẻ đẹp rất tiết chế: dáng thẳng, cánh dày, màu sắc dịu. Hoa không nở bung xõa để gây ấn tượng, chỉ cần hiện diện là đủ vì vòng đời của mộc lan đã là một 'quiet luxury (sự sang trọng thầm lặng - PV)'", chị nói với Tri Thức - Znews.

Theo chị Hải Yến, với những người đã đi qua đủ đầy vật chất, họ tìm đến mộc lan như tìm một lối sống. Sự sang trọng không nằm ở phô bày, mà ở chiều sâu và sự tĩnh tại.

Đồng quan điểm, chị Vân Anh, chủ cửa hàng chuyên mộc lan chiết cành tại TP.HCM, cho rằng các nàng dâu hào môn thường chọn mộc lan như một tuyên ngôn thẩm mỹ. "Người chơi mộc lan thường không tìm sự rực rỡ, mà tìm cảm giác sống chậm, gọn gàng và có khoảng lặng trong những ngày đầu năm", chị bày tỏ.

Mộc lan trắng được ưa chuộng tại Việt Nam. Ảnh: Flory Story.

Sự thay đổi gu chơi hoa kéo theo biến động thị trường. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nhiều hộ kinh doanh, cửa hàng hoa mộc lan tại TP.HCM và một số khu vực phía Bắc cho biết loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao đã xuất hiện trên thị trường vài năm trước. Đến năm nay, trào lưu cắm hoa trên mới thật sự bùng nổ. Người chơi mộc lan bắt đầu tìm mua một cách có chọn lọc.

"So với các năm trước, lượng người quan tâm và tìm mua mộc lan dịp Tết tăng cao. Người mua không chỉ hỏi giá, mà hỏi về dáng cây, cách chăm, nhịp nở. Điều đó cho thấy mộc lan đang đi từ trào lưu sang một lựa chọn mang tính cảm xúc và ý thức", chị Hải Yến nói.

Theo chị, hiện mộc lan cắm chậu phổ thông có giá dao động 120.000-500.000 đối với những cành nhỏ, ghép lại thành bó. Những cành to, nhiều nụ, dáng đẹp dao động 2-5 triệu đồng/chậu. Ở phân khúc cao hơn, mộc lan cổ thụ trồng chậu hoặc các giống nhập từ Nhật Bản, châu Âu có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Tại Việt Nam, mộc lan phổ biến nhất là mộc lan trắng, tím, vàng và một số giống lai nhập từ châu Âu, Nhật Bản. Mộc lan trắng được ưa chuộng nhất để trưng trong nhà nhờ sắc hoa tinh khiết, cánh dày và hương thơm nhẹ.

Trong khi đó, mộc lan tím có màu trầm, phù hợp không gian cổ điển, song ít được lựa chọn dịp Tết vì sắc độ màu không tươi. Mộc lan vàng là loại hiếm, giá cao. Các giống lai ngoại có ưu điểm hoa to, cánh dày nhưng khó thích nghi khí hậu và đòi hỏi chăm sóc kỹ lưỡng.

Đại diện cửa hàng Cây giống Tam Đảo, người bán mộc lan hơn 10 năm tại Phú Thọ, cho biết Tết năm nay là mùa mộc lan "chạy" nhất từ trước đến nay. "Khách mới chiếm tỷ lệ lớn. Nhiều người mua vì thấy trên mạng xã hội, nhưng họ hỏi rất kỹ, chứ không mua theo kiểu cho có", người này nói.

Đẹp nhưng kén người chơi

Dù tạo nên cơn sốt nhất định, mộc lan vẫn đứng ngoài trung tâm của không khí Tết truyền thống. Loài hoa này được xem là lựa chọn mang tính bổ sung, khó thay thế vai trò của mai và đào.

"Mai, đào là hoa Tết đúng nghĩa. Chỉ cần nhìn là thấy xuân, không khí lễ hội. Mộc lan đẹp, nhưng không tạo được cảm giác đó", chị Hải Yến nhận định.

Theo chị, khi một chậu mộc lan được đặt trong nhà, không gian như được hạ nhịp. Hoa không chen nhau nở, mỗi bông có khoảng thở riêng. Mộc lan không lấp đầy không gian, mà mở ra khoảng trống để con người được nghỉ ngơi trong tâm trí.

Chị Hải Yến thường xuyên lựa chọn mộc lan tím làm đẹp phòng khách. Ảnh: NVCC.

Sự khác biệt còn nằm ở cách chăm sóc. Mai và đào đòi hỏi kỹ thuật, có tính ổn định cao. Người trồng có thể canh nở, điều chỉnh thời điểm ra hoa. Trong khi đó, mộc lan khó đoán và kén điều kiện.

"Mộc lan rất nhạy cảm. Chỉ cần tưới sai, thay đổi ánh sáng đột ngột là rụng nụ. Hoa đẹp nhưng khó giữ”, đại diện cửa hàng Cây giống Tam Đảo cho hay.

Người đại diện cho biết thêm chính sự khó tính này khiến mộc lan không phù hợp với số đông. Giá cao, thời gian trưng bày ngắn, không khí lễ hội mờ nhạt là những yếu tố khiến mộc lan khó trở thành lựa chọn phổ biến như mai hay đào. Ngay cả những người chơi mộc lan cũng thừa nhận đây là "cuộc chơi kén người".

Từ hiện tượng mạng xã hội đến biến động thị trường, cơn sốt mộc lan cho thấy sự thay đổi trong gu thẩm mỹ của một bộ phận người tiêu dùng. Tuy nhiên, trào lưu này vẫn chỉ dừng ở một phân khúc nhất định, thay vì tạo ra sự dịch chuyển toàn diện như mai hay đào từng làm được trong văn hóa Tết Việt.