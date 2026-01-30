Vì sao Bính Ngọ 2026 là năm 'để lấy lại tất cả'?

Giữa những biến động kéo dài từ công việc, tài chính đến các mối quan hệ, năm Bính Ngọ 2026 đang được nhiều người trẻ kỳ vọng để làm mới bản thân và lấy lại những gì đã mất.

Tri Thức - Znews trích dịch bài viết Why do millennials think the year of the fire horse will save them? đăng trên The Independent của tác giả Olivia Peter - cây viết cấp cao từng được Forbes vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 năm 2023.

Những ngày đầu năm, khi mạng xã hội tràn ngập meme và video nói về năm "Ngựa lửa", không ít người trẻ bắt đầu tin rằng một chu kỳ mới sắp mở ra. Từ chuyện tình cảm, công việc đến tài chính, nhiều Millennials xem năm Bính Ngọ như một bắt đầu, nơi mọi rắc rối của năm cũ sẽ được bỏ lại phía sau.

Tìm kiếm hy vọng trong năm Bính Ngọ

Một người bạn của tôi đang kể về cuộc chia tay đầy rối ren thì bỗng dừng lại, suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười nói: "Thôi, không sao đâu, mọi thứ sắp ổn rồi". Tôi hỏi vì sao. Cô trả lời rất chắc chắn: "Vì tháng sau là năm con Ngựa".

Ban đầu, tôi khá ngạc nhiên. Trước đây, cô ấy chưa từng tỏ ra quan tâm đến 12 con giáp, càng không nói đến chiêm tinh hay tâm linh. Nhưng lúc này, cô tìm thấy sự an ủi ở việc từ ngày 17/2, năm con Rắn sẽ kết thúc, nhường chỗ cho năm con Ngựa.

Không chỉ riêng cô ấy. Vài tuần sau cuộc trò chuyện đó, tôi liên tục nghe những câu chuyện tương tự từ nhiều người bạn khác. Họ than phiền về đủ thứ rắc rối đầu năm như mâu thuẫn gia đình, khó khăn tiền bạc, nhà thuê trục trặc. Nhưng ngay sau đó khẳng định rằng mọi chuyện sẽ ổn vì "năm con Ngựa sắp đến".

Năm con ngựa được nhiều người kỳ vọng sẽ là khởi đầu mới. Ảnh: Times of India.

Một người bạn giải thích rằng năm con Rắn là giai đoạn "lột bỏ tổn thương cũ", rời xa những điều độc hại, còn năm con Ngựa tượng trưng cho việc bắt đầu lại từ đầu. Người khác lại say mê thần số học, cho rằng các con số của năm 2026 cộng lại thành 10, rồi tiếp tục quy về 1 - biểu tượng của khởi đầu mới.

"Đây là thời điểm rất mạnh để làm mới năng lượng", cô hào hứng nói.

Có người còn cho biết đang lên kế hoạch "làm bùa yêu" để níu kéo người yêu cũ, và theo cô, điều này cũng liên quan đến năm con Ngựa và Mặt Trăng.

Sự say mê này không chỉ gói gọn trong nhóm bạn của tôi. Trên mạng xã hội, hàng nghìn video lan truyền về ý nghĩa đặc biệt của năm con Ngựa.

Một TikToker trong video thu hút hơn 76.000 lượt xem nói rằng năm này gắn với "sự dám mạo hiểm, nổi loạn và can đảm". Người này cho rằng năm con Rắn là giai đoạn bỏ lại cái cũ, còn năm con Ngựa mang đến tự do, lòng trắc ẩn và khả năng sáng tạo.

Nhiều influencer về phát triển bản thân đặc biệt nhấn mạnh yếu tố "buông bỏ". Một người chia sẻ rằng cô chứng kiến nhiều người rời bỏ những điều khiến họ khó chịu như các mối quan hệ, công việc hay những mối quan hệ mập mờ trước khi bước sang năm mới.

"Tôi cảm thấy thôi thúc phải buông bỏ trước tháng 2, để có thể thực sự bước vào sức mạnh của chính mình", cô nói.

Một TikToker khác cho rằng năm nay càng đặc biệt hơn vì trùng với thời điểm xảy ra nhật thực. "Đây là nguồn năng lượng rất mạnh, đánh dấu một thời khắc quan trọng trong lịch sử nhân loại", cô nói trong video nhận hơn 39.000 lượt thích.

Trên Instagram, những thông điệp tương tự cũng lan truyền mạnh mẽ. Một meme được hơn 427.000 lượt thích viết: "2025 - năm con Rắn: dọn đường. 2026 - năm con Ngựa: đưa bạn tiến về phía trước".

Vì sao nhiều người lại kỳ vọng năm Bính Ngọ?

Theo Âm lịch, 12 con giáp luân phiên theo từng năm. Mỗi người có một con giáp gắn với năm sinh của mình. Nhiều người tin rằng với những ai sinh năm Ngọ, như nhóm sinh năm 1990, năm 2026 sẽ mang tính bước ngoặt lớn.

Trong chiêm tinh Trung Hoa, con Ngựa gắn với những đặc điểm như tự tin, trách nhiệm và thông minh. Ngựa di chuyển nhanh, yêu tự do và không thích bị kìm hãm. Với năm 2026, ý nghĩa thường được nhắc đến là cơ hội mới và sự chuyển mình.

Năm 2026 cũng được xem là "Năm Toàn cầu số 1" trong thần số học, tượng trưng cho sự khởi đầu, trong khi năm trước đó gắn với kết thúc. Ngoài ra, đây còn là năm Ngọ mệnh Hỏa bởi theo chu kỳ ngũ hành, các năm kết thúc bằng số 6 hoặc 7 đều thuộc hành Hỏa.

Ada Ooi, chuyên gia y học cổ truyền Trung Hoa và người sáng lập 001 London, cho biết: "Năm Ngọ mệnh Hỏa làm nổi bật sự năng động vốn có của con Ngựa. Hỏa mang đến cường độ cao, cảm giác gấp gáp và đam mê. Điều này có thể tạo động lực, nhưng cũng đòi hỏi con người phải chú ý hơn đến giới hạn và năng lượng của cơ thể".

Năm 2026 được xem là "Năm Toàn cầu số 1". Ảnh: Slab Design Studio.

Susan Gu, chuyên gia y học cổ truyền và châm cứu tại London, nhận định: "Trong văn hóa Á Đông, con Ngựa tượng trưng cho sự bền bỉ và động lực. Những biểu tượng này mang lại cảm giác an tâm, khuyến khích con người tin vào bản thân và tiến lên. Ở khía cạnh này, nó giống một cú 'làm mới' tâm lý hơn là xem bói".

Trong xã hội hiện đại, khi tôn giáo và niềm tin truyền thống không còn giữ vai trò trung tâm, nhiều người vẫn khao khát tìm kiếm ý nghĩa để hiểu thế giới và vị trí của mình. Tâm linh, với những hệ thống niềm tin nằm ngoài tư duy phương Tây, đang trở thành điểm tựa cho nhiều thế hệ cảm thấy lạc lõng.

Dù tin hay không, việc bước sang một năm mới với cảm giác được làm mới và hy vọng vào điều tốt đẹp hơn vẫn mang lại sự an ủi cho không ít người, đặc biệt là những ai khởi đầu năm cũ không mấy suôn sẻ.