Tuổi Sửu nhiều tài lộc nhưng kém vận đào hoa trong năm Bính Ngọ 2026

Là con giáp phạm Thái Tuế trong năm Bính Ngọ, người tuổi Sửu gặp trắc trở về tình duyên. Tuy nhiên, sao tốt chiếu mệnh giúp họ gặp may mắn trong sự nghiệp, tiền bạc.

Người tuổi Sửu gặp may mắn về tiền bạc trong năm 2026. Ảnh: The Economic Times.

Theo chuyên gia phong thủy Tong Pik-ha của SCMP, trong năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Sửu (sinh năm 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) phạm Thái Tuế, dễ gặp rắc rối trong các mối quan hệ xã hội.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của sự xung khắc tương đối nhẹ. Chỉ cần người tuổi Sửu giữ lời ăn tiếng nói cẩn trọng, tránh đụng chạm người khác và giữ thái độ khiêm nhường, bạn có thể giảm thiểu đáng kể ảnh hưởng tiêu cực.

Năm Ngọ là năm làm việc chăm chỉ và gặt hái thành quả, với một số sao tốt liên quan mật thiết đến sự nghiệp và tài lộc. Điều đó có nghĩa vận may của bạn sẽ cải thiện đáng kể so với hai năm trước. Có thể nói đây là năm sự nghiệp thuận lợi, tài lộc dồi dào với người tuổi Sửu.

Dưới đây là những dự báo toàn diện của chuyên gia phong thủy dành cho người tuổi Sửu trong năm 2026.

- Con số may mắn: 2

- Màu may mắn: tím

- Ngọc may mắn: thạch anh tím

Sự nghiệp và tài vận

Nhờ hai ngôi sao cát tinh chiếu mệnh, năm Ngọ mang đến vận khí hanh thông và tiền bạc dồi dào cho người tuổi Sửu. Những ai làm kinh doanh hoặc tự làm chủ sẽ thấy doanh thu tăng đều, được khách hàng ủng hộ. Quản lý kinh doanh siêng năng và nỗ lực, chủ động sẽ giúp tăng thu nhập.

Trong năm nay, người tuổi Sửu nên tập trung vào công việc, vì tình cảm có thể không thuận lợi. Ảnh: IA Nova.

Đối với người làm công ăn lương, ngôi sao may mắn tỏa sáng báo hiệu bạn được cấp trên công nhận, có khả năng thăng chức và tăng lương.

Tuy vậy, ảnh hưởng của hung tinh cũng có thể khiến tài chính biến động mạnh, dễ gặp thua lỗ từ đầu tư hoặc bị lừa đảo. Do đó, trước khi rót vốn, người tuổi Sửu nên xác định rõ quyền lợi giữa các bên để tránh tranh chấp tài chính.

Với vận trình sự nghiệp thuận lợi, năm Bính Ngọ cũng là thời điểm thích hợp để người tuổi Sửu cân nhắc chuyển việc hoặc thay đổi hướng đi trong nghề nghiệp.

Tình duyên và các mối quan hệ

Do phạm Thái Tuế, tình duyên của người tuổi Sửu năm nay khá trầm lắng.

Người đã kết hôn cần đặc biệt chú ý gìn giữ mối quan hệ. Hãy tránh phàn nàn quá nhiều, học cách bao dung và thấu hiểu lẫn nhau. Trước khi tranh cãi, nên nhớ lại những ưu điểm của bạn đời và giữ bản thân bận rộn để tránh xung đột vô nghĩa.

Người độc thân lại không được sao đào hoa chiếu mệnh, nên cơ hội gặp gỡ tình duyên khá ít. Nếu muốn có tiến triển, bạn cần chủ động tham gia các buổi gặp gỡ, hoạt động xã hội để tăng khả năng gặp gỡ người phù hợp.

Tuy nhiên, ngay cả khi có quan hệ nảy nở, khả năng cao chỉ là mối tình thoáng qua, nên đừng kỳ vọng quá nhiều. Tốt nhất, hãy tập trung cho công việc trong năm nay.

Sức khỏe

Nhờ ảnh hưởng của cát tinh, sức khỏe tổng thể của người tuổi Sửu trong năm Ngọ khá tốt. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hung tinh khiến bạn dễ bị thương ở tay hoặc chân khi di chuyển.

Năm nay bạn không nên tham gia các hoạt động mạo hiểm như nhảy bungee, nhảy dù, lặn biển hay trượt tuyết. Ngoài ra, nên mua bảo hiểm du lịch trước mỗi chuyến đi để phòng rủi ro.

Công việc và các hoạt động xã giao sẽ nhiều hơn, đồng nghĩa thời gian nghỉ ngơi ít hơn rõ rệt. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, người tuổi Sửu cần đi khám sớm để đảm bảo sức khỏe.