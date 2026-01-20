Đi thả cá, cặp vợ chồng làm rơi 2 cây vàng Thụy Sĩ xuống sông Hương

Vị trí rơi được xác định gần khu vực cầu đi bộ gỗ Lim. Đội cứu hộ huy động hơn 5 người để tìm kiếm đồ vật giá trị cao.

Cây vàng đầu tiên được tìm thấy rạng sáng 19/1. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế, cho biết sáng 20/1, sau hai đợt tìm kiếm, đội đã tìm thấy 2 cây vàng giá trị khoảng 300 triệu đồng cho một cặp vợ chồng trên đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế.

"Thông tin do người vợ cung cấp, đồ vật bị mất là 2 cây vàng Thụy Sĩ. Biết giá trị hiện vật, chúng tôi cố gắng tìm để gia chủ an tâm", anh Hoàng nói.

Theo anh Hoàng, sự việc xảy ra vào khoảng 20h tối 19/1. Khi hai vợ chồng đi bộ đến gần cầu gỗ Lim, thả cá phóng sinh trên sông Hương thì bị rơi vàng. Nhận được tin, anh Hoàng cùng đồng đội có mặt tại cầu một tiếng sau đó để triển khai phương án tìm kiếm.

Đến 0h30 ngày 20/1, đội tìm được cây vàng đầu tiên. Nhưng do hết bình khí oxy và thời tiết khá lạnh nên thành viên đoàn đã ngưng tìm kiếm trong đêm. Đợt tìm thứ hai bắt đầu vào 10h sáng cùng ngày, 1,5 tiếng sau, đội tìm thấy số vàng còn lại và trao trả cho gia đình bị thất lạc.

Quá trình truy tìm vàng được anh Hoàng đăng tải trên trang cá nhân và thu hút nhiều lượt theo dõi. Nhiều người tỏ ra vui mừng cho gia chủ vì tìm được đồ vật giá trị cao. "Đồ vật nhỏ mà mọi người cũng tìm được. Thật tuyệt vời", một người để lại bình luận.

Đội của anh Hoàng tìm kiếm từ 21h tối 19/1. Ảnh: NVCC.