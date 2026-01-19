Danh tính nữ CĐV gây sốt vì òa khóc khi U23 Trung Quốc vào bán kết

Khi U23 Trung Quốc làm nên lịch sử ở giải châu Á 2026, khoảnh khắc Wang Yida bật khóc lọt vào ống kính máy quay, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Wang Yida bật khóc trước chiến thắng của U23 Trung Quốc. Ảnh: 163.com.

Rạng sáng 17/1 (giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Trung Quốc giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan sau loạt sút luân lưu cân não, qua đó giành tấm vé lịch sử vào bán kết giải U23 châu Á.

Chứng kiến kỳ tích của U23 Trung Quốc từ trên khán đài, một nữ CĐV bật khóc. Khoảnh khắc này được ống kính truyền hình ghi lại, sau đó lan truyền khắp mạng xã hội.

Sau trận đấu, cô gái tên Wang Yida xác nhận mình chính là nhân vật chính trong tấm ảnh viral. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ mình yêu bóng đá từ nhỏ. Khi chứng kiến thành tích của đội bóng quê nhà, cô không kìm được cảm xúc, theo163.com.

"Tôi đã khóc rất nhiều", cô bày tỏ. Hình ảnh này cũng chạm đến cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. "Khuôn mặt cô ấy đại diện cho nhiều CĐV Trung Quốc", "Hy vọng trận bán kết sắp tới, chúng ta sẽ thấy nước mắt của sự chiến thắng"... là một vài bình luận nổi bật dưới trang tin.

Ở trận tứ kết, trước đối thủ U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn, U23 Trung Quốc chủ động chơi phòng ngự và kiên trì chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp, giữ sạch lưới suốt 120 phút.

Ở loạt sút penalty phân thắng bại, thủ môn Li Hao tiếp tục tỏa sáng. Anh đoán đúng hướng bóng và cản phá thành công cú sút của đối phương, góp công lớn giúp U23 Trung Quốc giành chiến thắng 4-2.

Ở trận bán kết diễn ra tối 20/1, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Việt Nam. Dân mạng Trung Quốc hiện dành sự quan tâm đặc biệt cho Nguyễn Đình Bắc. Cái tên của tiền đạo số 7 trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên nền tảng mạng xã hội Douyin và Xiaohongshu của Trung Quốc. Không ít cổ động viên gọi anh là "Messi của Việt Nam" và bày tỏ sự dè chừng.