Mối tình chị em của thủ môn U23 Trung Quốc gây sốt

Sau khi Li Hao gây ấn tượng mạnh, bạn gái hơn anh 1 tuổi cũng được chú ý. Cả hai có khoảng 2 năm hẹn hò ngọt ngào.

Trong chiến thắng lịch sử của U23 Trung Quốc trước U23 Uzbekistan tại tứ kết giải châu Á rạng sáng 17/1, thủ môn Li Hao là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Anh không chỉ có những pha cứu thua xuất thần, mà còn gây sốt bởi hành động cầm chai nước, chăm chú nhìn vào mảnh giấy dán bên ngoài trước mỗi lượt sút luân lưu cân não.

Ngại khi bất ngờ viral khắp cõi mạng

Ngay sau tứ kết, những pha cứu thua của Li Hao, đặc biệt là trong loạt sút luân lưu, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên Douyin, Weibo và Xiaohongshu. Các đoạn video cắt từ truyền hình nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem, kèm theo rất nhiều bình luận khen ngợi bản lĩnh và phong thái thi đấu của thủ môn trẻ.

Không ít cư dân mạng Trung Quốc gọi Li Hao là "Vạn Lý Trường Thành di động", "lá chắn cuối cùng" của U23 Trung Quốc. Một số tài khoản còn nhận định vui rằng Li Hao đang "gánh một nửa sức mạnh của toàn đội", khi U23 Trung Quốc là đội hiếm hoi giữ sạch lưới suốt giải đấu cho đến thời điểm này.

Li Hao được CĐV Trung Quốc đặt nhiều kỳ vọng với màn thể hiện ấn tượng ở giải U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC.

Hình ảnh Li Hao mỉm cười trên chấm 11 m, bình thản trước áp lực từ U23 Uzbekistan càng khiến anh trở nên khác biệt. Trong bài phỏng vấn trên Xinhua, Li Hao cho biết trước trận, anh cẩn thận phân tích và ghi lại thói quen sút phạt của các cầu thủ đội bạn, nhét vào sau chai nước.

Dù không ai trong số đối phương sút giống như những gì mình dự đoán, Li Hao vẫn chăm chú nhìn vào mẩu giấy. "Đó là chiến thuật tâm lý. Tôi cười vì cảm thấy mình có cơ hội tốt", nam thủ thành tiết lộ.

Sau trận đấu, hình ảnh những pha cứu thua của Li Hao nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ đề nóng tại Trung Quốc. Bản thân anh thừa nhận đã xem lại các đoạn video đó và cảm thấy ngại ngùng vì nhận được sự chú ý quá lớn.

Li Hao cho biết thêm điện thoại của anh gần như "nổ tung". Hơn 400 tin nhắn chúc mừng được gửi đến từ người thân, bạn bè, đồng đội cũ và người hâm mộ.

Bạn gái là động lực lớn

Theo Xinhua, năm 2016, Li Hao 12 tuổi đến Tây Ban Nha để gia nhập học viện đào tạo trẻ của câu lạc bộ Atlético Madrid. Năm 2023, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp với Atlético Madrid, nhưng sau đó được cho mượn đến Cornellà - đội bóng ở giải hạng ba Tây Ban Nha - và thường xuyên phải ngồi dự bị.

"Lúc đó, tôi không có nhiều cơ hội vì không phải huấn luyện viên nào cũng thích mình. Các thủ môn khác trong đội cũng khá giỏi. Những gì tôi gặp phải lúc đó là một cú sốc lớn", Li Hao nhớ lại và cho biết thêm trong khoảng thời gian khó khăn, bạn gái đã ở bên cạnh, cùng cầu thủ đi tàu điện ngầm đến sân tập, giúp anh vượt qua.

Li Hao và bạn gái đã có khoảng 2 năm hẹn hò. Ảnh: Douyin.

Li Hao và bạn gái đã bên nhau khoảng 2 năm. Cô hơn anh một tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Thượng Hải. Nàng WAG sở hữu ngoại hình thanh tú, phong thái dịu dàng và lối sống kín đáo.

Trước khi Li Hao trở thành người hùng U23 Trung Quốc, mối quan hệ này hầu như chỉ được biết đến trong phạm vi bạn bè và những người theo dõi thân thiết.

Sau khi Li Hao gây sốt, tài khoản mạng xã hội của bạn gái anh nhanh chóng thu hút lượng lớn người quan tâm. Dưới các bài đăng đời thường, hàng loạt bình luận chúc mừng, động viên xuất hiện, nhiều người còn gọi vui cô là "lá bùa may mắn" của thủ môn trẻ.

Khoảnh khắc nàng WAG xuất hiện trên khán đài cổ vũ Li Hao trong một số trận đấu trước đó cũng được cộng đồng mạng chia sẻ lại, ví như những cảnh phim ngôn tình bước ra đời thực.

Nhan sắc trong trẻo của bạn gái Li Hao. Ảnh: Ppsports.com, Douyin.