Dân mạng Trung Quốc phát sốt vì Đình Bắc

Cái tên Nguyễn Đình Bắc được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc, ngay trước cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc ở bán kết giải châu Á 2026.

Đình Bắc đang khiến CĐV Trung Quốc phải đổ xô tìm kiếm thông tin. Ảnh: Duy Hiệu.

Từ ngày 18/1, cái tên Nguyễn Đình Bắc bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên nền tảng mạng xã hội Douyin và Xiaohongshu của Trung Quốc. Trong các kết quả thịnh hành, cầu thủ mang áo số 7 của U23 Việt Nam còn xuất hiện với tên phiên âm tiếng Trung là Ruan Tingbei.

Hàng loạt từ khóa liên quan đến Đình Bắc như "Nguyễn Đình Bắc thi đấu cho CLB nào", "tài khoản mạng xã hội của Nguyễn Đình Bắc", "cầu thủ số 7 của U23 Việt Nam"... cũng được người dùng Trung Quốc tìm kiếm rộng rãi.

Trên nhiều diễn đàn, không ít cổ động viên gọi anh là "Messi của Việt Nam" và bày tỏ sự dè chừng.

Một tài khoản bình luận: "Cần phải khoá chặt số 7 của Việt Nam". Người khác đánh giá: "Khả năng dứt điểm của Đình Bắc rất đáng sợ, đây sẽ là thử thách lớn với đội chúng ta". "Sự thật phũ phàng là chúng ta không hề có Nguyễn Đình Bắc nào cả", một người dùng mạng bày tỏ.

Dân mạng Trung Quốc còn so sánh khả năng cứu thua giữa hai thủ môn Trung Kiên và Li Hao.

Tuy vậy, bên cạnh sự thận trọng, không ít cổ động viên U23 Trung Quốc vẫn tỏ ra lạc quan. Niềm tin của họ chủ yếu đặt vào thủ môn Li Hao - người đang có phong độ ấn tượng tại giải. Li Hao giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp, cản phá thành công toàn bộ 24 cú sút trúng đích, qua đó dẫn đầu danh sách thủ môn có số pha cứu thua nhiều nhất tại VCK U23 châu Á 2026.

Trên mạng xã hội, anh được gọi là "thủ môn huyền thoại" và là "người hùng tạo địa chấn" khi giúp U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết giải đấu.

Đáng chú ý, trên Douyin, nhiều bài viết so sánh giữa Li Hao và Trần Trung Kiên - thủ môn của U23 Việt Nam - cũng xuất hiện. Các cuộc tranh luận thu hút lượng tương tác lớn. Trung Kiên cũng đang có giải đấu đáng nhớ khi sở hữu 12 pha cứu thua, nhiều thứ hai toàn giải, trong đó có màn trình diễn xuất sắc trước U23 Saudi Arabia ở vòng bảng.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Trung Quốc lúc 22h30 ngày 20/1.