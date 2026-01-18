Đồng đội đá hỏng 11 m, thủ môn U23 Trung Quốc nói một câu 'cứu' cả đội

|
Sau chiến thắng trước trước U23 Uzbekistan ở tứ kết U23 châu Á, Li Hao - thủ môn sinh năm 2004 của U23 Trung Quốc - trở thành "người hùng" được gọi tên khắp mạng xã hội xứ tỷ dân. Thủ thành mang áo số 16 còn lập nên kỳ tích cho Trung Quốc khi giữ sạch lưới nhà suốt các trận vòng bảng cho đến tứ kết. Trong lịch sử các kỳ giải U23 châu Á, chỉ có hai đội vào bán kết mà chưa để thủng lưới tương tự là U23 Saudi Arabia ở giải năm 2022 và U23 Uzbekistan ở giải năm 2024.
|
Phong độ thi đấu ấn tượng của Li Hao được công chúng và truyền thông xứ tỷ dân ca ngợi. Anh được ví như "người nhện", "tấm khiên sắt" khi góp công lớn đưa Trung Quốc vào bán kết. Theo thống kê chính thức của AFC, Li Hao đã thực hiện 16 pha cứu thua ở vòng bảng, 8 pha cứu thua trong trận tứ kết, đứng đầu trong số các thủ môn.
|
Ở loạt luân lưu, Li thể hiện bản lĩnh đáng nể. Theo Xinhua, khi một cầu thủ Trung Quốc đá hỏng trong loạt sút luân lưu, khiến lợi thế tâm lý có nguy cơ bị đảo chiều, không khí trên sân trở nên căng cứng. Chính trong khoảnh khắc đó, khi các cầu thủ Trung Quốc tỏ rõ sự lo lắng, Lý Hạo quay sang đồng đội và nói thẳng: "Đừng lo, tôi sẽ bắt thêm một quả nữa".
|
Trên sân, Li không im lặng đứng trong khung gỗ mà liên tục chỉ huy hàng phòng ngự. Anh nhìn thấy những pha di chuyển mà đồng đội phía trên không thể quan sát, từ đó hô hoán, điều chỉnh, vá lỗi kịp thời. Theo giới chuyên môn Trung Quốc, Li là mẫu thủ môn hiện đại, không chỉ là người gác đền, mà còn là “bộ não” phía sau đội hình.
|
Thông tin về thủ môn xuất sắc của U23 Trung Quốc nhanh chóng được người hâm mộ tìm kiếm. Li có chiều 1,88 m. Anh hiện chơi cho đội Qingdao West Coast và là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ môn đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc.
|
Trước đó, anh là một trong 50 cầu thủ bóng đá trẻ người Trung Quốc gia nhập học viện của CLB Atlético Madrid của Tây Ban Nha, một phần sáng kiến "Ngôi sao hy vọng bóng đá Trung Quốc" của tập đoàn Wanda. Đến tháng 1/2025, Li rời thị trường quốc tế về chơi cho CLB trong nước.
|
Trong mùa giải 2025, Li đã có 29 lần ra sân tại Chinese Super League, giữ sạch lưới 8 trận, thể hiện phong độ ấn tượng. Kinh nghiệm tại Qingdao West Coast đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của anh. Được ra sân thường xuyên là chìa khóa cho sự phát triển của một thủ môn, và kinh nghiệm thi đấu 29 trận tại giải vô địch quốc gia cho Qingdao West Coast mùa trước đã giúp Li nâng cao đáng kể khả năng thi đấu và sự tự tin.
|
Theo QQ, giá trị của Li trên thị trường chuyển nhượng có thể tăng vọt sau màn thể hiện xuất sắc tại U23 châu Á. Hiện tại, giá trị của Li Hao trên Transfermarkt là 350.000 euro (406.000 USD). Các nhà phân tích trong ngành dự đoán sau giải đấu này, giá trị của Li Hao sẽ tăng ít nhất gấp đôi.
|
Tối 20/1, Li sẽ cùng U23 Trung Quốc đối đầu U23 Việt Nam vào tối 20/1 để tranh suất vào chung kết U23 châu Á. Trong khi thủ thành mang áo số 16 là niềm hy vọng lớn của Trung Quốc, cổ động viên Việt Nam cũng đặt niềm tin vào chiến thắng của đội nhà.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.