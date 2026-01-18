Đồng đội đá hỏng 11 m, thủ môn U23 Trung Quốc nói một câu 'cứu' cả đội

Sau chiến thắng trước trước U23 Uzbekistan ở tứ kết U23 châu Á, Li Hao - thủ môn sinh năm 2004 của U23 Trung Quốc - trở thành "người hùng" được gọi tên khắp mạng xã hội xứ tỷ dân. Thủ thành mang áo số 16 còn lập nên kỳ tích cho Trung Quốc khi giữ sạch lưới nhà suốt các trận vòng bảng cho đến tứ kết. Trong lịch sử các kỳ giải U23 châu Á, chỉ có hai đội vào bán kết mà chưa để thủng lưới tương tự là U23 Saudi Arabia ở giải năm 2022 và U23 Uzbekistan ở giải năm 2024.