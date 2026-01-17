Đàn anh tự hào khi các cầu thủ U23 Việt Nam lần đầu hạ gục UAE

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 của các cầu thủ U23 Việt Nam trước UAE khiến nhiều tuyển thủ bày tỏ sự nể phục và tự hào về bản lĩnh của thế hệ kế cận.

Minh Phúc và Đình Bắc cùng nhau ăn mừng bàn thắng. Ảnh: AFC.

Ngay sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước UAE, mạng xã hội trong nước và khu vực ngập tràn lời chúc mừng. Nhiều tuyển thủ quốc gia bày tỏ sự nể phục trước bản lĩnh, tinh thần chiến đấu và thành tích nhất bảng ấn tượng của lứa U23 Việt Nam hiện tại.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không giấu được cảm xúc khi viết: "Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Chúng ta đang trên hành trình mơ thêm một giấc mơ điên rồ nữa. Tại sao không nhỉ?". Dòng chia sẻ đầy nhiệt huyết của tuyển thủ từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng.

Bên dưới, nhiều cổ động viên gợi lại ký ức Thường Châu 2018, nơi thế hệ U23 Việt Nam từng viết nên câu chuyện cổ tích giữa tuyết trắng Trung Quốc. Một bình luận gây xúc động viết: "Các anh đã làm dang dở đúng không? Đợi nhé, các em đang từng bước hoàn thành hành trình ấy. Hai thế hệ này mãi trong tim tôi".

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng kỳ vọng về lứa U23 Việt Nam hiện tại sẽ làm nên kỳ tích.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh, thành viên trụ cột của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, cũng gửi lời chúc mừng: "Chúc mừng toàn đội U23 Việt Nam. Tự hào quá Việt Nam ơi. Việt Nam lên!".

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận, với những câu chữ giàu cảm xúc như: "Tuyết trắng Thường Châu ta làm nên lịch sử, nắng vàng Ả Rập viết tiếp mộng đế vương".

Trung vệ Quế Ngọc Hải cũng chia sẻ story chúc mừng các đàn em U23 Việt Nam. Khoảnh khắc Hải Quế và Đình Bắc cùng có dáng vẻ "gắt" như nhau, thể hiện sự quyết tâm khi thi đấu vì màu cờ sắc áo trên sân, khiến fan thích thú.Trước đó, Đình Bắc gọi đàn anh là "thần tượng", còn trung vệ kỳ cựu của đội tuyển quốc gia hài hước đáp lại: "Cay thật. Lúc đó là vô tình thôi em trai. Anh hiền khô à".

Trung vệ Bùi Tiến Dũng đăng tải hình ảnh của lứa U23 đàn em trên story cá nhân kèm biểu tượng chúc mừng, trong khi thủ môn Bùi Tiến Dũng viết ngắn gọn: "Quá cảm xúc. Chúc mừng các em".

Theo dõi U23 Việt Nam từ những ngày đầu giải U23 châu Á 2026, MC Huyền Trang (Mù Tạt), hôn thê của cầu thủ Nguyễn Đức Huy, chia sẻ lại bài đăng chúc mừng từ FIFA World Cup và viết: "Sau đây sẽ là ca khúc: Viết tiếp câu chuyện vô địch". Trần Bích Hạnh, bạn gái hậu vệ Văn Thanh, cũng không giấu niềm vui: "Ngon luôn. Bán kết rồi".

Khoảnh khắc Hải Quế và Đình Bắc, hai cầu thủ cùng quê Nghệ An, có điệu bộ "gắt" giống nhau khiến nhiều fan thích thú. Ảnh: @bac.nguyendinh.942.

Với chiến thắng trước U23 UAE, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã nối dài mạch toàn thắng lên con số 15 trận chính thức. Đây cũng là lần thứ hai U23 Việt Nam góp mặt ở bán kết U23 châu Á, sau kỳ tích năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, U23 Việt Nam sẽ chạm trán Uzbekistan hoặc Trung Quốc vào ngày 20/1. Trước mắt "những chiến binh sao vàng" là thử thách lớn, nhưng phía sau là niềm tin, sự tiếp lửa và niềm tự hào của cả dân tộc nói chung và thế hệ đàn anh đi trước nói riêng.