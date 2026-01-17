Bạn gái Minh Phúc, Lý Đức mừng U23 Việt Nam vào bán kết

Sau chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 UAE, người thân, bạn bè của các cầu thủ áo đỏ bày tỏ cảm xúc vỡ òa, phấn khích.

Tiền đạo Phạm Minh Phúc của U23 Việt Nam bên bạn gái Hoàng Lan Anh.

Ngay sau khi U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE để giành tấm vé vào bán kết giải U23 châu Á 2026, niềm vui chiến thắng lan tỏa không chỉ trên sân cỏ, mà còn tràn ngập mạng xã hội. Nhiều người thân, bạn bè của các cầu thủ gửi lời chúc mừng, động viên tinh thần đội tuyển.

Trên Instagram với hơn 162.000 người theo dõi, Hoàng Lan Anh, bạn gái của tiền vệ Nguyễn Minh Phúc, chia sẻ khoảnh khắc trò chuyện video với bạn trai sau trận đấu. Cô viết ngắn gọn: "Cười không ngớt mồm".

Minh Phúc video call cho bạn gái sau chiến thắng của đội tuyển.

Tại Facebook cá nhân, nàng WAG sau đó cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam, gắn thẻ bạn trai, kèm dònh chú thích: "Chúc mừng các chiến binh sao vàng. Đã quá Tổ quốc ơi".

Trong khi đó, "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo, bạn gái tin đồn của tiền vệ Lý Đức, cũng đăng tải loạt hình ảnh cổ vũ đội tuyển. Cô chia sẻ: "Hay quá các đồng chí ơi. Mọi người xuất sắc quá".

Trong trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 UAE, cầu thủ nhỏ tuổi nhất Lê Phát cũng ghi dấu ấn khi mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ. Nam tiền đạo 18 tuổi đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn sau trận đấu: "Tự hào Việt Nam". Bài viết nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích. Dưới phần bình luận, một tài khoản của người thân của anh nhắn gửi: "Chúc mừng con Lê Phát. Tiếp tục làm tốt hơn nữa con trai nhé".

Tiền đạo Đình Bắc cũng chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng trên trang cá nhân. "Vững vàng bước tiếp anh em ơi", cầu thủ mang áo số 7 viết kèm bức ảnh ăn mừng kiểu "siu" nhận "bão like" từ người hâm mộ. Nhiều lời chúc từ bạn bè, người thân được để lại bên dưới, trong đó có những dòng nhắn nhủ giản dị: "Tuyệt vời lắm con ơi, giữ vững phong độ nhé".

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lúc 22h30 ngày 20/1. Đối thủ của thầy trò HLV sẽ được xác định sau cuộc đối đầu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc.