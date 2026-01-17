Bạn gái TikToker triệu fan của Minh Phúc

Hoàng Lan Anh (sinh năm 2004) - bạn gái của Minh Phúc - là "hot TikToker" nổi tiếng với 3,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Cô nổi tiếng thông qua loạt nội dung nhảy và nhép lời bài hát. Rạng sáng 17/1, Lan Anh "khẳng định chủ quyền" khi chia sẻ lại bài đăng ăn mừng chiến thắng của bạn trai. Bài viết gồm biểu tượng mặt cười, mắt trái tim. Ảnh: lnah3172/Instagram.