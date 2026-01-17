Bạn gái TikToker triệu fan của Minh Phúc

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Danh tính bạn gái của cầu thủ Phạm Minh Phúc là nữ TikToker đình đám thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

minh phuc anh 1

Rạng sáng 17/1, bàn thắng ở phút 101 của cầu thủ Phạm Minh Phúc (sinh năm 2004, quê Hưng Yên) giúp tuyển U23 Việt Nam tiến vào vòng bán kết giải châu Á 2026. Pha lập công ngoạn mục khiến cộng đồng yêu bóng đá "dậy sóng". Ngay lập tức, danh tính bạn gái xinh đẹp của anh thu hút sự chú ý. Ảnh: lnah3172/Instagram.

minh phuc anh 2minh phuc anh 3

Hoàng Lan Anh (sinh năm 2004) - bạn gái của Minh Phúc - là "hot TikToker" nổi tiếng với 3,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Cô nổi tiếng thông qua loạt nội dung nhảy và nhép lời bài hát. Rạng sáng 17/1, Lan Anh "khẳng định chủ quyền" khi chia sẻ lại bài đăng ăn mừng chiến thắng của bạn trai. Bài viết gồm biểu tượng mặt cười, mắt trái tim. Ảnh: lnah3172/Instagram.

minh phuc anh 4

Nàng WAG sở hữu phong cách thời trang đa dạng, nổi bật là vẻ ngoài ngọt ngào, dịu dàng trong những bộ váy tiểu thư. Bên cạnh đó, Lan Anh cũng thường xuyên diện trang phục năng động, cá tính với phong cách streetstyle. Sự biến hóa này giúp cô trở thành người mẫu ảnh được nhiều thương hiệu thời trang săn đón. Ảnh: lnah3172/Instagram.
minh phuc anh 5minh phuc anh 6

Trên trang cá nhân, Lan Anh chủ yếu chia sẻ ảnh chụp đời thường, selfie, đôi khi cô cũng nhắc đến bạn trai kèm sự ngọt ngào. Ảnh: lnah3172/Instagram.

minh phuc anh 7minh phuc anh 8

Lan Anh hiện sinh sống ở Hà Nội, theo học Đại học Phương Đông. Ngoài video nhảy theo "trend", cô không chia sẻ nhiều về đời tư cá nhân. Ảnh: lnah3172/Instagram.

minh phuc anh 9

Ở chiều ngược lại, Minh Phúc công khai nửa kia vào đầu năm 2025, song anh chỉ đăng tải video với bạn gái trên story Facebook. Các bài viết trên trang cá nhân của nam cầu thủ chủ yếu chia sẻ khoảnh khắc ấn tượng trên sân cỏ. Ảnh: lnah3172/Instagram.

minh phuc anh 10minh phuc anh 11

Sau khi công khai hẹn hò, cặp đôi nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Bên dưới các video quay cùng nhau, không ít người nhận xét cả hai đẹp đôi, màn tương tác dễ thương. Những clip có mặt Minh Phúc trên TikTok của Lan Anh thu hút hàng triệu lượt xem. Ảnh: lnah3172/Instagram.

