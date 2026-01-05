Hot girl TP.HCM kỷ niệm 7 năm yêu với cựu tuyển thủ U23

|
Ngày 4/1, trên trang Instagram cá nhân với hơn 430.000 người theo dõi, hot girl Thụy Hân, bạn gái của tiền đạo Lê Minh Bình, đăng tải loạt ảnh kỷ niệm 7 năm yêu nhau. Cặp đôi chọn một nhà hàng sang trọng tại trung tâm TP.HCM, nơi có tầm nhìn hướng ra tòa nhà Bitexco và toàn cảnh thành phố về đêm, để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt.
Bộ ảnh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ. Trong ảnh, Thụy Hân diện chiếc váy lụa màu xanh ngọc, thiết kế hở lưng gợi cảm, Minh Bình chọn phong cách lịch lãm với sơ mi trắng và quần âu tối màu.
Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ khi còn rất trẻ và đã bên nhau suốt 7 năm qua. Cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị, ngọt ngào trên mạng xã hội: từ bữa tối ấm áp, chuyến du lịch cho đến những lần Thụy Hân có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai thi đấu.
Bận rộn với lịch trình tập luyện và thi đấu, Minh Bình vẫn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho người yêu. Không chỉ trong các dịp đặc biệt, cả hai còn duy trì những chuyến đi cùng nhau để "giữ lửa" tình cảm sau nhiều năm gắn bó.
Lê Minh Bình sinh ngày 25/12/1999 tại Đồng Phú, Bình Phước (cũ). Anh trưởng thành từ Học viện HAGL - Arsenal JMG và được đôn lên đội một HAGL năm 2019. Sau đó, chân sút 26 tuổi rời CLB Ninh Bình sau một năm gắn bó và gia nhập Becamex TP.HCM. Trước đó, ở mùa giải vừa qua, Minh Bình ghi được 4 bàn thắng và góp công lớn giúp đội bóng cố đô giành chức vô địch giải hạng Nhất Quốc gia với thành tích bất bại (thắng 19, hòa 1), qua đó giành vé thăng hạng V.League 2025/26.
Thụy Hân (tên thật Nguyễn Thụy Bảo Hân, sinh năm 2000) hiện là người mẫu ảnh tự do, hoạt động chủ yếu tại TP.HCM. Cô là cựu sinh viên ngành Thiết kế thời trang, Đại học Kiến trúc TP.HCM. Năm 2019, trang tin Sharefie (Trung Quốc) từng đăng bài viết riêng về Thụy Hân và gọi cô là “hot girl đeo kính”, qua đó giúp cô được cộng đồng mạng nước này chú ý.
Sở hữu vóc dáng thon gọn, đường cong rõ nét, Thụy Hân từng nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang, đặc biệt là những thiết kế áo tắm gợi cảm. Để giữ được hình thể hiện tại, cô duy trì chế độ tập luyện đều đặn và ăn uống lành mạnh. Sau nhiều năm, hình ảnh của Thụy Hân dần chuyển từ "hot girl mạng xã hội" sang phong cách trưởng thành, tự tin và định hình rõ nét hơn trong lĩnh vực thời trang, người mẫu ảnh.
