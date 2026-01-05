Hot girl TP.HCM kỷ niệm 7 năm yêu với cựu tuyển thủ U23

Lê Minh Bình sinh ngày 25/12/1999 tại Đồng Phú, Bình Phước (cũ). Anh trưởng thành từ Học viện HAGL - Arsenal JMG và được đôn lên đội một HAGL năm 2019. Sau đó, chân sút 26 tuổi rời CLB Ninh Bình sau một năm gắn bó và gia nhập Becamex TP.HCM. Trước đó, ở mùa giải vừa qua, Minh Bình ghi được 4 bàn thắng và góp công lớn giúp đội bóng cố đô giành chức vô địch giải hạng Nhất Quốc gia với thành tích bất bại (thắng 19, hòa 1), qua đó giành vé thăng hạng V.League 2025/26.