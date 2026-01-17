Khoảnh khắc 'phanh gấp' của Minh Phúc viral khắp cõi mạng

Khoảnh khắc Minh Phúc kịp "phanh" lại khi định cởi áo ăn mừng hay bị đội trưởng Khuất Văn Khang "kéo muốn rách áo" được chia sẻ kèm bình luận hài hước trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc Khuất Văn Khang kéo áo Minh Phúc ăn mừng viral trên mạng xã hội. Ảnh: AFC.

Trong trận tứ kết giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở, sau đó đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 trong 120 phút kịch tính. Khoảnh khắc quyết định đến ở phút 101, khi Phạm Minh Phúc tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng, đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào bán kết trong niềm vỡ òa cảm xúc.

Bàn thắng quý như vàng khiến cả sân vận động Prince Abdullah al-Faisal bùng nổ. Trong niềm vui tột độ, Minh Phúc đưa hai tay lên cổ áo, định cởi phăng để ăn mừng. Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, hậu vệ mang áo số 21 chợt khựng lại. Anh kịp nhớ ra mình đã nhận một thẻ vàng ở trận thắng U23 Jordan tại vòng bảng.

Nếu cởi áo ăn mừng, Minh Phúc sẽ phải nhận thêm thẻ vàng và bị treo giò ở trận bán kết. Giữ được cái đầu lạnh trong khoảnh khắc nóng nhất trận đấu, Minh Phúc không chỉ giữ trọn niềm vui chiến thắng mà còn bảo toàn lực lượng cho U23 Việt Nam ở chặng đường tiếp theo.

Khoảnh khắc Minh Phúc nhận ra đã nhận thẻ vàng trước đó nên không quyết định cởi áo ăn mừng. Ảnh: Thể Thao 247.

Khoảnh khắc hài hước của Minh Phúc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ thích thú bình luận: "Tí nữa thì 'tới công chuyện' với thầy Kim", hay "Định cởi áo nhưng kịp nhớ ra còn bán kết". Một ý kiến khác bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Mình rất thích cậu bé nhỏ người nhưng đá nhanh, mạnh, lạnh lùng và tỉnh táo trong mọi tình huống".

Trong khoảnh khắc thăng hoa của Minh Phúc, sự xuất hiện của đội trưởng Khuất Văn Khang cũng gây chú ý. Anh ăn mừng "nhiệt" đến mức muốn "kéo rách áo" người đồng đội.

Hành động của Khuất Văn Khang cũng được người hâm mộ cho là đang ngăn cản Minh Phúc vì quá vui mà cởi áo ăn mừng. "Cái níu giữ đủ quân cho U23 Việt Nam ở bán kết", "Từ từ chú ơi. Còn trận bán kết", "Định cởi áo nhưng may phanh lại kịp"... là một số bình luận vui từ cộng đồng mạng.

Phạm Minh Phúc (sinh năm 2004, quê Hưng Yên) trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Công an Hà Nội và được đôn lên đội một từ năm 2024. Tình huống xử lý bình tĩnh và làm bàn đẳng cấp ở trận gặp U23 UAE là pha lập công đầu tiên của cầu thủ trẻ này ở giải châu Á.

Chiến thắng trước U23 UAE giúp U23 Việt Nam lần thứ hai trong lịch sử lọt vào bán kết U23 châu Á, sau kỳ tích năm 2018. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, diễn ra vào tối 18/1.