CĐV 'đi bão' xuyên đêm ở TP.HCM khi U23 Việt Nam vào bán kết

Rạng sáng 17/1, sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết giải châu Á 2026, dòng người ùn ùn đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường trung tâm TP.HCM để "đi bão".

Trong không khí ăn mừng chiến thắng, các cổ động viên mang cờ đỏ sao vàng nối đuôi đổ ra phố, với tiếng kèn, tiếng trống vang lên không dứt. "Cảnh tượng náo nhiệt này diễn ra ngay tại trung tâm thành phố lúc 3h sáng, đúng là khó tin", Huy Khang (áo trắng) nói.

Nhóm bạn trẻ vỡ òa trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính, với nhiều giây phút "thót tim" suốt 120 phút.

Anh Robert (du khách Anh) hào hứng khi trải nghiệm văn hóa nhậu và xem bóng đá cùng bạn bè. “Người Việt rất yêu bóng đá, không khí cổ vũ hiện diện khắp nơi với cờ trên tay người hâm mộ”, anh nói.

Các cổ động viên sẵn sàng cho một đêm "đi bão" đầy bất ngờ, vui vì được hòa mình trong "biển người vui như Tết". Một thanh niên cầm dép để cổ vũ, khuấy động không khí.

