Biểu cảm của các cầu thủ U23 UAE sau trận thua U23 Việt Nam

U23 UAE sững sờ rời giải khi thua 2-3 trước U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á, lần đầu trong lịch sử gục ngã trước “Những chiến binh sao vàng”.

Tiếng còi kết thúc trận tứ kết U23 châu Á vang lên trên sân Prince Abdullah al-Faisal rạng sáng 17/1 khép lại một kịch bản mà U23 UAE có lẽ không thể ngờ tới. Trên bảng điện tử, tỷ số 3-2 nghiêng về U23 Việt Nam. Dưới sân, nhiều cầu thủ UAE sững sờ, gục xuống thảm cỏ, ôm mặt trong thất thần. Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá UAE gục ngã trước “Những chiến binh sao vàng”.

Ngay sau pha dứt điểm quyết đoán của Minh Phúc ở phút 102 hiệp phụ, các cầu thủ U23 Việt Nam vỡ òa trong cảm xúc. Trái ngược hoàn toàn, bên kia chiến tuyến là những ánh mắt vô hồn. Máy quay không ít lần ghi lại hình ảnh cầu thủ UAE trên băng ghế dự bị ôm mặt, như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sau trận, nhiều cầu thủ lẫn CĐV không giấu được vẻ tiếc nuối khi phải chia tay giải đấu ở trận tứ kết.

Biểu cảm thẩn thờ của các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện U23 UAE.

Sự bàng hoàng ấy phản ánh rõ nét cú sốc mà U23 UAE phải nhận. Trong suốt chiều dài lịch sử đối đầu, họ luôn được đánh giá cao hơn và chưa từng thua U23 Việt Nam. Thậm chí ở trận tứ kết này, đại diện Tây Á hai lần gỡ hòa sau khi bị dẫn trước, liên tục gây sức ép bằng lối chơi bóng bổng và thể hình vượt trội. Nhưng tất cả nỗ lực ấy đã không thể ngăn khoảnh khắc định mệnh ở hiệp phụ.

Trái ngược với sự ngơ ngác của U23 UAE là hình ảnh đầy cảm xúc của các cầu thủ Việt Nam. Đình Bắc, Minh Phúc, Lê Phát là những người lập công. Các cầu thủ và cả người hâm mộ trên khán đài cùng hòa mình vào khoảnh khắc chiến thắng. Sự đối lập ấy càng làm nổi bật tính bước ngoặt của trận đấu: U23 Việt Nam không chỉ thắng một trận tứ kết, mà còn phá vỡ “dớp” lịch sử trước UAE.

Trận đấu đánh dấu lần đầu tiên bóng đá UAE phải chấp nhận cúi đầu trước “Những chiến binh sao vàng”. Với U23 Việt Nam, đó là chiến thắng của bản lĩnh, của sự lì lợm và khả năng tận dụng cơ hội. Còn với U23 UAE, những gương mặt gục ngã sau tiếng còi mãn cuộc sẽ là hình ảnh khó quên ở Saudi Arabia, nơi họ lần đầu cảm nhận rõ ràng rằng Việt Nam đã bước sang một vị thế khác trên bản đồ bóng đá châu Á.