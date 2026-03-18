Bà Melania Trump 'phát cáu' khi con trai Barron bị chụp lén

Khác với các anh chị cùng cha khác mẹ, Barron Trump dường như "ở ẩn" trước công chúng. Mẹ anh - bà Melania Trump - từng đưa ra lời cảnh báo cứng rắn khi con trai bị chụp lén.

Barron Trump được gia đình bảo vệ nghiêm ngặt để tránh xa ánh đèn truyền thông. Ảnh: NY Post.

Kể từ khi ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ 2, gia đình ông liên tục xuất hiện trên mặt báo. Vợ ông - bà Melania Trump - cũng từng gây chú ý hồi đầu năm khi bộ phim tài liệu về cuộc đời bà gặp khó khăn trong việc bán vé, dù được xem là một trong những dự án đắt đỏ nhất từng thực hiện.



Tuy nhiên, mục tiêu giữ con trai tránh xa truyền thông của Đệ nhất phu nhân Mỹ vẫn rất rõ ràng. Barron Trump (hiện 19 tuổi) hiếm khi xuất hiện trước công chúng, trái ngược với các anh chị cùng cha khác mẹ là Donald Jr., Ivanka, Eric và Tiffany.

Theo Ladbible, trong nhiều năm qua, Barron gần như "ở ẩn", và lý do phần nào được thấy rõ trong sự việc xảy ra tại dinh thự Mar-a-Lago của nhà Trump vào dịp Giáng sinh năm ngoái. Theo mô tả, "Hoàng tử Nhà Trắng" lặng lẽ đi phía sau cha trong khu vực ăn uống của câu lạc bộ, ăn mặc lịch sự với bộ suit xanh quen thuộc. Anh chàng gần như là "bản sao" của ông Trump, ít nói và không tương tác nhiều.

Tuy nhiên, một số thành viên Mar-a-Lago đã lén chụp ảnh Barron mà không được phép. Những hình ảnh này sau đó bị rò rỉ trên mạng - điều mà bà Melania coi là vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư. Bà thậm chí tuyên bố sẽ có biện pháp xử lý đối với ai phát tán bức ảnh.

Nguồn tin cho biết bà đã nhấn mạnh rõ ràng rằng quyền riêng tư của con trai là "không thể thương lượng". Bất kỳ ai bị phát hiện quay phim hoặc chụp ảnh Barron đều sẽ phải đối mặt với hậu quả ngay lập tức, thậm chí có thể bị cấm khỏi câu lạc bộ.

Phía Mar-a-Lago cũng đứng về phía bà Melania, khi đoạn hình ảnh bị rò rỉ nhanh chóng gây tranh cãi.

Để tránh sự chú ý không mong muốn, Barron thậm chí đã chuyển từ cơ sở chính của Đại học New York ở New York sang cơ sở tại Washington, D.C., vì ở gần gia đình hơn. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: không quay chụp, không rò rỉ - những khoảnh khắc riêng tư của gia đình phải được giữ kín.