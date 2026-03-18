Xuân Trường gây bất ngờ

Chia sẻ hình ảnh thời còn thi đấu ở Hàn Quốc, cầu thủ Lương Xuân Trường khiến nhiều người hâm mộ hoài niệm.

Xuân Trường ở thời điểm năm 2016.

Ngày 18/3, trên story trang cá nhân, Lương Xuân Trường chia sẻ lại bức ảnh bản thân, được anh đăng vào đúng ngày này 10 năm trước.

Thời điểm đó, cầu thủ sinh năm 1995 còn là chân sút trẻ, anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi bóng tại giải bóng đá vô địch Hàn Quốc (K.League) sau 30 năm. Anh xuất ngoại sau khi kết thúc vòng chung kết U23 châu Á 2016 cùng tuyển U23 Việt Nam,

Trong 2 năm ở xứ kim chi, Xuân Trường thi đấu tổng cộng 6 trận ở K.League (4 trận cho Incheon United, 2 trận cho Gangwon). Thời gian đầu khi ở Incheon United, anh hầu như không được sử dụng mà chỉ tập ở đội hình B. Phải đến giai đoạn cuối mùa giải, anh mới được ra sân nhiều hơn.

Từng chia sẻ trên tạp chí FourFourTwo về quãng thời gian này, anh bày tỏ bản thân phải cố gắng hết sức cả ở trên sân và ngoài cuộc sống để chứng minh những định kiến ở Hàn Quốc về các cầu thủ Đông Nam Á là sai lầm.

Anh cũng học hỏi được nhiều điều khi thi đấu ở nước ngoài, cho biết các cầu thủ Hàn Quốc luôn thể hiện quyết tâm cao, chuẩn bị rất tốt trước mỗi trận đấu. Vì K-League có tiêu chuẩn cao, anh cũng phải tập luyện vất vả hơn nhiều so với khi ở Việt Nam.

Sau hành trình tại Hàn Quốc, Xuân Trường trở về Việt Nam trước khi tiếp tục có cơ hội xuất ngoại, thi đấu cho câu lạc bộ Buriram United - đội bóng hàng đầu của Thai League đầu năm 2019.

Sau 10 năm, Xuân Trường hiện là một trong những cầu thủ được đánh giá là có cuộc sống viên mãn của làng bóng Việt. Ngoài thi đấu, anh cùng vợ, Ngô Mai Nhuệ Giang, kinh doanh thành công.

Cặp đôi về chung một nhà năm 2021 và hiện có một con gái đầu lòng - bé Daisy. Trên trang cá nhân, cầu thủ 31 tuổi hiếm khi chia sẻ hình ảnh vợ con để duy trì sự riêng tư.