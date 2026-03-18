Vợ JustaTee sinh con thứ 3

Ở tuổi 31, Trâm Anh hạ sinh con thứ 3 cho ông xã rapper JustaTee. Cô chưa tiết lộ hình ảnh em bé trên trang cá nhân.

Trâm Anh mang thai con thứ 3 sau 8 năm kết hôn.

Ngày 17/3, trên story trang cá nhân, Trâm Anh đăng tải sản phẩm từ một thương hiệu gửi tặng kèm chú thích: "Quà cho mẹ bỉm sau sinh". Điều này khiến nhiều người theo dõi cho rằng bà xã JustaTee đã sinh con.

Thông tin này càng có cơ sở khi ngày 14/3, Sokvy (tên thật: Tường Vy) - một người bạn thân của Trâm Anh - đăng tải video ghi lại bữa tiệc công bố giới tính của hai người. Theo video, Trâm Anh mang thai con trai còn đứa con đầu lòng của Sokvy là bé gái. Hôm 14/2, Sokvy đã sinh con.

"Dự sinh cùng ngày nhưng không hiểu sao đứa Valentine Đỏ đứa Valentine Trắng. Nhưng may mình vẫn có gender reveal (tiệc tiết lộ giới tính - PV) cùng nhau", Sokvy viết, gắn thẻ Trâm Anh kèm lời chúc mừng cô vượt cạn thành công.

Vợ chồng Trâm Anh - JustaTee công bố tin vui về em bé thứ 3 vào đúng dịp năm mới 2026. Trong bức ảnh chụp cả gia đình, "hot girl bế giảng" khoe chiếc bụng bầu lộ rõ.

Trong thời gian mang thai, Trâm Anh đều đặn đến phòng tập, duy trì vận động khỏe khoắn. Cô thường check-in tại phòng tập pilates hay sân pickleball cùng bạn bè.

Trâm Anh duy trì tập luyện, chơi thể thao khi mang thai.

Tuy nhiên vào những tuần cuối thai kỳ, bà xã JustaTee từng gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái: “Cũng vừa tự tay xóa đi một vài thứ, đẹp nhưng phải xóa đi thôi”, đồng thời hủy theo dõi chồng trên Instagram. Sau đó một ngày, trước nhiều đồn đoán của dân mạng, cô cho biết dòng chia sẻ này liên quan đến tình trạng stress, căng thẳng gần tới ngày sinh.

Nguyễn Trâm Anh (sinh năm 1995) nổi tiếng là hot girl mang vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng vụt nổi tiếng vào năm 2013, khi loạt ảnh cô trong lễ bế giảng lan truyền trên mạng. Cũng từ đó, cô được nhiều người ưu ái gọi là "hot girl bế giảng".

Sau khi kết hôn với JustaTee và sinh con, Trâm Anh chủ yếu lui về chăm sóc gia đình. Dù không hoạt động nghệ thuật, cô vẫn hút hơn 500.000 người theo dõi trên mạng xã hội.