Bế con đi dạo, bác sĩ cứu sống người đột quỵ trên sân bóng ở Nghệ An

Khoảng 18h ngày 17/3, trong lúc đang bế con dạo phố, ông Trần Văn Biên - ThS.BS.CKII kiêm Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh - bất ngờ nghe tiếng tri hô khi đi ngang sân bóng chuyền phường Vinh Hưng (khu vực Quán Bàu, Nghệ An). Ông chạy đến và phát hiện một người đàn ông bị đột quỵ trên sân.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ThS.BS.CKII Trần Văn Biên cho biết người đàn ông gục xuống khi đang chơi thể thao, rơi vào tình trạng nguy kịch. Ông phán đoán bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não và ngay lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay tại chỗ.

Việc cấp cứu được thực hiện liên tục, không gián đoạn trong khoảng 15 phút, trong lúc chờ lực lượng y tế chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

"Đây là phản xạ của một bác sĩ. Rất may, thời điểm tôi đến vẫn còn kịp 'giờ vàng', sơ cứu, giành lại sự sống cho bệnh nhân", ông Biên cho hay và nói thêm 6 phút đầu tiên là thời điểm quan trọng quyết định sự thành bại của một ca cấp cứu đột quỵ.

ThS.BS.CKII Trần Văn Biên cho biết thêm sau khi ép tim khoảng 15 phút, người đàn ông tỉnh dậy, nhịp thở hồi phục và khua tay. Ông thở phào nhẹ nhõm.

Ít phút sau, bác sĩ Nguyễn Cao Việt (khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh) cũng có mặt, phối hợp cùng bác sĩ Biên thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực. Nhờ sự phối hợp kịp thời và đúng kỹ thuật, tình trạng bệnh nhân dần có chuyển biến tích cực.

Sau đó, bệnh nhân được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Hiện tại, người bệnh được chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Theo các bác sĩ, việc được cấp cứu sớm ngay tại hiện trường đóng vai trò quyết định trong việc duy trì sự sống và hạn chế tổn thương não.

Sự việc nhanh chóng lan truyền và nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng. Nhiều người cho rằng hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của các bác sĩ không chỉ góp phần cứu sống một mạng người mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về y đức và tinh thần sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh.