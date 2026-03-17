Động thái lạ của người điều hành 'Nuôi Em'

Trang cá nhân của Hoàng Hoa Trung bất ngờ không thể truy cập sau thời gian dự án "Nuôi Em" do ông sáng lập vướng tranh cãi về minh bạch tài chính.

Trang cá nhân của Hoàng Hoa Trung (sinh năm 1990), người sáng lập dự án thiện nguyện "Nuôi Em" gây tranh cãi thời gian qua, bất ngờ không thể truy cập trong tối 17/3 khiến nhiều người theo dõi chú ý.

Khi tìm kiếm tên tài khoản, người dùng không còn thấy nội dung hiển thị như trước, thay vào đó là trạng thái không khả dụng.

Trong khi đó, Fanpage của dự án "Nuôi Em" với 373.000 lượt theo dõi vẫn hoạt động bình thường, các bài đăng chưa ghi nhận dấu hiệu gián đoạn. Sự khác biệt này càng làm dấy lên nhiều đồn đoán xoay quanh việc tài khoản cá nhân biến mất là do lỗi kỹ thuật, bị khóa hay chủ động ẩn.

Những tranh cãi xoay quanh "Nuôi Em" xuất hiện từ tháng 11/2025. Thời điểm này, một số nhà tài trợ phản ánh trên các nền tảng mạng xã hội về những bất cập trong quá trình theo dõi thông tin hỗ trợ, như việc trùng mã "em nuôi" (người thụ hưởng các khoản đóng góp), khó kiểm chứng dữ liệu hoặc cách thức thông báo đóng góp chưa rõ ràng.

Những ý kiến này nhanh chóng lan rộng, đặt ra yêu cầu làm rõ cách vận hành và quản lý nguồn tiền của dự án.

Trong bối cảnh đó, ngày 7-13/12, phía dự án đã 6 lần đăng tải thông báo chính thức liên quan đến "Nuôi Em". Ông Hoàng Hoa Trung cũng nhiều lần lên tiếng giải thích trên trang cá nhân về vấn đề minh bạch tài chính của dự án.

Ngày 14/12/2025, xác nhận với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Hữu Châu, Chủ tịch UBND phường An Phú (TP.HCM), cho biết công an đang xác minh các thông tin liên quan.

Ông Châu cho biết chính quyền địa phương đã yêu cầu rà soát, thu thập thông tin liên quan đến các cá nhân từng chuyển tiền cho dự án để phục vụ công tác kiểm tra. Đồng thời, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương cũng phối hợp làm rõ các nội dung liên quan nhằm xác định có hay không dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Còn tại họp báo tổng kết năm của Bộ Công an chiều 15/12/2025, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết sau khi báo đài, dư luận xã hội quan tâm, Cục C02 đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh thông tin liên quan dự án thiện nguyện Nuôi Em tại 13 tỉnh, thành.

Cục C02 phối hợp công an các địa phương tập trung rà soát, chứng minh có hay không hành vi vi phạm và sẽ công bố thông tin khi có kết quả.