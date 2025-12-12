Các tổ chức từng hợp tác với 'Nuôi Em' đồng loạt lên tiếng

Dù liên tục đính chính, phía Nuôi Em vẫn chưa thể lấy lại lòng tin của nhà hảo tâm. Sự truy vấn của cộng đồng còn hướng sang các tổ chức từng hợp tác với dự án này.

Ông Hoàng Hoa Trung là nhà sáng lập dự án Nuôi Em. Ảnh: Hoàng Hoa Trung/Facebook.

Những nghi vấn về tính minh bạch của Nuôi Em - dự án thiện nguyện hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn vùng cao - vẫn chưa dứt khi ông Hoàng Hoa Trung, người sáng lập, đăng tải loạt văn bản liên quan đến các khoản chuyển tiền hỗ trợ cho các trường học.

Đáng chú ý, phần đầu nội dung xuất hiện cụm từ "trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia", tạo cảm giác dự án có sự giám sát của một tổ chức Nhà nước.

Điều này khiến các nhà hảo tâm thắc mắc về mức độ liên quan của Nuôi Em với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia - trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN Việt Nam).

Chiều 12/12, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phát thông cáo làm rõ mối quan hệ giữa hai bên. Theo đó, đơn vị khẳng định "không tổ chức, không điều phối và không giám sát" dự án Nuôi Em.

Dự án Nuôi Em vướng bê bối tài chính ngày 6/12. Ảnh: Hoàng Hoa Trung/Facebook.

Dựa trên cơ cấu hoạt động của tổ chức, Trung tâm khẳng định chỉ đóng vai trò kết nối và định hướng chung cho mạng lưới câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện, nhưng không chịu trách nhiệm kiểm soát tài chính hay điều hành các dự án độc lập do nhóm tình nguyện tự thành lập.

Vào thời điểm hợp tác giữa hai bên, Nuôi Em được xác định là một hoạt động của nhóm tình nguyện Niềm Tin do ông Hoàng Hoa Trung đại diện, tự vận hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Chúng tôi đang tiến hành rà soát việc ông Hoàng Hoa Trung sử dụng cụm từ 'trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia' trong truyền thông dự án", ông Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, thông tin.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ Trẻ em (BTTE) Việt Nam - cơ quan thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - cũng được nhắc đến khi dư luận tìm hiểu mối quan hệ giữa Nuôi Em và các tổ chức, quỹ từ thiện lớn khác.

Ngày 11/12, đại diện Quỹ BTTE khẳng định Nuôi Em "là một trong những mô hình hợp tác ý nghĩa" trong hành trình kết nối nhà hảo tâm và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó sự đồng hành này được xây dựng dựa trên hai điểm:

Một, Quỹ tiếp nhận, chịu trách nhiệm quản lý số tiền từ các nhà tài trợ, sau đó, triển khai mọi hoạt động hỗ trợ cho trẻ em bao gồm xây lớp học, cầu, giếng nước và hỗ trợ dinh dưỡng.

Hai, dự án Nuôi Em đóng vai trò như "một người bạn đồng hành" về truyền thông, vận động nguồn lực, kết nối các nhà hảo tâm với Quỹ.

"Nói cách khác, Nuôi Em giúp gõ cửa trái tim cộng đồng, còn Quỹ là nơi bảo đảm rằng từng đồng đóng góp sẽ đi đúng đường, đúng quy trình và nằm trong tầm giám sát của pháp luật. Tất cả đều được thực hiện minh bạch, có hồ sơ đối soát, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và đặc biệt, nhà tài trợ hoàn toàn có thể kiểm chứng trực tiếp", đại diện Quỹ BTTE Việt Nam cho hay.

Minh bạch tài chính là bắt buộc trong công tác thiện nguyện. Ảnh: Nuôi Em/Facebook.

Trước chuỗi tranh cãi về tính minh bạch của Nuôi Em, một số đơn vị sẵn sàng đề xuất đóng góp kinh phí thuê kiểm toán độc lập nhằm mang đến câu trả lời xác đáng về dự án.

Bên cạnh đó, khủng hoảng của ông Hoàng Hoa Trung và đứa con tinh thần cũng kéo theo sự nhập cuộc của công ty truyền thông nổi tiếng. Đơn vị này tuyên bố nhận lời "đồng hành xử lý" trường hợp Nuôi Em vào ngày 11/12. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau, người đứng đầu công ty bất ngờ "quay xe", bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc.

Ồn ào xoay quanh dự án Nuôi Em bùng nổ khi những bài đăng của các "anh chị nuôi" lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 6/12. Nội dung chủ yếu là nghi vấn về thông tin không rõ ràng về các em nuôi, trùng "mã nuôi em" và cách phân phối nguồn tiền của dự án.

Từ ngày 7/12 đến nay, dự án đã 6 lần đăng tải thông báo chính thức và chia sẻ lại bài viết đính chính từ trang cá nhân của ông Hoàng Hoa Trung. Tuy nhiên, những tranh cãi vẫn chưa chấm dứt.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, các chuyên gia nhận định ồn ào xoay quanh dự án Nuôi Em không chỉ là câu chuyện của một mô hình thiện nguyện đang đối diện nghi vấn tài chính. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ hệ sinh thái làm thiện nguyện ở Việt Nam cần bước ra khỏi tư duy thiện nguyện tự phát, tiến đến sự chuyên nghiệp với quy trình quản trị, tài chính minh bạch.