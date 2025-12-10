'Nuôi Em' gặp ồn ào, thầy cô Điện Biên, Đắk Lắk lo trò thiếu bữa ăn

Được dự án Nuôi Em hỗ trợ suất ăn cho học sinh khó khăn, Trường THCS Ea Lê (Đắk Lắk) và Trường TH số 2 Pá Khoang (Điện Biên) bày tỏ lo lắng trước những ồn ào gần đây.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, thầy Tòng Văn Thư - Hiệu trưởng Trường TH số 2 Pá Khoang (tỉnh Điện Biên) - cho biết Nuôi Em đã đồng hành với nhà trường nhiều năm. Trong năm học này, trường có 80 học sinh được dự án tài trợ bữa ăn. Ngoài ra, có một em được hỗ trợ riêng theo dạng đặc biệt, gồm cả các khoản hỗ trợ thêm như đồ dùng hoặc một số chi phí sinh hoạt.

"Việc thanh toán tiền hỗ trợ vẫn được thực hiện đúng hạn. Thông thường cứ 2 tháng một lần, nhà trường sẽ nhận được khoản hỗ trợ đầy đủ, không xảy ra tình trạng chậm trễ", ông Thư nói.

Lo lắng

Theo thầy Tòng Văn Thư, hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm sẽ chụp ảnh bữa ăn của học sinh, bao gồm ảnh tập thể và ảnh riêng từng em, sau đó gửi lên nhóm chung của dự án để xác minh. Ngoài ra, mỗi năm nhà trường đều rà soát và cập nhật lại mã học sinh theo đúng yêu cầu.

Hiệu trưởng Trường TH số 2 Pá Khoang (tỉnh Điện Biên) cho biết việc thanh toán tiền hỗ trợ vẫn được thực hiện đúng hạn. Ảnh: NVCC.

Trước những ồn ào liên quan đến dự án, thầy Thư bày tỏ sự lo ngại rằng bữa ăn của học sinh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Nếu không được tài trợ nữa, nhà trường và học sinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi lo các em không đủ ăn, thiệt thòi đủ đường và có thể bỏ học. Giáo viên cũng nỗ lực tìm thêm nguồn hỗ trợ nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi", ông chia sẻ.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ea Lê (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết dự án Nuôi Em đã đồng hành với nhà trường từ năm 2021. Những trường hợp được hỗ trợ thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhà cách trường 25 km, đường rừng núi, khó di chuyển nên phải ở lại nội trú. Mỗi năm, khoảng 60-70 em được dự án hỗ trợ, với số tiền 8.500 đồng/em cho một bữa ăn.

“Dự án hỗ trợ 2 bữa mỗi ngày cho các em, tương đương 17.000 đồng/em/ngày. Dù không nhiều nhưng với kinh phí này chúng tôi có thể mua thêm rau, thịt, cá để bữa ăn của các em đủ chất hơn. Các nhu yếu phẩm khác như gạo, mắm, muối… sẽ do gia đình tự chuẩn bị”, ông Tuấn chia sẻ.

Khi thấy những tranh luận trên mạng xã hội, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ea Lê bày tỏ khá bất ngờ vì chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong suốt 4 năm làm việc với dự án.

“Tôi không biết với các trường khác như thế nào, nhưng đối với trường chúng tôi, dự án làm nghiêm túc và hỗ trợ đúng đối tượng. Nhà trường rất cảm ơn sự đồng hành của họ”, ông Tuấn nói.

Hy vọng tiếp tục được hỗ trợ

Theo thầy Nguyễn Anh Tuấn, nhà trường đảm nhận tổ chức bữa ăn cho học sinh, sau đó cứ 2 tháng dự án sẽ thanh toán chi phí. Để đảm bảo minh bạch, mỗi tháng cán bộ phụ trách tại trường đều chụp hình học sinh trong giờ ăn kèm theo mã số đã được cấp. Khi triển khai hỗ trợ cho học sinh của trường, ông Hoàng Hoa Trung từng trực tiếp đến địa phương để khảo sát và xác minh từng trường hợp.

“Các em đều có mã riêng, nếu có em nào vắng buộc phải bổ sung hình ảnh. Hiện tại kinh phí kỳ tháng 9-10 đã được thanh toán đầy đủ”, thầy Tuấn khẳng định.

Các em học sinh ở trường THCS Ea Lê (tỉnh Đắk Lắk) được dự án Nuôi Em hỗ trợ. Ảnh: NVCC.

Trong tình huống xấu nhất, nếu kỳ thanh toán sắp tới không được tiếp tục chi trả, trường THCS Ea Lê sẽ phối hợp với phụ huynh tìm phương án xoay xở, nhằm đảm bảo bữa ăn của học sinh không bị gián đoạn. Tuy nhiên, điều này sẽ tạo áp lực lớn vì đa số các gia đình đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Hiện nhà trường vẫn tiếp tục nấu ăn cho các em. Tôi có liên hệ với đội tình nguyện của dự án, họ cho biết đang cố gắng làm sáng tỏ sự việc. Tôi hy vọng họ có thể giải quyết được để các em học sinh tiếp tục được hỗ trợ”, ông Tuấn bày tỏ.

Thầy Anh Tuấn chia sẻ thêm, hiện nay ngoài nguồn tài trợ từ dự án Nuôi Em, học sinh nội trú của trường không nhận được thêm bất kỳ khoản hỗ trợ nào khác. Do không có hộ khẩu tại địa phương, các em không thuộc diện được hưởng chính sách dành cho học sinh vùng khó khăn theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

"Đa phần các 'em nuôi' ở trường tôi đều thuộc diện di cư tự do, gia đình rất nghèo, chỉ ở lán tạm, bố mẹ làm thuê, làm rẫy. Trước đây, khi chưa có dự án, khẩu phần ăn của nhiều học sinh chỉ toàn cá khô, mì tôm", thầy Anh Tuấn chia sẻ thêm.

Phó Hiệu trưởng THCS Ea Lê (tỉnh Đắk Lắk) hy vọng dự án Nuôi Em tiếp tục hỗ trợ học sinh. Ảnh: NVCC.

Trước đó, từ ngày 6/12, dự án Nuôi Em đối mặt nghi vấn không minh bạch. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng thắc mắc của các "anh chị nuôi" về hoạt động thu - chi cũng như cập nhật liên quan đến các em được nhận nuôi. Nhiều người cho biết họ không nhận được hình ảnh, thông tin đầy đủ và thiếu kênh xác minh độc lập.

Trước loạt băn khoăn của cộng đồng, ngày 7/12, ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập Nuôi Em thông báo tạm đóng băng tài khoản dùng cho dự án trong khoảng 15 ngày nhằm rà soát toàn bộ dòng tiền. Ông cho biết sẽ phối hợp với đơn vị độc lập để kiểm tra các khoản tiền và giải thích việc sử dụng tài khoản cá nhân cho hoạt động thiện nguyện xuất phát từ quy ước nội bộ từ năm 2018.

Ngày 9/12, đội ngũ Nuôi Em đăng thêm bài giải thích rằng do tính chất chuyển tiền theo đợt, việc đóng băng tài khoản không gây ảnh hưởng tới việc hỗ trợ suất ăn của các bé. Về nghi vấn cắt xén tiền đóng góp của nhà hảo tâm, đội ngũ dự án "cam kết và khẳng định không chi tiêu bất cứ khoản tiền của các nhà hảo tâm đã đóng góp nằm ngoài mục đích hỗ trợ cho các em và thầy cô giáo tại địa phương".

Nuôi Em được ông Hoàng Hoa Trung và nhóm Ánh Sáng Núi Rừng khởi xướng từ năm 2014, với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn và điều kiện học tập cho học sinh vùng cao. Dự án từng nhận được sự ủng hộ của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng.