Công an xác minh dự án 'Nuôi Em Nghệ An' bị tố thiếu minh bạch

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tiếp nhận đơn đơn phản ánh của các nhà hảo tâm về vấn đề thiếu minh bạch của dự án Nuôi Em do bà Đỗ Thị Nga đứng đầu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tiếp nhận đơn phản ánh từ nhà hảo tâm về tính minh bạch của dự án "Nuôi Em Nghệ An" và sẽ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Những nghi vấn về tính minh bạch của dự án này xuất hiện từ đầu tháng 10 và bùng nổ mạng xã hội những ngày qua khi các mạnh thường quân chia sẻ không thể liên hệ với bà Đỗ Thị Nga - người khởi xướng dự án.

Theo thông tin công khai trên trang fanpage có hơn 6.000 người theo dõi, dự án Nuôi Em Nghệ An được phát động vào năm 2018, được lập ra để hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao trong địa bàn tỉnh.

Mỗi "anh chị nuôi" sẽ đóng góp khoảng 1,5 triệu đến gần 2 triệu đồng mỗi năm học, nhằm giúp các em nhỏ có bữa trưa đầy đủ hơn.

Dự án Nuôi em ở Nghệ An do bà Đỗ Thị Nga khởi xướng bị tố thiếu minh bạch.

Bà Đỗ Thị Nga, người khởi xướng và phụ trách dự án, được giới thiệu là Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung - Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

Nhận thấy dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, các nhà hảo tâm đã liên hệ với bà Đỗ Thị Nga. Tuy nhiên, từ ngày 15/10 đến nay, họ đã không thể liên lạc với bà Nga để làm rõ các khoản thu, chi.

Ngày 23/10, dự án đăng bài viết giải thích về một trong những nghi vấn của nhà hảo tâm. Cụ thể, Nuôi em Nghệ An bị tố sử dụng hình ảnh trong bữa ăn của học trò Trường mầm non Mai Sơn (xã Nhôn Mai), do một quỹ khác hỗ trợ.

"Dự án hoàn toàn không biết những hình ảnh các cô gửi vào nhóm dự án NE (Nuôi em - PV) là hình ảnh bữa ăn của Quỹ Ủng Hộ Các Hoàn Cảnh Khó Khăn hỗ trợ", phía Nuôi em Nghệ An giải thích.

Dưới bài đăng trên fanage, các nhà hảo tâm để lại bình luận yêu cầu bà Nga giải đáp những thắc mắc trong nhóm chung Zalo song vẫn không được trả lời. Không nhận được phản hồi, họ đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng.