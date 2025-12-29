Ngày 30/4 rực rỡ ở TP.HCM, Cuộc sống của "Nàng tiên cá", Kỷ vật còn lại của những đứa trẻ ung thư, Chân dung những người sống ven kênh... là những phóng sự ảnh kỳ công được thực hiện bởi các phóng viên ảnh của Tri Thức - Znews, đem đến những câu chuyện, góc nhìn độc đáo.

10 PHÓNG SỰ ẢNH NỔI BẬT TRÊN TRI THỨC - ZNEWS NĂM 2025

Ngày 30/4 rực rỡ ở TP.HCM, Cuộc sống của "Nàng tiên cá", Kỷ vật còn lại của những đứa trẻ ung thư, Chân dung những người sống ven kênh... là những phóng sự ảnh kỳ công được thực hiện bởi các phóng viên ảnh của Tri Thức - Znews, đem đến những câu chuyện, góc nhìn độc đáo cho độc giả.

Phóng sự ảnh kể về hành trình đầy cảm động của cô giáo Đinh Thị Kim Phấn, người dành hơn một thập kỷ dạy học miễn phí cho bệnh nhi ung thư ở TP.HCM và cẩn thận giữ lại từng cuốn vở, nét chữ của các em như kỷ vật quý giá.

Khi một học trò yêu quý là Mai Linh qua đời sau thời gian dài chống chọi bệnh tật, cô Phấn mang toàn bộ kỷ vật của em từ phòng học ở bệnh viện về trao tận tay mẹ em ở Đồng Nai, như một cách trao gửi ký ức đẹp nhất về con.

Cô mô tả từng trang giấy, từng nét chữ là “mỗi cuộc đời”, và tiếp tục những chuyến đi khắp Nam - Bắc để trả kỷ vật cho gia đình nhiều bệnh nhi qua đời khác, giữ lại tình thương và hy vọng cho người ở lại.

Phóng sự được đăng ngày 4/11 do 2 tác giả Duy Hiệu - Nguyễn Thuận thực hiện.

Ảnh: Duy Hiệu.

Bộ ảnh đăng trên Tri Thức - Znews ngày 14/6 của 2 tác giả Việt Linh và Ánh Hoàng. Phóng sự kể về hành trình của Ngọc Ánh (sinh 1998) - cô gái từng chỉ dám nhìn “nàng tiên cá” trên tivi nhưng đã biến đam mê thành hiện thực khi được biểu diễn như một “nàng tiên cá” tại thủy cung ở Hà Nội, thu hút khán giả với màn lặn đẹp mắt dưới nước.

Phóng sự theo chân quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực luyện tập và cảm xúc của Ánh từ lúc bắt đầu đến khi được biểu diễn, cũng như những thử thách cá nhân như sau sinh, trầm cảm và quá trình lấy lại vóc dáng để theo đuổi nghề này.

Bên cạnh đó, bài còn khắc họa hai “thế giới” của cô: thế giới cổ tích lung linh dưới nước với tư cách là tiên cá và thế giới đời thường ý nghĩa khi Ánh là giáo viên giáo dục đặc biệt, tận tâm dạy trẻ khiếm khuyết, cho thấy cô vừa theo đuổi đam mê vừa đóng góp cho cộng đồng.

Ảnh: Việt Linh.

Bài LENS ghi lại câu chuyện của những người sống lâu năm ven các tuyến kênh ở TP.HCM trong bối cảnh di dời, quy hoạch đô thị.

Tác giả Khương Nguyễn chụp chân dung nhiều người - từ Phạm Minh Cường gắn bó với dòng kênh dù bị chê “hôi thối”, những đứa trẻ như Nguyễn Thị Thắm mơ ước trở thành giáo viên, đến các gia đình bám trụ hàng chục năm trong điều kiện sống chật chội, ngập nước và quy hoạch sắp cuốn đi mái ấm của họ.

Nhiều người như cô Đỗ Thị Kim Vui và cô Nguyễn Thị Giỏi xem căn nhà ven kênh là ký ức cả đời, khó rời bỏ dù biết tương lai sẽ thay đổi. Bài viết phản ánh thực tế đời sống và nỗi lo “giữa thế đi và ở” của những người lao động trước làn sóng chỉnh trang, di dời nhà ven kênh ở TP.HCM.

Ảnh: Khương Nguyễn.

Phóng sự được chấp bút bởi 3 tác giả Bích Huệ - Thục Hạnh - Hồng Chang, viết về không khí Đại lễ 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) tại TP.HCM. Đây là bộ ảnh có số lượng phóng viên ảnh tham gia sản xuất lớn gồm: Thuận Thắng, Duy Hiệu, Phương Lâm, Quỳnh Danh, Chí Hùng, Hữu Thuận, Khôi Đặng, Xuân Tiến.

Phóng sự ảnh nhấn mạnh buổi Lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/4 với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và đại biểu quốc tế, thể hiện sức mạnh quốc phòng, tinh thần đoàn kết dân tộc và niềm tự hào lịch sử.

Sự kiện diễn ra dưới ánh nắng rực rỡ cùng tiếng trống, tiếng reo hò của hàng triệu người dân ở các tuyến phố nơi đoàn diễu binh đi qua, góp phần khắc sâu ý nghĩa lịch sử nửa thế kỷ thống nhất non sông và khơi gợi khát vọng xây dựng tương lai thịnh vượng.

Ảnh: Thuận Thắng, Duy Hiệu, Phương Lâm, Quỳnh Danh, Khôi Đặng.

Bài LENS “80 năm độc lập và khát vọng hùng cường, hạnh phúc” đăng trên Tri Thức - Znews ngày 3/9 nhìn lại hành trình 80 năm kể từ Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 với những cột mốc lịch sử hào hùng của Việt Nam, khẳng định giá trị “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” và khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường trong tương lai. Chính vì quy mô và tính chất quan trọng của sự kiện, bài viết có sự tham gia của 21 biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên Tri Thức - Znews.

Phóng sự ảnh ghi lại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) với sự tham gia của hàng nghìn quân nhân, khí tài hiện đại, tàu ngầm và sự hiện diện của lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước cùng bạn bè quốc tế, được hàng vạn người dân cổ vũ dọc các tuyến đường.

Các đoàn diễu binh, diễu hành là biểu tượng cho sức mạnh, tinh thần đoàn kết và truyền thống tự lực tự cường của dân tộc, nối tiếp khát vọng đến năm 2045 trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Ảnh: Việt Linh, Thuận Thắng, Duy Hiệu, Đinh Hà, Phương Lâm, Quân chủng Hải quân.

Câu chuyện ảnh của tác giả Duy Hiệu kể về gánh xiếc môtô bay Hiếu Nghĩa - đơn vị cuối cùng ở Việt Nam còn biểu diễn loại hình xiếc mạo hiểm này.

Nhân vật chính là Huỳnh Nam Quốc cùng em trai Huỳnh Việt Lào và người bạn nghề Nguyễn Văn Minh, đều lái xe môtô, xe đạp chạy trên bức tường gỗ tròn cao gần 5 m để trình diễn tại lễ hội ở huyện Phú Tân (An Giang).

Gia đình Nam Quốc theo nghề hơn 50 năm, nhưng khán giả ngày càng ít khiến họ phải tranh thủ diễn đúng vào dịp lễ hội lớn để còn người xem. Vé xem xiếc chỉ 30.000 đồng/lượt. Họ vẫn kiên trì giữ nghề truyền thống này dù tương lai không rõ ràng khi giới trẻ ít mặn mà với môtô bay.

Ảnh: Duy Hiệu.

Ở tuổi 25, Nguyễn Đoàn Thanh Mai mang trên cổ một vết sẹo dài - dấu tích của ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp - và coi đó như một phần câu chuyện đời mình.

Phóng sự ảnh của phóng viên ảnh Phương Lâm và phóng viên y tế Kỳ Duyên kể lại hành trình Mai phát hiện bệnh trong một lần kiểm tra sức khỏe, bước qua những ngày điều trị mệt mỏi, từng có lúc phải dừng lại giấc mơ thi hoa hậu vì cơ thể chưa kịp hồi phục.

Nhưng thay vì giấu đi vết sẹo, Mai học cách chấp nhận nó, tiếp tục tập luyện, làm huấn luyện viên pilates và âm thầm chuẩn bị cho sân khấu sắc đẹp. Với cô, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở sự bình thản, can đảm sau biến cố. Câu chuyện của Mai là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng về niềm tin, hy vọng và khả năng đứng dậy sau những tổn thương tưởng chừng không thể vượt qua.

Ảnh: Phương Lâm.

Phóng sự ảnh định dạng Story đăng ngày 17/2 do Duy Hiệu - Huệ Lâm thực hiện, ghi lại hành trình của Molly Trần (sinh năm 2003, quê Vĩnh Phúc) - diễn viên xiếc của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam. Molly lần đầu được giao vai chính trong vở xiếc “Vùng đất kỳ bí”, ngay lập tức vở xiếc gây sốt tại TP.HCM.

Trong “đêm diễn khó tin”, Molly chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang điểm đến kiểm tra an toàn cùng ê-kip, biểu diễn nhiều kỹ thuật phức tạp như chồng tháp người và đu dây trên không trước khoảng 800 khán giả cổ vũ nồng nhiệt.

Molly chỉ cao hơn 1,5 m và nặng 42 kg, cô và bạn diễn phải phối hợp nhịp nhàng để vừa biểu diễn kỹ thuật vừa truyền cảm xúc cho người xem, khiến vở diễn thu hút đông đảo khán giả, kể cả các bạn trẻ.

Ảnh: Duy Hiệu.

Câu chuyện ảnh kể về trận so tài kéo dài 12 hiệp giữa “Thần Sấm” Zakhar Dzmitrychenka (đô vật người Belarus) và Hà Văn Hiếu – “Hiếu Khổng Lồ” (tượng đài vật dân tộc Việt Nam) tại Giải vô địch Vật dân tộc diễn ra ở sân đình Mẫn Xá (Bắc Ninh).

Cả hai bước vào cuộc đấu ngang tài ngang sức, được khán giả reo hò cuồng nhiệt từ đầu đến cuối trận, thi đấu theo luật vật cổ truyền Việt Nam và liên tục phản công, giữ miếng trong từng hiệp.

Đăng trên Tri Thức - Znews.vn ngày 13/4, bộ ảnh ghi lại diễn biến từ lúc khởi động, sự khác biệt về thể lực, những phút tạm nghỉ tiếp nước, rồi cả tình huống Hiếu Khổng Lồ bị chảy máu nhưng tiếp tục thi đấu ngoan cường. Sau hơn 2 giờ căng thẳng, kết quả bất phân thắng bại khiến ban tổ chức quyết định chia đôi giải thưởng 10.000 USD , và hai đô vật còn thể hiện tinh thần tôn trọng lẫn nhau sau trận.

Ảnh: Đinh Hà.

Phóng sự ảnh kể lại trải nghiệm khác lạ của Thanh Bình, một diễn viên hát bội với gần 20 năm gắn bó nghề, khi lần đầu đưa loại hình nghệ thuật truyền thống này biểu diễn trong không gian quán bar tại TP.HCM.

Hai tác giả Duy Hiệu và Trúc Hồ ghi lại quá trình chuẩn bị tỉ mỉ từ việc họa mặt cầu kỳ cho các nhân vật cho tới khoác trang phục cổ truyền và luyện vũ đạo tuồng, trước khi đem vở “Ôn Đình chém Tá” trình diễn ngay giữa không gian hiện đại với khách Việt và du khách nước ngoài.

Việc hát bội trong bar, dù là buổi diễn thử thứ ba, đã thu hút đông người xem và nhận được phản hồi tích cực, góp phần giúp nghệ thuật truyền thống tiếp cận gần hơn với giới trẻ và khán giả quốc tế trong bối cảnh văn hóa đương đại.

Ảnh: Duy Hiệu.

Ngoài những phóng sự ảnh ấn tượng, Tri Thức - Znews cũng đem đến cho độc giả hàng nghìn bức ảnh thời sự, xã hội, đời sống, thể thao, giải trí... trong năm 2025.