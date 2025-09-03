Từ khoảnh khắc Tuyên ngôn Độc lập vang lên giữa mùa thu 1945 đến ngày hội non sông hôm nay, tám mươi năm đã khắc sâu giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, để mỗi người Việt Nam sống trong hòa bình và cùng nuôi dưỡng khát vọng tương lai.

80 NĂM ĐỘC LẬP VÀ KHÁT VỌNG HÙNG CƯỜNG, HẠNH PHÚC

Từ khoảnh khắc Tuyên ngôn Độc lập vang lên giữa mùa thu 1945 đến ngày hội non sông hôm nay, tám mươi năm đã khắc sâu giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, để mỗi người Việt sống trong hòa bình và cùng nuôi dưỡng khát vọng tương lai.

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”

Tám mươi năm sau, lời thề ấy lại vang vọng trên Quảng trường Ba Đình trong sắc cờ rực đỏ, tiếng đại bác rền vang.

“Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không còn là câu chữ mà là hơi ấm của hiện tại, mở ra niềm tin về một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Độc Lập

Sáng thu 1945, bản Tuyên ngôn Độc lập vang lên giữa Quảng trường Ba Đình, tiếp đó là hành trình giữ nước bằng vô vàn những hy sinh, xương máu. Từ Điện Biên Phủ 1954 đến mùa xuân 1975 thống nhất non sông, những dấu son ấy trở thành nền tảng cho sức mạnh Việt Nam hôm nay.

Tám mươi năm sau, trong tiếng đại bác A80 dội về Ba Đình, ký ức của những nhân chứng sống lại như thước phim cũ.

Ông Lê Bình, người lính trẻ năm 1954 nay đã 98 tuổi, vẫn nhớ rõ giây phút Hà Nội rợp cờ hoa đón đoàn quân tiếp quản. “Đoàn xe vừa đến, nhân dân ùa ra hai bên đường, reo hò, tung mũ, vỗ tay không ngớt. Chúng tôi bước đi giữa biển người hô vang ‘Hoan hô bộ đội’, xúc động không gì tả xiết”, ông kể.

Trên những con phố năm ấy còn có cậu bé 7 tuổi Trịnh Lữ, lần đầu biết vỗ tay khi theo mẹ hòa vào dòng người. Hình ảnh đội quân giản dị, mũ lưới ngụy trang, không lăm lăm súng trong tay mà trở về để kiến tạo hòa bình vẫn in đậm trong ông. “Hình ảnh ấy theo tôi đến tận bây giờ”, ông bồi hồi, rồi lặng nhìn Hồ Gươm, nhìn bầu trời xanh và dòng người mang cờ, mang hoa tô đỏ thắm Lễ hội độc lập, thấy ký ức tuổi thơ năm 1954 hòa nhịp trong niềm tự hào hôm nay.

Chạng vạng ngày 1/9, khi phố phường Hà Nội rợp cờ, bà Lê Thị Thung (86 tuổi, phường Ngọc Hà) đã có mặt ở đường Liễu Giai. Đến tối, chiếc xe chở đoàn cựu chiến binh lăn bánh đến khu vực tập kết ưu tiên, công an dìu từng người lên xe, mắt bà ánh lên niềm háo hức như một đứa trẻ chuẩn bị đi hội.

Thực ra, bà đã chạm vào niềm vui độc lập từ năm 1945, khi còn là cô bé ở quê Nam Hà. Dù chưa hiểu hết chiến tranh, ký ức tuổi thơ vẫn in những nụ cười, những ánh mắt rạng ngời của người lớn khi nghe tin nước nhà giành được độc lập. “Niềm vui ấy, dù non nớt, vẫn khiến tôi nhớ mãi. Cái cảm giác đất nước có tự do, có độc lập, nó lạ lắm, mà hạnh phúc lắm”, bà kể.

Ở tuổi 86, bà Thung vẫn rưng rưng khi kể về hành trình trải dài qua nhiều mốc son. Trong đó, bà nhớ nhất lễ diễu binh hoành tráng năm 1975; các đoàn quốc tế, từ châu Âu đến châu Á, xếp hàng dài từ vườn nhãn tới Lăng Bác.

Hôm nay, khi ngọn lửa thiêng thắp sáng Ba Đình, lá cờ Tổ quốc được trực thăng kéo qua bầu trời thủ đô, hàng vạn cánh tay cùng giơ cao vẫy chào. Trong dòng người ấy có những cựu binh bạc tóc rưng rưng nhớ đồng đội, bên cạnh là gương mặt trẻ ngước nhìn với ánh mắt trong veo. Độc lập vì thế không chỉ là ký ức trong trang sử, mà là nhịp sống đang hiện hữu trên từng nụ cười, bước chân và lá cờ đỏ thắm của ngày hội non sông.

Tự Do

Từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến (năm 1946), nhân dân Việt Nam đã cầm súng giữ từng tấc đất để bảo vệ nền độc lập non trẻ.

“Con rất hiểu đời mẹ đã đau khổ nhiều, nhưng mẹ hãy lau nước mắt để sống đến ngày đón mừng chiến thắng. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu... Mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau…”.

Lá thư của người lính trẻ Lê Văn Huỳnh trước lúc hy sinh vẫn khiến người ở lại nhói lòng. Tự do hôm nay vì thế không phải điều trừu tượng, mà được đánh đổi bằng máu xương tuổi mười tám, đôi mươi.

Tám mươi năm sau, Hà Nội trong ngày hội non sông ngập tràn không khí hân hoan. Người dân chen kín hai bên đường, cờ đỏ rợp phố trong tiếng reo hò.

Hình ảnh cựu chiến binh, em nhỏ trên vai cha, những bạn trẻ giơ cao điện thoại ghi lại khoảnh khắc lịch sử - tất cả tạo nên khung cảnh “người người, nhà nhà” xuống đường mừng lễ hội.









Trong dòng người vẫy cờ ấy, những khối diễu binh đặc biệt đi qua lễ đài: nữ sĩ quan mũ nồi xanh gìn giữ hòa bình, các khối công an nhân dân, thanh niên, khối văn hóa nghệ thuật. Họ là biểu tượng của một Việt Nam hội nhập, tự tin và trách nhiệm.









Đặt cạnh nụ cười và ánh mắt hồ hởi của người dân, hình ảnh ấy cho thấy tự do hôm nay hiện diện cả trong lực lượng vũ trang lẫn đời sống thường nhật.





Và đâu đó trên các tuyến phố, Thủ đô nghĩa tình hiện ra: Chủ nhà mở cổng mời nước, bạn trẻ nhường chỗ cho cụ già, hàng quán treo biển miễn phí cho nhân dân, có gia đình sẵn lòng cho người lạ ngủ nhờ. Những cử chỉ nhỏ bé nhưng ấm áp ấy trở thành một phần cốt lõi của “tự do Việt Nam”.





Tự do, vì thế, không còn là khái niệm xa vời. Nó hiển hiện trong nụ cười, ánh mắt người dân, trong sắc cờ tung bay, trong sự sum vầy và khát vọng hội nhập. Những lá thư nhuốm máu năm nào đã hóa thành biển cờ rợp trời, hóa thành bầu trời tự do hôm nay.

Hà Nội ngày nay là "Thành phố vì hòa bình", là điểm đến du lịch hứa hẹn, nơi bạn bè quốc tế cũng đến vì "háo hức muốn hiểu về Tết độc lập", là nơi báo chí thế giới dành rất nhiều lời quan tâm.

Hạnh Phúc

Nắm tay con gái Hải Đường băng qua những con đường rợp bóng cờ hoa và biểu ngữ, anh Nguyễn Hải Long và chị Hoàng Kim Ngân (Salim) hòa chung niềm vui của Thủ đô trong ngày hội lớn. Trên bầu trời, từng tốp tiêm kích, trực thăng nối nhau lượn vòng, lũ trẻ háo hức ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng rỡ.





Hạnh phúc không nằm ở đâu xa xôi mà ở ngay những khoảnh khắc rất giản dị: Gia đình bình an, người trẻ sinh ra trong hòa bình, lớn lên trong độc lập, tận hưởng tự do và hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc mà cha ông phải đánh đổi bằng máu xương để giữ lấy.

Với những người sinh ra trong thời bình, để con trẻ hiểu hết giá trị của những hy sinh năm xưa không dễ dàng. Hải Long và Salim chọn cách giản dị nhất. Ông bố trẻ khẽ chỉ vào nền đỏ của lá cờ Tổ quốc, giọng chậm rãi: “Màu đỏ là máu xương của ông cha, của những anh hùng đã ngã xuống. Nhờ có họ, hôm nay con được đi học, được vui chơi, được hạnh phúc bên ba mẹ”.





Rồi bàn tay cả hai đặt lên ngôi sao vàng, tiếp lời: “Ngôi sao này là sức mạnh, là niềm tin, cũng chính là màu da vàng của dân tộc mình, tỏa sáng giữa năm châu bốn bể”.

Ba mươi năm sau lời Tuyên ngôn Độc lập được cất lên trên Quảng trường Ba Đình, đất nước trải qua những tháng ngày khốc liệt, chia căt để rồi đến 30/4/1975, dân tộc Việt Nam mới thực sự được thống nhất. Trong những ngày tháng ấy, hạnh phúc đơn giản là còn sống, và trở về.

Hôm nay, hình ảnh ấy lại một lần nữa sống dậy.





Khi Quốc ca vang lên, có người rưng rưng nước mắt, niềm hạnh phúc ánh lên rõ rệt trên từng gương mặt, có dòng người đứng ken đặc hai bên phố, ôm trọn đoàn diễu binh vào lòng, có ông bà vừa nhìn đoàn quân đi qua, vừa thủ thỉ kể cho cháu nghe về cái giá của hòa bình để giây phút hiện tại được nối dài qua hàng thế hệ.

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong “Thư gửi học sinh” (15/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm khát vọng để Việt Nam “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, nhấn mạnh tương lai đất nước đặt nhiều ở công học tập của thế hệ trẻ. Thông điệp ấy được thắp từ buổi bình minh độc lập và nuôi dưỡng suốt 80 năm qua.





Trước quốc kỳ tung bay và hàng vạn ánh mắt lấp lánh ở đại lễ A80, lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định tầm nhìn phát triển của Việt Nam. Sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao và bạn bè quốc tế càng làm rõ vị thế, uy tín quốc gia. Trong bài diễn văn sáng 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định:

Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý: dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.

Trong các phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm “sắp xếp lại giang sơn” như một bước đi lịch sử, nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ nhân dân; đồng thời khẳng định Việt Nam đang đứng trước “kỷ nguyên vươn mình”.

Lần đầu tiên trong lịch sử, lễ diễu binh trải từ bầu trời đến mặt biển, từ khối quân hành trên phố đến dàn xe - pháo, UAV, tàu ngầm, khí tài đặc chủng. Những thiết bị hiện đại do ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam chế tạo phô diễn sức mạnh hùng hậu, như một dấu mốc cho khả năng tự chủ và trí tuệ Việt Nam.













Đoàn xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế; đội tiêu binh tiến qua lễ đài như những biểu tượng của một Việt Nam ở tầm vóc mới.





Cùng lúc, các cuộc tiếp đón đoàn chính đảng quốc tế, đoàn quân đội nước ngoài sải bước trên Quảng trường Ba Đình cho thấy một Việt Nam mở cửa và được bạn bè tin cậy.





“Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình… Dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao máu xương dân mình Trong đêm hoa đăng sau ngày vui chiến thắng…”

Câu hát Còn gì đẹp hơn đã khắc họa dáng hình đẹp nhất của hòa bình: Vẻ đẹp ấy hiện lên trong nụ cười, ánh mắt, cái nắm tay, lời vẫy chào của hôm nay, và chính ký ức về những hy sinh năm xưa. Tất cả khiến hiện tại càng thêm đáng trân quý.

Trong khoảnh khắc trang nghiêm của đại lễ, hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) với mái tóc bạc trắng, áo dài đỏ, cùng Trung tướng Phạm Tuân - phi công Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ - ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài đã gây xúc động mạnh mẽ.

Đó không chỉ là sự hội tụ của lịch sử và hiện tại, mà còn là biểu tượng sâu sắc: Nhân dân - từ người mẹ đi qua chiến tranh đau thương đến người con chinh phục vụ trụ - chính là cội nguồn sức mạnh, là điểm tựa niềm tin và là nơi duy nhất vinh quang mãi mãi thuộc về.

Từ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Hướng tới tương lai, như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân,” tiếp nối ước mong của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một Việt Nam “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.