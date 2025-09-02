Biển người tiến về Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh 80 năm trước

Đây cũng lần đầu tiên nhân dân được thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm ấy người ta đến, một phần để dự lễ và một phần để được trông thấy Hồ Chủ tịch. Một khung cảnh hùng vĩ, một diễn đàn cao và trang nghiêm, quân đội anh dũng... Hàng vạn người chờ đợi, tò mò trông ngóng một vị Chủ tịch, một lãnh tụ. Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện, nhân dân nhận thấy Người đội mũ vải đã ngả màu vàng vì mưa gió, đi một đôi dép cao su, mặc một bộ quần áo kaki. Chủ tịch nói: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” - câu hỏi đã xóa tan tất cả khoảng cách giữa Người và nhân dân. Ảnh chụp ngày 2/9/1945 tại Vườn hoa Ba Đình lịch sử.