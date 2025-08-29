Báo Nhân Dân ra mắt ấn phẩm, triển lãm đa giác quan mừng Quốc Khánh

Báo Nhân Dân ra mắt số báo đặc biệt, phụ san khổ lớn, triển lãm và trải nghiệm đa giác quan nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chiều 29/8, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ giới thiệu các ấn phẩm đặc biệt và Triển lãm tương tác 80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập. Đây là các ấn phẩm và triển lãm đặc biệt của báo nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ấn phẩm "đặc sản" của Báo Nhân Dân ra mắt bạn đọc

Chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân Dân - cho biết những dịp lễ lớn gần đây, người dân chờ đợi "đặc sản" của Báo Nhân Dân là các số báo thiết kế đẹp, phụ san khổ lớn kết hợp trải nghiệm số.

Dịp này, Báo Nhân Dân tiếp tục ra mắt các ấn phẩm như vậy và nhiều phụ kiện túi, mũ, thậm chí "hình xăm yêu nước" chứa Spotify code phát audio bản Tuyên ngôn Độc lập.

Trong dịp này, các ấn phẩm đặc biệt ra mắt bạn đọc gồm: Số báo đặc biệt 2/9, Phụ san đặc biệt 2/9. Đặc biệt, phụ san khổ lớn có kèm các định dạng số như trải nghiệm thực tế ảo tăng cường thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, trải nghiệm thực tế ảo Kỳ đài Độc lập, bản Tuyên ngôn Độc lập nghe qua nền tảng Spotify, TikTok. Phụ san này tặng miễn phí cho bạn đọc từ 29/8 tới 3/9.

Một mặt của phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân. Góc trái phụ san là các trải nghiệm số trên Spotify, Tik Tok, giúp bạn đọc trẻ hiểu hơn về ngày lễ lịch sử. Ảnh: Thúy Hạnh.

Số báo đặc biệt 2/9 được cấu trúc thành 5 phần lớn triển khai theo trục lịch sử - hiện tại - tương lai phản ánh hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, tổng kết thành tựu 80 năm xây dựng đất nước.

Phụ san đặc biệt 2/9 gồm hai phần: Phần thứ nhất tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình đồng thời in trọn vẹn bản Tuyên ngôn Độc lập. Phần thứ hai giới thiệu 80 sự kiện nổi bật trong 80 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại, văn hóa...

Ông Lê Quốc Minh chia sẻ về phụ san đặc biệt. Ảnh: Thúy Hạnh.

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt, họa sĩ Kim Duẩn - người thiết kế mỹ thuật cho ấn phẩm - cho biết anh và đội ngũ biên tập viên báo đã dành thời gian nghiên cứu trang phục Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày lịch sử. Tranh được họa sĩ vẽ tay, ẩn chứa nhiều biểu tượng ý nghĩa.

Bên cạnhđó, Báo Nhân Dân cũng cho ra mắt 2 chuyên trang đặc biệt tại các địa chỉ quockhanh.nhandan.vn và congan.nhandan.vn.

Chuyên trang quockhanh.nhandan.vn được đầu tư nhiều hiệu ứng đẹp mắt. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Chuyên trang mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là kênh báo chí dữ liệu khắc họa dòng chảy lịch sử của Việt Nam. Chuyên trang được mở đầu bằng hiệu ứng đặc biệt, kèm các bài viết sống động vẽ lại hành trình 80 năm phát triển. Chuyên trang Công an Nhân dân đã ra mắt từ 19/8.

Triển lãm đa giác quan tái hiện không khí ngày Lễ độc lập

Song song việc phát hành ấn phẩm, Báo Nhân Dân tổ chức Triển lãm tương tác nhằm đưa công chúng đến gần hơn với lịch sử qua những trải nghiệm đa giác quan. Sự kiện diễn ra từ 29/8 đến 3/9 tại trụ sở Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hà Nội, phía quay ra hồ Hoàn Kiếm.

Các không gian nổi bật của Triển lãm gồm: Con đường Độc lập: tái hiện dòng chảy cách mạng minh họa bằng hình ảnh tư liệu, khối nổi 3D, ánh sáng LED và công nghệ VR360; Kỳ đài Độc lập: mô hình phục dựng Lễ đài Ba Đình kết hợp màn hình VR360 để công chúng sống lại khí thế hào hùng ngày 2/9/1945; Viết thư cho Tổ quốc: không gian nơi khách tham quan được viết tay những tâm tư, gửi gắm tình yêu nước; Cụm trưng bày, check-in AR, ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường với bản đồ Việt Nam 3D.

Độc giả trải nghiệm triển lãm đa giác quan tại trụ sở Báo Nhân Dân. Ảnh: Thúy Hạnh.

Thông qua chuỗi hoạt động, Báo Nhân Dân mong muốn mang đến công chúng một sự kiện vừa trang trọng, vừa gần gũi, kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử, trải nghiệm văn hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Đây là dịp để ôn lại chặng đường 80 năm của dân tộc, tri ân những thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.