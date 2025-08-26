Đường sách Buôn Ma Thuột mở hội văn hóa đọc dịp Quốc khánh

Sự kiện Tuần lễ Văn hóa Đọc 2025 ở Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột kết hợp hoạt động trải nghiệm, khuyến mãi sách và tôn vinh giá trị đọc nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Một gian trưng bày trong Tuần lễ Văn hóa Đọc 2025 tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột.

Tuần lễ Văn hóa Đọc 2025 chính thức diễn ra tại Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột từ ngày 28/8 đến 7/9, trùng với dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Sự kiện năm nay đánh dấu bước chuyển mới khi mở rộng quy mô hoạt động, hướng đến cộng đồng trẻ và không gian trải nghiệm đa dạng.

“Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ khơi dậy thói quen đọc sách từ sớm, đặc biệt ở giới trẻ, đồng thời trở thành điểm hẹn kết nối cộng đồng yêu sách, lan tỏa tinh thần học tập và sáng tạo tại Đắk Lắk”, bà Bùi Ngọc Thanh Thảo, Phó Giám đốc Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ngoài hội sách của 1980Books - đơn vị nổi bật năm nay - sự kiện còn có các hoạt động thư pháp, thi viết chữ đẹp, cờ vua khổng lồ, trò chơi dân gian và chương trình giao lưu văn nghệ. Lần đầu tiên, một bộ sưu tập 100% sách mới được giới thiệu tại Buôn Ma Thuột, với các chủ đề từ AI, khởi nghiệp đến giáo dục STEAM cho thiếu nhi.

Không gian trưng bày sách được thiết kế sinh động, đa dạng thể loại nhằm thu hút bạn đọc mọi lứa tuổi đến tham quan và chọn mua.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức triển khai nhiều chương trình ưu đãi như sách đồng giá từ 19.000 đồng, giảm đến 50% giá bìa, ưu đãi 20-25% cho sách mới. Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, cuộc thi “Viết chữ đẹp - Giọng nói tự tin” với chủ đề Viết tiếp câu chuyện Hòa bình được tổ chức dành cho học sinh tiểu học.

“Đây là dịp để các em thể hiện tình yêu quê hương qua chữ viết và giọng đọc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Sau sự kiện, Đường sách đặt mục tiêu mở rộng hoạt động văn hóa đọc ra các huyện và vùng sâu vùng xa, thông qua mô hình lưu động, phối hợp với trường học và thư viện địa phương.