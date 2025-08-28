Tưng bừng hội sách mừng 80 năm Quốc khánh ở Đường Sách TP.HCM

Từ hôm nay, Đường Sách TP.HCM tổ chức hội sách chào mừng 80 năm Quốc khánh với không gian rực rỡ, nhiều tựa sách mới và hoạt động trải nghiệm cho bạn đọc và du khách.

Hội sách chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Đường Sách TP.HCM diễn ra từ ngày 28/8 đến 7/9. Ảnh: Đường Sách TP.HCM.

Diễn ra từ ngày 28/8 đến 7/9, Hội sách chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Đường Sách TP.HCM mang đến cho công chúng trải nghiệm kết hợp giữa văn hóa đọc và không khí lễ hội. Năm nay, hội sách không chỉ mở rộng về lượng tác phẩm, mà còn đầu tư vào không gian tổ chức và hoạt động tương tác, hướng đến độc giả trẻ và gia đình trong kỳ nghỉ lễ.

Đây là sự kiện trọng điểm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Đường Sách TP.HCM triển khai từ tháng 8.

Không gian hội sách được bố trí giữa lòng đường với các khu vực đọc, chọn sách, check-in và trải nghiệm văn hóa phẩm. Mỗi gian hàng đều được thiết kế gắn với sắc đỏ sao vàng, tạo nên không gian đầy ắp tinh thần yêu nước.

Trước đó, từ ngày 19 đến 25/8, Đường Sách đã tổ chức chuyên đề trưng bày sách “80 năm Tự hào một dải non sông - Văn hóa đồng hành cùng dân tộc” để mở đầu chuỗi hoạt động.

Dù đã kết thúc, khu trưng bày vẫn gây ấn tượng bằng những đầu sách có chiều sâu về lịch sử, kháng chiến, lãnh tụ và văn hóa dân tộc. Không gian này được xem là điểm lắng đọng trước khi bạn đọc bước vào không khí hội sách náo nhiệt.

Ông Bùi Xuân Đức, Phó giám đốc Đường Sách TP.HCM, cho biết hội sách năm nay được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc thông qua từng trang sách.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân và du khách một trải nghiệm văn hóa trọn vẹn. Đường Sách sẽ không chỉ là một điểm dừng chân để mua sách, chụp ảnh, mà còn là một không gian giáo dục lịch sử gần gũi và thú vị”, ông chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Diện mạo Đường Sách trong dịp lễ cũng được đầu tư chỉn chu. Không gian đã được trang trí rực rỡ với cờ phướn, pano, cổng chào và các chi tiết trang trí tại từng gian hàng. Tất cả góp phần tạo nên bầu không khí trang trọng, tươi vui, thu hút người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu giữ kỷ niệm trong dịp Quốc khánh.