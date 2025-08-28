Đường Sách TP.HCM đón Quốc khánh

Chào mừng 80 năm Quốc khánh, Đường sách TP.HCM trang hoàng với không gian rực rỡ, bổ sung nhiều đầu sách mới về đất nước, tổ chức hội sách cùng các hoạt động trải nghiệm cho bạn đọc và du khách.

Toàn tuyến Đường Sách TP.HCM được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc và pano chủ đề, chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đường Sách TP.HCM.

Không dừng lại ở vai trò của một không gian văn hóa đọc, Đường sách TP.HCM đã trở thành không gian văn hóa, điểm đến yêu thích của người dân TP.HCM, du khách trong và ngoài nước. Những ngày này, bạn đọc đến Đường sách TP.HCM thêm rộn ràng khi không gian nơi đây được trang hoàng với cờ Tổ quốc cùng nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ông Bùi Xuân Đức, Phó giám đốc Đường Sách TP.HCM, chia sẻ về các hoạt động của Đường Sách TP.HCM dịp Quốc khánh.

Trang hoàng rực rỡ, bổ sung nhiều sách hay về lịch sử

- Dịp Quốc khánh năm nay, Đường Sách TP.HCM được trang trí với chủ đề/không gian như thế nào để tạo dấu ấn với độc giả và du khách?

- Hòa chung không khí chào mừng Quốc khánh 2/9, Đường Sách trở nên rực rỡ và trang trọng hơn bao giờ hết. Toàn tuyến đường được trang hoàng với sắc đỏ sao vàng, từ cổng chào đến các gian hàng đến không gian chung, chiếu nghỉ. Đặc biệt, những dây cờ Tổ quốc đỏ rực băng ngang con đường dưới hàng me quen thuộc đã tạo nên một không gian vừa rộn ràng, vừa thân thuộc, gợi lên niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người dân.

Việc thực hiện trang trí chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước đã trở thành định kỳ, thường xuyên của Đường Sách. Chúng tôi luôn chú trọng biến Đường Sách thành một điểm nhấn văn hóa của thành phố.

Bên cạnh việc trang trí tổng thể từ cổng chào đến các pano, standee tại đầu đường; treo cờ trên toàn tuyến đường thì các gian hàng đều thiết kế những góc check-in đặc biệt và trưng bày sách chuyên đề, góp phần tạo nên một không gian vừa giàu cảm xúc, vừa lan tỏa tinh thần yêu nước.

- Ngoài trang trí, Đường Sách tổ chức những hoạt động nổi bật nào gắn với sách và văn hóa đọc? Những ấn phẩm hoặc chủ đề trưng bày nào được lựa chọn làm điểm nhấn dịp này?

- Dịp lễ này, Đường Sách tổ chức hoạt động trưng bày sách với chủ đề “80 năm Tự hào một dải non sông - Văn hóa đồng hành cùng dân tộc” kéo dài từ ngày 19/8 đến 25/8, giới thiệu gần 100 tên sách về lịch sử, cách mạng, văn hóa và văn học kháng chiến.

Trong đó có nhiều ấn phẩm quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám và những trang sử hào hùng của dân tộc như: Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập, Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Sự thật về nạn đói năm 1945, Chặt xiềng, Chuyện người nữ giải phóng quân kéo cờ trong ngày độc lập, Cách mạng Tháng Tám - Một trang sử oanh liệt của cách mạng Việt Nam, Dấu chân người yêu nước, Nguyễn Hữu Tiến - chân dung người vẽ cờ tổ quốc, Bác Hồ với thiếu nhi, Văn nghệ kháng chiến qua ống kính Trần Văn Lưu…

Chương trình trưng bày sách có sự phối hợp của Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, mang đến một không gian sách phong phú, giàu ý nghĩa.

Đây là dịp để độc giả cùng nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của văn hóa và tri thức trong mọi giai đoạn lịch sử.

Không gian văn hóa với nhiều hoạt động phong phú

- Từ ngày 28/8 đến hết ngày 7/9, Đường Sách tổ chức Hội sách chào mừng Quốc khánh 2/9 cùng chủ đề “80 năm Tự hào một dải non sông - Văn hóa đồng hành cùng dân tộc”.

- Hội sách không chỉ giới thiệu hàng nghìn tựa sách mới, đa dạng thể loại từ văn học, lịch sử, kỹ năng đến sách thiếu nhi, mà còn mang đến nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá đặc biệt từ các gian hàng tại Đường Sách.

Hoạt động này không chỉ mang đến cơ hội mua sắm và tìm đọc những cuốn sách ý nghĩa, mà còn tạo ra một không gian sinh hoạt văn hóa sôi động.

Đây là nơi kết nối độc giả, du khách và các gia đình, mang lại một trải nghiệm vừa mang tính giáo dục vừa mang tính giải trí trong dịp nghỉ lễ trọng đại của dân tộc.

Hội sách đã làm phong phú thêm đời sống văn hóa, biến Đường Sách thành một địa điểm lý tưởng để vừa thưởng thức văn hóa đọc, vừa hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày Quốc khánh, là điểm đến của người dân vào những dịp lễ lớn.

Bạn trẻ tới lựa sách và tham gia các hoạt động văn hóa. Ảnh: Đường Sách TP.HCM

- Đường Sách kỳ vọng hoạt động dịp lễ này sẽ mang đến trải nghiệm gì cho người dân và du khách, đặc biệt là các gia đình và bạn đọc trẻ?

- Chúng tôi kỳ vọng sẽ mang đến cho người dân và du khách một trải nghiệm văn hóa trọn vẹn. Đường Sách sẽ không chỉ là một điểm dừng chân để mua sách, chụp ảnh, mà còn là một không gian giáo dục lịch sử gần gũi và thú vị.

Đối với các gia đình, đây là dịp quý giá để cha mẹ cùng con cái tìm hiểu về cội nguồn dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước qua những câu chuyện lịch sử được kể lại qua từng trang sách.

Đối với bạn đọc trẻ, Đường Sách sẽ trở thành một “bảo tàng” sống động, nơi các bạn có thể tiếp cận nhiều ấn phẩm giá trị, tìm thấy niềm tự hào dân tộc một cách tự nhiên và sâu sắc, từ đó hình thành thói quen đọc sách tích cực.

- Nhìn rộng hơn, theo ông, việc tổ chức trang trí và hoạt động sách nhân dịp lễ lớn có ý nghĩa thế nào trong việc khuyến khích thói quen đọc sách, cũng như lan tỏa giá trị văn hóa ở TP.HCM?

- Việc tổ chức hoạt động sách gắn với các ngày lễ lớn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ là hoạt động kỷ niệm, tri ân mà còn là cách để đưa sách đến gần hơn với công chúng một cách hiệu quả. Thay vì chỉ đọc sách giải trí, người dân và du khách sẽ được tiếp cận sách với mục đích tìm hiểu và bồi đắp kiến thức.

Các hoạt động này góp phần định vị Đường Sách là một không gian văn hóa cộng đồng ý nghĩa, khẳng định vị thế của TP.HCM là một thành phố năng động, sáng tạo và luôn trân trọng các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống.

Cuối cùng, sách trở thành một cầu nối hữu hiệu giữa quá khứ và hiện tại, giữa các thế hệ. Đường Sách vào dịp lễ là minh chứng sống động cho việc văn hóa đọc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân thành phố, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc.