Phụ nữ tỳ hư rất mau già

Trong Đông y, tỳ là tên gọi chung của các chức năng thuộc nhiều hệ thống sinh lý trong cơ thể như tiêu hóa, hô hấp, miễn dịch... Có thể xem tỳ như đất đai nuôi dưỡng vạn vật, khi tỳ hư nghĩa là mảnh đất ấy đang rất cần cõi và thiếu sức sống, thế nên một người bị tỳ hư cũng thường ốm yếu và lão hóa sớm. Cuốn sách này sẽ mang đến cho độc giả nhiều kiến thức bổ ích để nuôi dưỡng, bảo vệ tỳ vị, kéo dài tuổi xuân.

Ăn nhiều đu đủ có giúp tăng kích thước vòng một không?

  • Thứ năm, 25/12/2025 20:10 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Có tin đồn rằng ăn nhiều đu đủ sẽ giúp tăng kích thước vòng một, điều này không đúng. Phụ nữ nên cẩn trọng khi bổ sung hormone vào cơ thể.

Kich thuoc vong anh 1

Phụ nữ nên cẩn trọng khi bổ sung hormone để tăng kích thước vòng một. Ảnh: P.M.

Khi Đông y bàn về vấn đề dưỡng sinh, chắc chắn sẽ nhắc tới ngũ tạng, hơn nữa mọi người sẽ thường được nghe các thuật ngữ dưỡng sinh như: Kiện tỳ, bổ thận, sơ can, dưỡng tâm, tuyên phế. Với phụ nữ thì phương pháp điều dưỡng quan trọng nhất là kiện tỳ.

Tỳ khí không hư, sắc mặt hồng hào rạng rỡ, đương nhiên sẽ không gặp phải vấn đề da dẻ sạm nám vàng vọt. Tỳ khí không hư, cơ bắp dưới trướng quản lý của tỳ khí cũng săn chắc khỏe khoắn, có sức đàn hồi tốt, các đường cong trên gương mặt và cơ thể cũng săn chắc căng đầy.

Nhắc đến đường cong, phụ nữ sẽ nghĩ ngay tới vòng một căng đầy, nghĩ tới bí quyết ăn đu đủ để tăng vòng một thường chỉ các cô gái mê làm đẹp, hoặc muốn tăng vòng một mới hay gọi món tuyết giáp hầm đu đủ trong tiệm cơm. Tuyết giáp là lớp màng nhầy trong buồng trứng của nhái tuyết cái, nếu bảo tuyết giáp có công dụng làm tăng vòng một thì có thể là do trong đó có một ít hormone estrogen.

Còn nếu bảo đu đủ có thể làm tăng vòng một thì đây chắc chắn là tin đồn thất thiệt! Đu đủ không chứa bất cứ vật chất gì có công dụng kích thích ngực phát triển. Vậy những thực phẩm hoặc thuốc mang công hiệu kích thích ngực phát triển có thể dùng để tăng vòng một lên không? Câu trả lời là không, bởi vì tăng vòng một kiểu đó cực kỳ nguy hiểm.

Chưa bàn tới việc sau khi hầm chín thì tuyết giáp còn chứa bao nhiêu hormone, nếu thực sự còn thì bạn càng phải cảnh giác hơn, bởi vì hormone là con dao hai lưỡi.

Với những phụ nữ có lượng hormone estrogen không thấp, việc bổ sung hormone ngoại ngạch có thể gây ra bệnh ung thư, các bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng… đều bắt nguồn từ những phát triển bất thường của hormone estrogen.

Một phụ nữ tiếp tục có kinh, hormone estrogen vẫn dồi dào ở giai đoạn nên tắt kinh, thì nguy cơ mắc ba loại bệnh ung thư trên của người ấy sẽ cao hơn những người khác. Hành vi bổ sung hormone ngoại ngạch này không khác gì bỏ tiền ra để làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Nhìn từ khía cạnh tự nhiên, vòng một có căng đầy hay không - thứ nhất là phụ thuộc vào yếu tố di truyền, thứ hai là phụ thuộc vào thể chất. Nếu bản thân bạn có thể chất tỳ khí hư, việc thu nạp quá nhiều hormone estrogen cũng không thể thay đổi hình thái vú lép hay vú xệ, mà sẽ chỉ gây ra bệnh ung thư thôi.

Phụ nữ Á Đông thường có vòng một nhỏ và dễ xệ, điều này có quan hệ mật thiết tới tình trạng tỳ khí hư cực kỳ phổ biến ở phụ nữ Á Đông. Vì con đường tuần hoàn của tỳ kinh không những đi qua mặt mà còn đi qua ngực.

Khi bị tỳ khí hư, các bộ phận, cơ quan nội tạng mà tỳ kinh chạy qua đều sẽ bị ảnh hưởng, thế nên Hoàng Đế nội kinh [1] viết rằng, sau tuổi 35, phụ nữ sẽ gặp tình trạng mặt mày tiều tụy võ vàng, tóc tai xơ rối gãy rụng, nguyên nhân đều bắt nguồn từ vấn đề tỳ khí hư nhược.

Hơn nữa vào thời điểm đó, do tỳ khí hư nhược nên ngực của phụ nữ cũng bắt đầu chảy xệ, bởi vậy kiện tỳ mới là phương pháp an toàn và hữu hiệu nhất để giữ cho khuôn ngực luôn căng đầy sức sống.

[1] Tài liệu y học nổi tiếng của Trung Quốc.

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

