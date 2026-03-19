Kỳ lân công nghệ Palantir ra sách về quyền lực quân sự

Alex Karp cùng những ông lớn liên quan đến Palantir đang ra nhiều cuốn sách đưa giới công nghệ tham gia sâu vào lĩnh vực chính trị và quân sự, theo Business Insider.

Trong khi đã có nhiều công ty công nghệ tham gia vào các dự án quân sự của Mỹ, từ những gã khổng lồ lâu đời như Google và SpaceX đến các công ty khởi nghiệp mới như Anduril, không có công ty nào có vai trò đặc biệt như Palantir. Đây là một doanh nghiệp dữ liệu và phân tích do Peter Thiel đồng sáng lập, hiện có giá trị vốn hóa thị trường là 360 tỷ USD .

Sự nổi lên của chủ nghĩa công nghệ Palantirianism

Mạng lưới tài chính của Palantir và các cựu nhân viên của họ đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời giúp xóa bỏ sự e ngại của những doanh nghiệp này khi tham gia vào việc chế tạo vũ khí.

Giờ đây, một lượng lớn sách của những người thuộc Palantir đang góp phần truyền bá quan điểm của ngành công nghệ. Năm ngoái, CEO của Palantir Alex Karp và đồng nghiệp Nicholas W. Zamiska đã xuất bản cuốn sách The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West, trong đó phác thảo tầm nhìn của họ về việc để Thung lũng Silicon tham gia vào xây dựng thiết chế xã hội quân sự hóa.

Mùa thu năm ngoái, Michael Steinberger, cộng tác viên của tờ New York Times, đã xuất bản một cuốn tiểu sử được ủy quyền về Karp với tên The Philosopher in the Valley: Alex Karp, Palantir, and the Rise of the Surveillance State.

Gần đây, Shyam Sankar, giám đốc công nghệ của Palantir, cũng ra mắt cuốn sách Mobilize: How to Reboot the American Industrial Base and Stop World War III. Được viết chung với đồng nghiệp Madeline Hart, cuốn Mobilize cho rằng chính phủ Mỹ cần khẩn trương tăng cường sản xuất quân sự, với sự trợ giúp của Thung lũng Silicon, để ngăn chặn xung đột với các nước lớn khác.

"Mối đe dọa chiến tranh rõ ràng là điều kiện thúc đẩy mọi người xây dựng một nền hòa bình bền vững," Karp viết trong cuốn The Technological Republic.

Theo quan điểm của họ, việc Thung lũng Silicon phối hợp cùng Lầu Năm Góc không phải là sự can thiệp quá mức của các tỷ phú công nghệ Mỹ. Đó là điều nước Mỹ cần.

Những người theo chủ nghĩa Palantirianism coi việc đảm bảo quyền quân sự của Mỹ là ưu tiên quốc gia. Karp đã nói với người viết tiểu sử của mình rằng an ninh quốc gia là điều quan trọng nhất đối với ông và rằng những người làm việc trong ngành công nghệ nên cống hiến hết mình cho điều đó.

Sức mạnh của giới công nghệ theo tầm nhìn Alex Karp

Tầm nhìn của ông đang thay đổi ngành công nghệ, quân đội và cách công chúng nhìn nhận an ninh quốc gia. Trong suy nghĩ của ông, sự đa dạng, công bằng và hòa nhập là điều nguy hiểm đối với công chúng Mỹ. Karp thường xuyên đề cập đến những mối đe dọa, ví dụ như một “cuộc tấn công có tổ chức vào tôn giáo”, điều khiến xã hội dễ bị tổn thương.

Cuốn sách ra mắt ngày 17/3.

Đây có thể là một phần lý do ra đời của Palantir. Với nguồn vốn ban đầu từ quỹ đầu tư mạo hiểm In-Q-Tel của CIA, được cơ quan này thành lập để hỗ trợ ươm mầm các công ty khởi nghiệp về an ninh quốc gia, Palantir dần phát triển trở thành nền tảng phân tích được ưa chuộng nhất trong giới quân đội và tình báo. Công ty này cũng có nhiều công cụ phần mềm khác đã được các tập đoàn, sở cảnh sát, bệnh viện và chính phủ liên bang sử dụng khi đối phó với đại dịch Covid-19.

Với sứ mệnh quân sự của mình, Palantir không giống như nhiều công ty phần mềm khác. Họ không chỉ có các chiến lược gia xây dựng ý tưởng, kỹ sư phát triển phần mềm mà còn có một đội ngũ triển khai sản phẩm ở tiền tuyến. Những người này được cử đến làm việc trực tiếp với khách hàng để tùy chỉnh các công cụ của Palantir và khắc phục sự cố ngay lập tức.

Người lãnh đạo đội ngũ phức tạp này là Karp, người có bằng tiến sĩ từ Đại học Goethe và từng là lính biệt kích. Ông tự gọi mình là "một con bọ ngựa phát quang”, “luôn tràn đầy năng lượng và lạc quan ở văn phòng", nổi tiếng với những cuộc trò chuyện ngẫu hứng với nhân viên, Steinberger viết. Ông ấy có thể "hơi khó hiểu" nhưng cũng thể hiện "sức hút điên cuồng".

Với sự ủng hộ của Karp, chủ nghĩa Palantirianism đang được lan truyền thông qua các khoản đầu tư mạo hiểm vào nhiều công ty khởi nghiệp như Anduril, Saronic và Shield AI, cùng với liên minh chặt chẽ giữa ngành này và chính quyền Trump.

Trong nhiều năm, Karp nói rằng điều mong muốn nhất của ông là ngăn chặn sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực hữu ở Mỹ. Tuy nhiên, công ty của Karp lại trực tiếp hỗ trợ cho người mà nhiều nhà quan sát mô tả là vị tổng thống cứng rắn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Karp cũng đang nhận được sự hỗ trợ của người bạn thân Peter Thiel, chủ tịch của Palantir, một người ủng hộ Trump từ rất sớm. Steinberger đã tóm tắt suy nghĩ mâu thuẫn của Karp: “Với việc ông Trump trở lại nắm quyền, Palantir,… công ty mà Karp luôn ca ngợi là thành trì của trật tự quốc tế tự do, từ nay sẽ phục vụ chương trình nghị sự của một tổng thống bỏ qua hết truyền thống chính trị ở Mỹ".