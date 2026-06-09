Bên cạnh tính giải trí, các đầu sách thuộc series "Trái cây đại chiến Zombie - Hỏi đáp khoa học" còn cung cấp kiến thức khoa học cho trẻ.

Trái cây đại chiến Zombie là bộ truyện giải trí quen thuộc với trẻ em, mới phát hành series Hỏi đáp khoa học gồm 6 cuốn. Vượt qua khuôn khổ tác phẩm ăn theo trò chơi điện tử, bộ sách thuộc dòng truyện tranh khoa học phổ thông, giúp độc giả nhỏ tuổi tiếp cận kiến thức theo cách trực quan và sinh động.

Một tập trong bộ truyện tranh khoa học Trái cây đại chiến Zombie (Plants vs Zombies). Ảnh: HHB.

Khởi nguồn từ Trung Quốc vào năm 2012, bộ sách nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một ấn phẩm ăn theo trò chơi điện tử để trở thành hiện tượng xuất bản quốc tế. Thông qua các chủ đề đa dạng như: thế giới Khủng long, thế giới Robot, câu đố bí ẩn và hỏi đáp khoa học, bộ truyện biến những kiến thức vốn được xem là khô khan thành các cuộc phiêu lưu hài hước, hấp dẫn.

Không chỉ được độc giả nhí đón nhận, Trái cây đại chiến Zombie còn nhận nhiều giải thưởng và sự ghi nhận từ các tổ chức chuyên môn uy tín. Đội ngũ tác giả Tiếu Giang Nam từng giành Giải Nhất - Giải thưởng Chính phủ về Văn hóa Nghệ thuật Trung Quốc ở hạng mục hoạt hình. Bộ sách cũng nằm trong Top 100 đầu sách xuất sắc khuyến nghị dành cho thanh thiếu niên, đồng thời nhận Giải thưởng "Sách Khoa học Phổ thông Xuất sắc Toàn quốc" từ Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc.

Trái cây đại chiến Zombie đã ghi nhận sức hút mạnh mẽ tại 5 quốc gia Đông Nam Á. Tại Malaysia, sách đứng đầu danh sách bán chạy dành cho thiếu nhi tại hệ thống nhà sách lớn nhất khu vực POPULAR Bookstore năm 2023. Trong khi đó ở Indonesia, các dòng sách về Khủng long và Robot liên tục nằm trong nhóm bán chạy tại Gramedia - chuỗi nhà sách lớn nhất nước này với hơn 120 cửa hàng.

Điểm tạo nên sức hấp dẫn của Trái cây đại chiến Zombie là cách lồng ghép kiến thức khoa học vào các câu chuyện truyện tranh giàu tính giải trí. Mỗi tập truyện là một hành trình giải đáp các thắc mắc về thế giới tự nhiên, công nghệ tương lai và lịch sử cổ đại, từ đó giúp trẻ rèn luyện tư duy phản biện, khả năng quan sát và niềm yêu thích khám phá thế giới xung quanh.

Trong bối cảnh nhiều gia đình tìm kiếm những nội dung giáo dục kết hợp giải trí, series Trái cây đại chiến Zombie được xem là một lựa chọn đáng chú ý.