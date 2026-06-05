Sách thiếu nhi mở lối vào mùa hè

Bộ sách "Nhà hoạt động môi trường nhí" đưa vấn đề môi trường đến gần trẻ em bằng những câu chuyện quen thuộc trong đời sống Việt Nam. Từ sạt lở mùa bão, rác thải trôi ra biển đến những cánh đồng điện gió, các tình huống được kể bằng giọng nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận nhưng không né tránh những vấn đề thật của tự nhiên và cộng đồng. Điểm đáng chú ý của bộ sách là cách kết hợp truyện kể với kiến thức khoa học cơ bản, giúp trẻ không chỉ “biết” về môi trường mà còn hình thành thói quen quan sát, đặt câu hỏi và nghĩ về trách nhiệm của mình với thế giới xung quanh.