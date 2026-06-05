Sách thiếu nhi mở lối vào mùa hè

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Thư gửi Thần Chết của Quỳnh Hương và Trúc Nhi Hoàng kể về cô bé Cà Rốt qua 11 lá thư gửi đến Thần Chết. Từ những câu hỏi về mất mát, cô đơn và cái chết, em dần học cách gọi tên cảm xúc, lắng nghe bản thân và yêu lại cuộc sống. Với hình tượng Thần Chết là tê giác Java một sừng, cuốn sách mở thêm suy ngẫm về thiên nhiên, sự biến mất và những điều quý giá cần được nâng niu.
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Nhân kỷ niệm 80 năm Pippi Tất Dài ra mắt lần đầu, bộ sách tranh 4 tập với minh họa kinh điển của Ingrid Vang Nyman được giới thiệu tới độc giả Việt Nam. Nhân vật cô bé Pippi mạnh mẽ, nghịch ngợm và giàu trí tưởng tượng tiếp tục hấp dẫn nhiều thế hệ bạn đọc bằng tinh thần tự do, lòng tốt và cách nhìn thế giới đầy khác biệt. Dịp này, các em nhỏ cũng có cơ hội gặp lại Pippi từ trang sách đến màn ảnh qua tuần phim Việt Nam - Thụy Điển.
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Bộ sách "Nhà hoạt động môi trường nhí" đưa vấn đề môi trường đến gần trẻ em bằng những câu chuyện quen thuộc trong đời sống Việt Nam. Từ sạt lở mùa bão, rác thải trôi ra biển đến những cánh đồng điện gió, các tình huống được kể bằng giọng nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận nhưng không né tránh những vấn đề thật của tự nhiên và cộng đồng. Điểm đáng chú ý của bộ sách là cách kết hợp truyện kể với kiến thức khoa học cơ bản, giúp trẻ không chỉ “biết” về môi trường mà còn hình thành thói quen quan sát, đặt câu hỏi và nghĩ về trách nhiệm của mình với thế giới xung quanh.
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Tập 2 truyện tranh màu Dịch vụ giao hàng của Phù thủy Kiki tiếp tục đưa độc giả theo chân cô phù thủy nhỏ trên hành trình tự lập. Những chuyến giao hàng đầu tiên không chỉ là công việc, mà còn là cách Kiki học về sự kiên trì, lòng tốt và trách nhiệm với từng món đồ mình mang đi. Với tinh thần dịu dàng quen thuộc của Studio Ghibli, cuốn sách phù hợp với bạn đọc yêu những câu chuyện trưởng thành nhẹ nhàng, nơi phép màu không nằm ở điều kỳ vĩ mà ở cách một đứa trẻ học tin vào mình.
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Chạy mưa chạy nắng của Quỳnh Hương, MAG minh họa, kể về một gia đình rời đồng bằng sông Cửu Long lên thành phố mưu sinh vì tác động của biến đổi khí hậu. Qua góc nhìn hồn nhiên của cậu bé trong truyện, vấn đề di cư khí hậu hiện lên gần gũi, nhẹ nhàng, không gây nặng nề cho độc giả nhỏ tuổi. Cuốn sách là gợi ý để cha mẹ cùng con trò chuyện về môi trường, sự thích nghi và lòng cảm thông.
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Bộ Thế giới nguyên tố gồm ba cuốn Nước, Lửa, Đất, mở ra hành trình khám phá tự nhiên từ những yếu tố quen thuộc nhất trong đời sống. Nước được nhìn như cội nguồn sự sống và dòng chảy gắn với lịch sử, văn hóa; lửa hiện lên vừa ấm áp, sáng tạo, vừa cần được sử dụng có trách nhiệm; còn đất là nền tảng âm thầm nuôi dưỡng mầm sống và các nền văn minh. Với lối viết gần gũi, kết hợp khoa học, lịch sử và hình minh họa sinh động, bộ sách khơi gợi trí tò mò của trẻ về mối quan hệ giữa con người và Trái Đất.
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Chú robot tưởng mình là người của Giáo sư Lê Anh Vinh, Mèo Zushi minh họa, kể về Biết Điều, một chú robot biết buồn, biết thắc mắc và muốn giữ lại những ký ức quan trọng. Từ câu chuyện giả tưởng về robot, AI và công nghệ, cuốn sách gợi mở câu hỏi điều gì làm nên con người: trí thông minh, khả năng suy luận hay chính cảm xúc, sự khác biệt và nhu cầu được yêu thương. Tác phẩm vừa đoạt giải Khát vọng Dế Mèn, vừa được chọn làm ngữ liệu đề Văn vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2026.
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Bí mật của Lá Đỏ, Hiệp sĩ Gà lông tía, Huyền thoại trên đồi cao - Ba tác phẩm đưa độc giả nhỏ tuổi vào những cuộc phiêu lưu giàu trí tưởng tượng, từ khu rừng huyền ảo trong Bí mật của Lá Đỏ, thế giới đồng thoại vui nhộn của Hiệp sĩ Gà lông tía đến ngọn đồi nhiều bí mật trong Huyền thoại trên đồi cao. Mỗi cuốn sách có một sắc thái riêng, khi kỳ ảo, khi nghịch ngợm, khi lắng sâu, nhưng cùng gặp nhau ở hành trình trưởng thành của nhân vật nhỏ tuổi. Các em có thể học về lòng dũng cảm, bao dung, yêu thương và nhìn thế giới bằng đôi mắt rộng mở hơn.
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