Hội sách Thiếu nhi 2026 mở thêm sân chơi cho độc giả nhỏ tuổi

Hội sách Thiếu nhi 2026 mang đến không gian đọc sách kết hợp trải nghiệm sáng tạo, tạo thêm sân chơi dành cho các độc giả nhỏ tuổi và gia đình.

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/5 tại Hà Nội và TP.HCM, Hội sách Thiếu nhi 2026 không chỉ là nơi giới thiệu sách dành cho trẻ em mà còn được thiết kế như một không gian trải nghiệm, nơi các em có thể vui chơi, khám phá và tiếp cận sách theo nhiều cách khác nhau.

Hội sách hướng đến việc tạo thêm một điểm đến cho các gia đình trong dịp 1/6. Ảnh: ĐTB.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động miễn phí dành cho thiếu nhi như vẽ tranh ký họa, vẽ mặt nghệ thuật, làm bookmark, làm thiệp giấy, tô màu theo chủ đề Việt Nam và tham gia các trò chơi tương tác. Các hoạt động được xây dựng theo hướng kết hợp giữa vui chơi và sáng tạo, giúp trẻ có thêm cơ hội khám phá sở thích và khả năng của bản thân.

Không gian hội sách được bố trí theo hướng thân thiện, nhiều màu sắc và giàu tính trải nghiệm. Tại đây, phụ huynh có thể cùng con lựa chọn sách theo độ tuổi, sở thích và nhu cầu phát triển, đồng thời tham gia các hoạt động sáng tạo lấy cảm hứng từ sách.

Các đầu sách xuất hiện tại hội sách khá đa dạng, từ sách tương tác, sách kiến thức phổ thông, sách kỹ năng đến văn học thiếu nhi. Nhiều bộ sách dành cho các nhóm tuổi khác nhau được giới thiệu nhằm đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng phong phú của độc giả nhỏ tuổi.

Hội sách Thiếu nhi do Đinh Tị Books tổ chức với nhiều hoạt động bổ ích cho trẻ em dịp 1/6. Ảnh: ĐTB.

Bên cạnh hoạt động đọc sách và trải nghiệm, chương trình còn triển khai các hoạt động giao lưu, trò chơi tương tác và tặng quà cho người tham dự. Những hoạt động này góp phần tạo nên không khí sôi động trong dịp cuối tuần trước ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Theo đơn vị tổ chức, hội sách hướng đến việc tạo thêm một điểm đến cho các gia đình trong dịp 1/6, nơi trẻ em có thể vừa đọc sách, vừa tham gia các hoạt động sáng tạo và khám phá những trải nghiệm mới. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, góp phần mang đến không gian văn hóa, giải trí dành cho các em nhỏ trong dịp hè.