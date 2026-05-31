Khuyến khích trẻ em đọc sách, vẽ tranh để bồi đắp tình yêu quê hương

Cuộc thi vẽ tranh "Sắc màu Việt Nam" cùng nhiều hoạt động giới thiệu sách, phát triển văn hóa đọc đã thu hút đông đảo trẻ em và phụ huynh tại Đường sách TP.HCM.

Chiều 31/5 tại Đường sách TP.HCM, cuộc thi vẽ tranh "Sắc màu Việt Nam" và chuỗi hoạt động phát triển văn hóa đọc dành cho thiếu nhi diễn ra nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo phụ huynh, học sinh cùng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, giáo dục.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi vẽ tranh "Sắc màu Việt Nam" dành cho trẻ em dưới 15 tuổi. Thông qua hội họa, các em có cơ hội thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, mái trường và những ước mơ tuổi thơ.

Phát biểu tại sự kiện, TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP.HCM, cho biết tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc không phải là những điều quá lớn lao mà bắt nguồn từ những câu chuyện, hình ảnh gần gũi trong cuộc sống hàng ngày.

"Chúng tôi nghĩ rằng tình yêu quê hương đất nước, yêu dân tộc, tự hào về lịch sử truyền thống của dân tộc không phải là điều gì lớn lao mà sẽ bắt nguồn từ những câu chuyện, hình ảnh gần gũi nhất với các em. Chính vì thế, ngày hôm nay, chúng tôi tổ chức sân chơi này để các em thể hiện tình yêu quê hương đất nước, yêu gia đình, yêu thầy cô, bạn bè của mình", bà Nga nói.

Theo bà, trẻ em có thể bộc lộ khả năng sáng tạo và góc nhìn riêng đối với những con người, sự việc thân thuộc xung quanh. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là không gian bổ ích để các em thể hiện tài năng, sự sáng tạo và tình cảm dành cho những điều gần gũi nhất trong cuộc sống.

Bên cạnh hoạt động vẽ tranh, chương trình còn giới thiệu nhiều đầu sách dành cho thiếu nhi thuộc các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống, khoa học phổ thông và phát triển nhân cách.

Trong đó có tác phẩm Lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện bằng thơ lục bát kết hợp tranh minh họa và phần tô màu, giúp trẻ tiếp cận lịch sử dân tộc theo cách sinh động, dễ nhớ. Ngoài ra, các bộ sách Nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan, Cha mẹ thông thái hay Làm quen với biến đổi khí hậu qua tranh biếm họa cũng được giới thiệu đến phụ huynh và học sinh.

Nhiều đầu sách về nuôi dạy con cũng được giới thiệu đến các bậc phụ huynh tham gia sự kiện.