Sách về bóng đá với nhiều sticker cho thiếu nhi

  • Thứ ba, 12/5/2026 20:38 (GMT+7)
Trước thềm World Cup 2026, hai cuốn sách về bóng đá dành cho thiếu nhi được xuất bản, đưa môn thể thao vua đến gần hơn với trẻ em.

Hai cuốn sách có màu sắc rực rỡ, thông tin thú vị về bóng đá cho thiếu nhi. Ảnh: T.V.

Hai cuốn sách Các đội tuyển bóng đá trên thế giớiNhững cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới mới được phát hành có hình thức đặc biệt. Sách kết hợp giữa kiến thức thể thao, tranh minh họa và cung cấp sticker tương tác.

Mỗi cuốn sách có 4 trang sticker với hình áo đấu, cầu thủ, quốc kỳ và biểu tượng bóng đá để bạn đọc nhỏ bóc dán, trang trí hay hoàn thiện các trang nội dung còn thiếu. Hoạt động này không chỉ giúp trẻ giải trí mà còn tăng khả năng quan sát, ghi nhớ và phát triển tư duy sáng tạo.

Cuốn Các đội tuyển bóng đá trên thế giới cung cấp thông tin về 80 đội tuyển quốc gia hàng đầu theo bảng xếp hạng FIFA. Những thông tin thú vị về lịch sử World Cup, logo từng mùa giải, sự thay đổi của trái bóng thi đấu qua các thời kỳ hay các kỷ lục đáng nhớ của bóng đá thế giới đều được trình bày bằng hình ảnh trực quan và dễ hiểu.

Qua cuốn sách, độc giả sẽ biết đội tuyển nào từng vô địch nhiều nhất, đâu là trận thắng đậm nhất lịch sử hay quốc gia nào sở hữu những cổ động viên cuồng nhiệt bậc nhất... Màu áo đội tuyển, quốc kỳ và các biểu tượng bóng đá quen thuộc cũng được thể hiện trong sách.

Mỗi cuốn sách đều có sticker cho trẻ bóc dán, tự "điền vào chỗ trống" các trang còn thiếu. Ảnh: T.V.

Những cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới phác họa chân dung 80 ngôi sao sân cỏ lừng danh. Từ những huyền thoại như Pelé, Franz Beckenbauer, David Beckham đến những cái tên đang khiến cả thế giới phát cuồng như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Kylian Mbappé...

Bên cạnh tên tuổi, hình ảnh cầu thủ, sách cho biết nhiều thông tin về biệt danh, kĩ năng đặc trưng, những thành tích huyền thoại của mỗi cầu thủ.

Trong bầu không khí cuồng nhiệt của môn thể thao vua, nếu người lớn say mê các chiến thuật hay luật thi đấu, thì trẻ em cũng có nhu cầu tìm hiểu những siêu sao, màu áo đội tuyển cùng những kiến thức cơ bản về sân cỏ. Trước một mùa hè sôi động đang đến gần, bộ sách như món quà cho trẻ em yêu bóng đá.

Phi Vũ

  David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

