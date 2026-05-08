'Trẻ em kiệt sức, không còn khoảng trống để đọc'

"Vấn đề không nằm ở việc trẻ đọc ít, mà vấn đề là làm thế nào để có khoảng trống cho trẻ em được đọc", TS Trịnh Đặng Nguyên Hương nhận định.

Đây là đánh giá của TS Trịnh Đặng Nguyên Hương - Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - tại Tọa đàm văn học thiếu nhi từ góc nhìn của người viết trẻ, tổ chức bởi Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, diễn ra 7/3 tại Hà Nội.

TS Trịnh Đặng Nguyên Hương (bên phải) cho rằng trẻ em không còn khoảng trống thời gian lẫn tâm trí cho việc đọc. Ảnh: Thụy An.

TS Trịnh Đặng Nguyên Hương cho rằng việc trẻ em hiện nay đọc ít phần nào là bởi trẻ em đã kiệt sức với thời gian biểu dày đặc, không còn khoảng trống thời gian lẫn tâm trí cho việc đọc.

"Trẻ em có quá ít khoảng trống về thời gian, vì các lớp học thêm, chương trình chính khóa, lớp kỹ năng,… tốn của trẻ rất nhiều thời gian; các em không còn thời gian để đọc, không có khoảng lặng tinh thần để đọc, để chìm sâu vào một cuốn sách", TS nói.

Thêm vào đó, theo bà Nguyên Hương, tốc độ sống của toàn xã hội đang trở nên gấp gáp hơn, khiến trẻ em cảm thấy mệt mỏi khi trở về nhà. TS đặt ra câu hỏi làm thế nào để trẻ có nhiều khoảng trống thời gian, tinh thần hơn; từ đó, trẻ sẽ tự tò mò tìm tới các tác phẩm hấp dẫn.

Để phát triển thói quen đọc cho trẻ, cũng không thể thiếu tác phẩm hay. Bà Nguyên Hương khuyến khích các tác giả tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi hơn nữa; bởi theo bà, văn học thiếu nhi luôn là một "địa chỉ kép" - đối tượng tác động của văn học thiếu nhi rất rộng, bao gồm cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Tọa đàm cũng mở ra không gian thảo luận về diện mạo văn học thiếu nhi hôm nay, kỳ vọng vào thế hệ tác giả mới. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nhà phê bình, nhà nghiên cứu, tác giả.

Tọa đàm đồng thời là dịp để NXB Kim Đồng phát động cuộc vận động sáng tác Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai (2025 - 2027) với đối tượng độc giả được mở rộng, gồm: nhi đồng, thiếu niên và thanh niên; với hai hệ thống giải thưởng: Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho thiếu nhi và Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho các tác phẩm xuất sắc viết cho người trẻ. Hạn cuối nhận tác phẩm tham dự là 31/12/2026.