Chuỗi nhà sách lớn nhất Việt Nam sắp mở bảng xếp hạng sách bán chạy

Nhân kỷ niệm 50 năm, chuỗi nhà sách FAHASA sẽ công bố bảng xếp hạng sách bán chạy trong các lĩnh vực như văn học, thiếu nhi, tâm lý - kỹ năng, kinh tế, lịch sử - tôn giáo và truyện tranh.

FAHASA dự kiến tổ chức bảng xếp hạng Best-seller từ tháng 7 nhằm nhìn lại các đầu sách bán chạy nhất trên hệ thống trong hơn một năm qua.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Phạm Nam Thắng, quyền Tổng giám đốc FAHASA, cho biết giải thưởng tập trung vào các ngành hàng trọng tâm như văn học, thiếu nhi, tâm lý - kỹ năng, kinh tế, lịch sử - tôn giáo và manga. Mỗi mảng sách sẽ có bảng xếp hạng riêng, qua đó vinh danh những tựa sách đạt doanh số cao nhất.

Từ góc độ thị trường, đại diện doanh nghiệp cho rằng ngành phát hành sách đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn khi nhiều công ty lớn và đối thủ nước ngoài đầu tư, mở rộng chuỗi tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một hệ thống xếp hạng dựa trên dữ liệu bán hàng thực tế không chỉ là hoạt động tôn vinh tác phẩm, mà còn phần nào phản ánh xu hướng đọc của độc giả.

Ông Phạm Nam Thắng cho biết FAHASA đang theo đuổi 4 trọng tâm để nhà sách của FAHASA khác biệt so với thị trường, từ đó đạt được tăng trưởng sau mốc doanh thu hơn 4.200 tỷ trong năm 2025.

Đầu tiên, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống nhà sách theo hướng chuyên nghiệp hơn và mở rộng về các địa bàn trọng điểm, kể cả khu vực ngoài trung tâm. Bên cạnh đó, hàng hóa vẫn là nền tảng cốt lõi, với định hướng phát triển các sản phẩm độc quyền và phối hợp với đối tác để đưa sách Việt đến gần bạn đọc hơn.

Yếu tố công nghệ cũng được doanh nghiệp nhấn mạnh. Theo quyền Tổng giám đốc FAHASA, ứng dụng dữ liệu lớn và AI giúp đơn vị theo dõi sát hơn xu hướng tiêu dùng, tránh độ trễ trong khâu chuẩn bị hàng hóa khi thị hiếu thay đổi nhanh trên các nền tảng số.

Cuối cùng, đại diện FAHASA cho biết đơn vị quan niệm nhà sách không chỉ còn là nơi bán hàng, mà còn là một không gian trải nghiệm văn hóa, nơi độc giả có thể giao lưu và kết nối với sách theo nhiều cách khác nhau.

Thông tin về giải thưởng Best-seller được công bố trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập FAHASA, được triển khai từ tháng 4 đến tháng 8. Bên cạnh các chương trình kinh doanh, đơn vị này cũng lên kế hoạch cho một số hoạt động cộng đồng như trao tặng tủ sách cho trường học và kêu gọi quyên góp sách cho khu vực khó khăn.