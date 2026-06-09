Muôn sự tình cờ trong hiệu sách cũ bên rìa thành phố

“Nếu thành phố không có hiệu sách thì sẽ rất buồn”, Lê Tuấn từng nói vậy trong một bài phỏng vấn. Sắp tới, Hộp sẽ dời đến một nơi mới, khung cảnh và sắp đặt hiệu sách cũng thay đổi ít nhiều. Nhưng thật may, Hộp vẫn được nuôi dưỡng bởi những người còn muốn thành phố có những hiệu sách. Dù vật đổi sao dời, dù cuộc sống có trải qua những biến thiên, khi biết rằng trong thành phố vẫn còn những hiệu sách đủ bao dung cho những mơ mộng, những lang thang, những suy nghĩ vu vơ, ý niệm ấy cũng đủ khiến một vài người thấy cuộc sống vẫn còn vài điều sinh động, lấp lánh.