Điều làm nên một cuốn sách sống được với thời gian

PGS.TS Phạm Xuân Thạch cho rằng những cuốn sách sống được với thời gian không phải là sách mang khẩu hiệu, mà là những cuốn sách nói về câu chuyện con người, với những suy nghiệm về cuộc sống.

PGS.TS Phạm Xuân Thạch đã có nhiều chia sẻ về những cuốn sách thuộc Tủ sách Thanh Niên mới ra mắt của Nhà xuất bản Kim Đồng, trong buổi tọa đàm, chiều 23/3. Ông đặc biệt có nhiều cảm xúc với cuốn Thép đã tôi thế đấy.

"Đó không chỉ là một câu chuyện tu dưỡng, mà còn là câu chuyện Pavel Korchagin (nhân vật chính Thép đã tôi thế đấy - PV) suy nghĩ về xã hội Xô Viết, về cả những điều chưa tốt. Đừng cho nhân vật nghĩ vậy là không hay. Chỉ có người chân chính mới nghĩ về những điều còn chưa tốt một cách nồng nhiệt như vậy", PGS.TS Phạm Xuân Thạch nói.

Văn chương là câu chuyện về con người

Năm ngoái, PGS.TS Phạm Xuân Thạch mới đọc lại Thép đã tôi thế đấy - tác phẩm văn học Xô Viết kinh điển, được coi là cuốn sách "gối đầu giường" của thanh niên Việt Nam thế kỷ 20. Khi xưa, vì nhiều điều kiện, cuốn sách chưa thể truyền tải toàn bộ nội dung tác phẩm gốc. Lần đọc lại bản dịch mới, PGS.TS Phạm Xuân Thạch đã có nhiều xúc động.

Theo ông, cuốn sách không chỉ về câu chuyện lý tưởng. "Nếu chỉ có câu chuyện lý tưởng thì cuốn sách không thể sống được. Sách là câu chuyện về con người, về cuộc đời, về tình cảm giữa người với người", ông nói.

Bạn Lê Phương Thảo - Đại sứ sinh viên - Thanh niên tiên tiến lĩnh vực Đổi mới sáng tạo, Khởi nghiệp năm 2025 - cho biết bản thân cũng mới đọc lại Thép đã tôi thế đấy. Cuốn sách ban đầu là cuốn sách tuổi thơ của mẹ Thảo. Thép đã tôi thế đấy trở thành một điều gắn kết các thế hệ trong gia đình bạn.

PGS.TS Phạm Xuân Thạch cũng chia sẻ suy ngẫm về cuốn Dấu chân người lính của tác giả Nguyễn Minh Châu.

"Không phải những câu chuyện slogan, khẩu hiệu, mà là câu chuyện con người đã sống với mục đích sống thế nào, họ đã suy nghĩ, có cảm xúc với xã hội ra sao - tôi nghĩ đó mới chính là văn chương thực sự", PGS.TS nhận định.

Ra mắt Tủ sách Thanh Niên

Trong lần ra mắt này, Tủ sách Thanh niên của Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu 12 cuốn sách thuộc nhiều thể loại từ tiểu thuyết, nhật ký, hồi ký, đến sách danh nhân… gồm cả sách trong nước và sách nước ngoài.

Góp mặt trong tủ sách là những tiểu thuyết nổi tiếng viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đó là: Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu, Mẫn và tôi của Phan Tứ và Dưới đám mây màu cánh vạc của Thu Bồn.

Nhật kí Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, hồi ký Tổ quốc - Quê hương và Gia đình tôi của nhà cách mạng lão thành Lê Quang Vịnh cho bạn đọc cái nhìn của người trong cuộc, của những trí thức trẻ.

Cùng với các sáng tác trong nước, Tủ sách giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng viết về những vĩ nhân thế giới, gồm Tuổi trẻ Karl Marx và Suy nghĩ về những câu Marx trả lời con gái. Tủ sách còn có nhiều tác phẩm kinh điển khác như Một người chân chính, Con đường tự do, Thép đã tôi thế đấy,...

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết Tủ sách Thanh Niên mong muốn trở thành điểm tựa tinh thần cho người đọc trẻ, truyền cảm hứng sống tích cực, nuôi dưỡng tinh thần lập thân, lập nghiệp, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.

Tổng biên tập Nhà xuất bản cũng chia sẻ trong thời gian tới, Nhà xuất bản Kim Đồng tiếp tục ra mắt thương hiệu sách 2045 Books tập trung vào mảng khoa học công nghệ kỹ năng, tủ sách Văn Trẻ với những tác phẩm văn chương mới dành cho độc giả trẻ; đồng thời Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho người trẻ, mở rộng không gian để người trẻ đọc và đối thoại với sách.