Cuộc thi đọc sách trực tuyến 'Ham đọc sách 2026'

Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Công ty cổ phần Văn hóa Giáo dục Hadosa và Nhà xuất bản Kim Đồng phát động cuộc thi Ham Đọc Sách 2026 dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn quốc.

Được xây dựng với thông điệp xuyên suốt “Đọc để kiến tạo tương lai”, cuộc thi Ham Đọc Sách 2026 được tổ chức với mục đích khơi dậy tình yêu sách và hình thành thói quen tự học, tự đọc bền vững cho học sinh, phát triển năng lực đọc hiểu sâu, tư duy phản biện cho các em; đồng thời gắn kết vai trò của gia đình, nhà trường trong việc đồng hành cùng các em trên hành trình khám phá tri thức.

Cuộc thi áp dụng công nghệ thi trực tuyến, nhằm tạo ra một sân chơi trí tuệ bình đẳng cho học sinh ở mọi vùng miền.

Cuộc thi “Ham Đọc Sách 2026” hướng tới đối tượng học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc. Thí sinh tham dự được chia thành 4 bảng thi theo nhóm lớp để bảo đảm nội dung phù hợp với năng lực đọc hiểu: Bảng A (Lớp 1, 2); Bảng B (Lớp 3, 4); Bảng C (Lớp 5, 6); Bảng D (Lớp 7, 8, 9).

Mỗi thí sinh sẽ có 20 phút để thực hiện bài thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung các cuốn sách trong cuộc thi và 01 câu hỏi phụ dự đoán số người tham gia.

Danh mục sách do các chuyên gia lựa chọn, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, trong đó có nhiều đầu sách quen thuộc mang giá trị nhân văn sâu sắc như: , “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, “Tuổi thơ dữ dội”, “Búp sen xanh”…

Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng với gần 3 nghìn hạng mục giải thưởng, nhằm khích lệ đối với học sinh cả nước. Giải thưởng không chỉ dành cho cá nhân thí sinh đạt thành tích cao, mà còn vinh danh các tập thể trường học tham gia tích cực và tri ân thầy cô giáo “truyền lửa” văn hóa đọc.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, tương tác tại các trường học, để khuyến khích các em học sinh đọc sách.

Ông Phạm Hữu Khánh, Giám đốc Nhà sách Hadosa, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh: “Trong những năm qua, ở Việt Nam, đã có các phong trào đọc sách ở nhiều nơi nhưng chúng tôi cũng nhận thấy rằng những phong trào này chưa được lan tỏa rộng rãi. Do đó, cuộc thi đọc sách trực tuyến mang tên Ham Đọc Sách sẽ giúp cho các em học sinh ở mọi miền Tổ quốc có thể tiếp cận được đến cuộc thi, góp phần phát triển văn hóa đọc lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng”.

Đặc biệt, cuộc thi cũng khuyến khích phụ huynh đồng hành cùng các em trong việc đọc sách, hướng tới sự gắn kết giữa cha mẹ và các em.