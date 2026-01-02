Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chờ hơn 1 năm để tái ngộ 'thiên đường truyện tranh' ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 2/1/2026 05:48 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Sau hơn một năm, nhà sách Kim Đồng (TP.HCM) trở lại với diện mạo mới. Không gian hiện đại và khu truyện tranh được đầu tư khiến nơi đây tiếp tục là điểm hẹn yêu thích của độc giả.

kim dong anh 1

Sau hơn một năm đóng cửa để nâng cấp, nhà sách Kim Đồng Cống Quỳnh (phường Bến Thành, TP.HCM) chính thức mở cửa trở lại từ ngày 15/12. Không gian mới hiện đại và sáng sủa hơn, vẫn giữ vị trí là điểm hẹn văn hóa đọc quen thuộc với bạn trẻ TP.HCM.

kim dong anh 2

Bắt đầu hoạt động từ năm 2016, đây là nhà sách thiếu nhi đầu tiên của cả nước, trực thuộc Chi nhánh NXB Kim Đồng TP.HCM. Không gian nơi đây được xem là địa chỉ văn hóa quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả trẻ miền Nam.
kim dong anh 3

Các đầu sách nổi bật của NXB cũng được trưng bày tại đây. Boxset Kính vạn hoa kỷ niệm 30 năm được thiết kế lại với diện mạo hiện đại, chia thành 9 hộp rực rỡ, mỗi hộp gồm 6 tập truyện. Bìa sách phủ UV, hộp cứng chắc chắn, màu sắc do chính nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chọn để giữ trọn tinh thần nguyên bản.
kim dong anh 4kim dong anh 5

Các kệ truyện tranh được trưng bày bắt mắt từ manga Nhật Bản đến sách tranh Việt Nam. Tiêu biểu là Lược sử nước Việt bằng tranh, tác phẩm lịch sử dạng panorama đầu tiên dành cho thiếu nhi. Sách từng phát hành bằng tiếng Việt, Việt - Anh, Hàn và mới nhất là Việt - Nhật.

kim dong anh 6

Không gian phân khu rõ ràng giúp độc giả dễ dàng tìm kiếm đầu sách yêu thích.

kim dong anh 7kim dong anh 8

Từ những tác phẩm nhẹ nhàng như bộ truyện Danh nhân thế giới đến loạt sách khoa học tương tác Quiz! Khoa học kỳ thú, nhà sách mở ra một thế giới kiến thức đa chiều cho độc giả nhỏ tuổi. Không chỉ giải trí, mỗi trang sách còn là một bước khơi gợi trí tò mò và thói quen tự học của các em.
kim dong anh 9

Tổng diện tích hơn 500 m2 được sắp xếp lại theo hướng mở, tối ưu trải nghiệm mua sắm và đọc tại chỗ. Dịp này, nhà sách có chương trình giảm giá từ 10-70% cho các đầu sách được bày bán cùng nhiều quà tặng như bookmark, túi vải.
kim dong anh 10

Trung Dũng (24 tuổi), sinh viên cao học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cho biết mình đã gắn bó với nhà sách từ thời cấp ba. “Mình từng trốn học để qua đây đọc truyện. Sau một năm chờ đợi, giờ quay lại thấy không gian đẹp hơn, truyện đủ bộ hơn trước rất nhiều. Đúng là ‘thiên đường truyện tranh’ đã trở lại”, Dũng chia sẻ.
kim dong anh 11kim dong anh 12

Góc dành cho fan Conan tại nhà sách khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Từ truyện chính, ngoại truyện đến tập đặc biệt đều được cập nhật đầy đủ, giúp bạn dễ dàng tìm lại trọn bộ tuổi thơ cùng chàng thám tử trung học nổi tiếng nhất Nhật Bản.
kim dong anh 13kim dong anh 14

Góc Doraemon tại nhà sách là nơi tụ hội đầy đủ các bộ truyện gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu độc giả: truyện ngắn, truyện dài, Doraemon bóng chày, Doraemon đặc biệt… tất cả đều được trưng bày gọn gàng và bắt mắt, như một "bảo tàng nhỏ" dành riêng cho fan "Mèo Ú".
kim dong anh 15

Sau lần nâng cấp, Kim Đồng Cống Quỳnh không chỉ là nhà sách, mà còn là một điểm đến cho cộng đồng yêu sách trẻ. Đây vẫn là nơi gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ độc giả tại TP.HCM.

Phương Lâm - Đức An

