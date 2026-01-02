Chờ hơn 1 năm để tái ngộ 'thiên đường truyện tranh' ở TP.HCM

Sau lần nâng cấp, Kim Đồng Cống Quỳnh không chỉ là nhà sách, mà còn là một điểm đến cho cộng đồng yêu sách trẻ. Đây vẫn là nơi gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ độc giả tại TP.HCM.